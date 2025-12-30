9 ani de închisoare pentru un cuplu din Bălți, după o captură de droguri de 4,5 milioane de lei. Aceștia ar fi primit drogurile de la fiul lui Platon

Un cuplu din Bălți a fost condamnat la 9 ani închisoare, pentru trafic de droguri evaluate pe piața neagră la aproximativ 4,5 milioane de lei, informează marți, 30 decembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit PCCOCS, cei doi au fost opriți chiar în drumul lor spre Chișinău (în apropierea satului Bilicenii Vechi din Sângerei), unde plecau ca să pună în vânzare drogurile. Conform PCCOCS, pentru ca să nu dea de bănuit, aceștia au ales să călătorească cu un microbuz de rută obișnuit.

Totuși, în baza documentării, ofițerii de poliție i-au coborât din microbuz, iar în rucsacul purtat de femeia originară din Rusia cu vârsta de 25 de ani, au fost găsite nu doar cantități mari de droguri, ci și o mini-lopată de grădinărit, pe care urmau să o folosească la plasarea drogurilor în ascunzișuri.

„Au urmat percheziții și la locul de trai al inculpaților, de unde a fost ridicată o gamă întreagă de tipuri de droguri: cocaină cu aspect de praf și bulgări; substanță psihotropă MDMA cu aspect de cristale; precum și o altă substanță psihotropă de tip amfetamină”, a precizat Procuratura.

Astfel, acestea au fost ridicate, iar după devenirea definitivă a sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău urmează să fie supuse nimicirii, prin ardere.

În prezent, cei doi continuă să fie în custodia statului, după solicitarea arestului în privința acestora de către, în decembrie 2024.

Inculpații au fost reținuți după ce ar fi primit drogurile camuflate într-un televizor, livrat într-un colet din Germania.

Potrivit sentinței, tânăra susține că aceasta avea funcția de curier și trebuia să fie remunerată cu 1000 de dolari, iar bărbatul nu are nicio legătura cu activitatea ei și nu știa că în televizor erau substanțe narcotice.