LIVE TEXT Rusia pregătește „atacuri masive împotriva instalațiilor energetice ale Ucrainei”. Război în Ucraina, ziua 1649

UPDATE 15:36 Armata rusă se pregătește pentru o ofensivă semnificativă împotriva infrastructurii energetice ucrainene, potrivit Ministerului Apărării rus de duminică, la doar câteva zile după lansarea unui atac devastator asupra unui depozit din apropierea orașului Kiev, scrie POLITICO.

Într-o postare pe Telegram, ministerul a declarat că forțele ruse „au început pregătirile pentru lansarea unor atacuri masive împotriva instalațiilor energetice ale Ucrainei”, descriind mișcarea drept o represalie pentru țintirea de către Kiev a infrastructurii energetice rusești.

La începutul acestei luni, ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal, a declarat pentru POLITICO că „Putin vrea să termine sistemul energetic (al Ucrainei)” și că Kievul va lucra la consolidarea rezilienței sale energetice și a infrastructurii pentru a evita repetarea penelor de curent înghețate din iarna trecută.

Între timp, oficialii ucraineni au declarat, de asemenea, că informațiile lor sugerează că Rusia plănuiește un nou atac terestru asupra Kievului. Pavlo Palisa, șeful adjunct al biroului prezidențial al Ucrainei, a declarat reporterilor că șefii militari ruși au fost însărcinați de liderii politici ai Kremlinului cu planificarea și pregătirea atacurilor atât asupra capitalei Ucrainei, cât și asupra orașului Cernihiv.

UPDATE 13:05 Armata rusă a bombardat regiunea Donețk de 30 de ori în ultimele 24 de ore, rănind șapte persoane. Acest lucru a fost relatat pe Facebook de Filashkin, șeful Administrației Militare Regionale Donețk, potrivit Ukrinform.

„În ultimele 24 de ore, armata rusă a bombardat așezări din regiunea Donețk de 30 de ori. În Kramatorsk, trei persoane au fost rănite, iar o clădire înaltă și o mașină au fost avariate. În Zavydo-Kudasheve, parte a comunității Krivîi Rih, o persoană a fost rănită. În Druzhkivka, trei persoane au fost rănite”, a spus Filashkin.

Potrivit acestuia, în Sloveansk, două clădiri înalte, șase case private și un echipament au fost avariate. În Stepanivka, comunitatea Novodonețk, o basculantă a fost avariată.

Un total de 1144 de persoane, inclusiv 92 de copii, au fost evacuate de pe linia frontului.

UPDATE 09:22 Cel puțin 3 persoane rănite în urma atacului asupra capitalei Ucrainei, raportează Serviciul de Urgeță al țării. Salvatorii elimină consecințele în mai multe zone ale orașului.

Districtul Obolonski: în urma impactului, un incendiu a izbucnit la etajele doi-cinci ale unei clădiri rezidențiale cu 12 etaje. Incendiul a fost stins pe o suprafață de 80 mp. Trei victime au fost transferate la medici.

Districtul Podilski: un incendiu a izbucnit într-o clădire nerezidențială. Lucrările de stingere a incendiilor sunt în desfășurare.

Districtul Holosiivski: un incendiu a izbucnit într-o clădire administrativă. Incendiul a fost stins.

Districtul Desnjanski: iarba a luat foc într-o zonă deschisă pe o suprafață de 2 hectare. Eliminarea incendiilor continuă