„A știut să se folosească de entuziasmul unei întregi generații pentru a crea haos și destabilizare”. Basarabenii unioniști din „Acțiunea 2012” îl descriu pe George Simion

Mai mulți basarabeni care au participat la manifestațiile organizate de George Simion la Chișinău, pe vremea când acesta milita pentru unirea R. Moldova cu România și era liderul platformei „Acțiunea 2012”, au ieșit public cu mesaje prin care au amintit de acea perioadă, arătându-și nemulțumirea față de actualul candidat la prezidențialele din România care a ieșit pe primul loc cu 40% din voturi în urma rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale.

Câțiva basarabeni, unii foști membri ai mișcării civice „Tinerii Moldovei”, care milita pentru unire la fel ca „Acțiunea 2012” în România, au scris mesaje la acest subiect pe paginile lor de Facebook, dar au evitat să facă alte declarații la subiect, fiind contactați de ZdG. „Acțiunea 2012” a fost o organizație care milita pentru unirea R. Moldova cu România, președintele căreia era George Simion.

„Aproape toți care am fost în „Acțiunea 2012” îl cunosc prea bine pe Simion, inclusiv eu. Ne-a prostit în ultimul hal pe toți, s-a ascuns în spatele Unirii, pentru că de pe atunci avea planuri. Prea târziu am înțeles cine e Simion. În schimb, în toată nebunia asta, am cunoscut o grămadă de români minunați. Va rog eu, scăpați de Simion!”, a scris pe facebok Natalia Scobioală, fostă membră a Platformei „Acțiunea 2012”.

Lucian Valah, un alt fost membru al mișcării Acțiunea 2012, susține că George Simion „și-a creat o dublă identitate și a știut să se folosească de tineri”.

Facebook/ Lucian Valah

„Din punctul meu de vedere, George Simion, este un mare diversionist. Am fost lângă el ca membru al mișcării „Acțiunea 2012” pentru că am fost crescut în spirit patriotic și românesc în sânul familiei. (…) Revenind la Domnu’ Grișa, așa cum era poreclit George Simion în perioada activității Acțiunii 2012, am avut suspiciuni față de el, pentru că niciodată nu a fost sincer și avea ceva de ascuns. Și-a creat o dublă identitate și a știut să se folosească de niște tineri naivi și dornici de a se afirma, dar mai ales care credeau cu puritate în ideea reunirii celor două state românești. Efectul a fost invers, în loc să ne unim, ne-am dezbinat și mai rău.

Singurul moment adevărat pe care mi-l aduc aminte din toată activitatea mea, a fost când în Piața Marii Adunări Naționale la Chișinău, ne-am strâns foarte mulți oameni de ziua Unirii principatelor românești, când a participat inclusiv Traian Băsescu. Atunci «autoritățile» moldovenești s-au cam panicat pentru că cineva încerca să le deturneze planurile. Anul nu-l mai țin minte exact, dar a fost undeva între 2012-2014. Din 2015 s-a cam spart «gașca» de patrioți ai Acțiunii 2012. George Simion a zis că „Acțiunea 2012” nu se v-a transforma într-o platformă politică. Ghiciți ce, fix asta s-a întâmplat”, a scris Lucian Valah.

O altă participantă la protestele de acum mai bine de 10 ani, Mia Bucătaru, a scris pe pagina ei de Facebook că „George Simion a știut să se folosească de idealismul și entuziasmul sincer al unei întregi generații pentru a crea haos și destabilizare”.

Facebook/ Mia Bucătaru

„Am avut ocazia, pentru o perioadă, să mă aflu în anturajul lui George Simion. Am făcut parte din grupul de coordonare al unei organizații unioniste din Basarabia (Tinerii Moldovei), structură analogică celei fondate de George Simion în România, în anul 2012. A fost o perioadă intensă, marcată de entuziasm, de solidaritate și de o energie greu de descris. Însă, acea perioadă mi-a oferit și o lecție amară, dar necesară: aceea a manipulării și trădării.

Am fost martor la modul în care George Simion a știut să se folosească de idealismul și entuziasmul sincer al unei întregi generații pentru a crea haos și destabilizare, urmărindu-și în mod calculat propriile scopuri, adesea meschine și complet detașate de binele colectiv. Este, în opinia mea, un personaj periculos, lipsit de empatie, profund netransparent și capabil de acțiuni care subminează încrederea și valorile în care am crezut. Prin urmare, în momentul în care am pășit în cabina de vot, am avut convingerea fermă cu privire la persoanele care nu merită să-mi reprezinte interesele ca cetățean al României”, scrie Mia Bucătaru.

Ruslan Vascan, fost primar al comunei Vatici, raionul Orhei: „«Unirea TV» se transformase de fapt în «George Simion TV»”

Fotografia însoțită de text în postare. Sursa: Facebook/ Ruslan Vascan

„În perioada 2015 – 2019, eu în R. Moldova am fost primar. Am fost primul primar din raionul Orhei care a reușit să semneze, împreună cu majoritatea consilierilor locali, Declarația de Reunire cu Țara! În perioada când eu eram primar, George Simion a lansat la Chișinău un post de televiziune care se numea «Unirea TV». Și pentru că un post de televiziune are nevoie de resurse, George Simion a început o campanie de colectare a banilor. Am fost și eu acolo în studio și am donat o sumă, care era egală cu a 8-a parte din salariul meu de primar. Pentru mine era mare suma asta, pentru că în perioada aceea lucram numai eu.

Mie atunci George Simion mi se părea bine intenționat, lupta pentru unire, cel puțin așa ne asigura el, însă cu timpul am început să simt la el o chestie bizară și anume că el acționa ca și cum ar fi avut încă o agendă, total străină de noi, unioniștii. Uneori, când erau organizate manifestații unioniste pașnice, George Simion provoca polițiștii și se lua la ceartă cu ei, se arunca pe jos și striga cât îl ținea gura. Se vedea cu ochiul liber că el îi provoacă intenționat pentru a putea mai apoi să strige și să se victimizeze.

În scurt timp postul de televiziune «Unirea TV» și-a schimbat numele în «10TV» și, nu o să vă vină să credeți, dar pe acest post de televiziune se difuza non stop numai clipuri cu George Simion. Cum George Simion mergea pe drum, cum intra într-un anumit birou, cum ieșea, cum se saluta cu cineva, cum făcea o glumiță, cum bea o cafea, cum povestea cât de răi sunt toți și cât de bine o să fie când o să ajungă el la butoane, și uite așa zi și noapte. Mie nu îmi venea să cred una ca asta: «Unirea TV» se transformase de fapt în «George Simion TV».

Însă nu doar ceea ce a făcut George Simion în R. Moldova m-a convins să nu-l votez, ci mai ales ce face el acum și ce planuri are pentru viitorul României. George Simion a mințit și a recunoscut că a mințit că va construi 100 de mii de case pe an cu 35 000 de euro fiecare; a spus că el ca președinte va conduce România așa cum o face și Victor Orban în Ungaria, cu alte cuvinte va instaura dictatura în instituțiile statului; a spus că va începe naționalizarea, că va da afară 500 de mii bugetari, adică ne-a dat de înțeles din timp că odată cu el vine și haosul!”, a scris fostul primar pe pagina lui de Facebook.

Elena Podoleanu, participantă la manifestațiile lui George Simion pentru Unire, spune că s-a simțit mințită, iar candidatul nu este altceva decât o voce a propagandei ruse.

Facebook/ Elena Podoleanu (Copilul Tricolorului)

„Unii eram la facultate, alții la liceu, unii erau la vârsta a treia, alții își purtau copiii în spate. Cu toții eram mânați de un singur ideal, cel al Unirii. Am fost la Chișinău, la Bălți, la Cahul, la frontieră și la București. Am fost îmbrățișați, am fost întâmpinați cu flori, încurajați și urmați. Totodată, ne-am luat bătaie, am fost înjurați, amenințați și împroșcați cu ouă, arătați cu degetul, dar am rezistat. Credeam că nimic nu ne-ar putea înfrânge. George Simion era acolo. Mereu. Ne repeta, deși nu l-am întrebat vreodată, că nu va intra în vreun partid. Și noi l-am crezut.

Când George Simion a fost declarat persona non-grata în R. Moldova, am fost la Vama Leușeni, iar împreună cu zeci de oameni din România și R. Moldova am unit, simbolic, cele două maluri ale Prutului. Ne-am zis că nimeni și nimic nu ne va opri să simțim așa cum simțim. Când George Simion a fost escoratat până la graniță, după o nouă decizie, și a spus că ar fi fost bătut de agenții moldoveni, am simțit neputință și furie.

Când George Simion a fondat partidul AUR, lansat la 1 decembrie 2019, ne-am simțit mințiți. Când George Simion promova delirul antivaccinist, ne-am simțit rușinați. Și atunci când ai crezut că ceva mai grav decât toate astea nu se mai poate întâmpla, te pomenești că George Simion nu e decât încă o voce a propagandei ruse. George Simion avea rușii în spate atunci când, alături de noi, cerea Unirea.

George Simion ne-a folosit sufletele tinere, spiritul românesc și credința în România pentru a se propulsa politic, astfel încât, din cele mai înalte vârfuri să dea lovitura – cea de a duce România într-un dezastru și de a face jocul rușilor.

George Simion, rușii au schilodit România pentru că au avut și încă au ambiții imperialiste. Dar tu, George, de ce vrei să schilodești România? Cei 40% de români care te-au votat chiar cred în capacitatea ta de a le oferi o altă realitate decât recenta clasă politică. Ceea ce nu știu cei 40% care te-au votat este iscusința ta de a minți și capacitatea de a te arăta în rol salvator. George Simion, noi, copiii de cândva, ți-am oferit șansa de a ne trăda. Dragi români, nu-i oferiți lui George Simion șansa de a vă trada”, este mesajul din postarea Elenei Podoleanu.

Recent a fost creată o platformă cu numele „Cine e George Simion” unde mai multe persoane, atât din R. Moldova cât și din România, care au participat la proteste și marșuri în frunte cu George Simion, scriu despre experiența lor de atunci.

George Simion și-a început activitatea civică la 20 de ani, organizând proteste în sprijinul elevilor români din R. Moldova. În 2012, a coordonat un marș comemorativ la Chișinău cu 7000 de participanți, marcând 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist. A fondat platforma „Acțiunea 2012”, militând pentru reunificarea României cu Basarabia. Activismul său i-a adus interdicții repetate de a intra în Republica Moldova. Prima interdicție a fost emisă în 2014, iar în 2024 a primit încă 5 ani de interdicție, premierul moldovean Dorin Recean declarând că Simion „face parte din efortul de destabilizare a statului”. În R. Moldova, George Simion a luat 12,47% din voturi în urma primului tur din 4 mai.

Jurnaliștii de la Reporter de Iași au realizat o anchetă la acest subiect și precizează că au fost în R. Moldova și au realizat zeci de ore de interviuri cu foști colaboratori ai lui George Simion. Și Veridica.ro a publicat o serie de declarații ale tinerilor implicați în evenimentele organizate de George Simion.