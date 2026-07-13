31 ani de la aderarea R. Moldova la Consiliul Europei

La 13 iulie 1995, Republica Moldova devenea cel de-al 36-lea membru al Consiliului Europei, alăturându-se celei mai importante organizații europene pentru drepturile omului. Mai bine de trei decenii, Consiliul Europei sprijină Republica Moldova în consolidarea statului de drept, a libertății de exprimare și a unui sistem judiciar independent.

31 de ani în familia Consiliului Europei

13 iulie 1995 – Republica Moldova devine membru al Consiliului Europei.

24 iulie 1997 – Parlamentul de la Chișinău ratifică Convenția europeană a drepturilor omului.

30 iunie 1997 – Este inaugurat Biroul de Informare al Consiliului Europei la Chișinău, la solicitarea Guvernului Republicii Moldova.

20 octombrie 2002 – Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei decide numirea unui Reprezentant Special al Secretarului General la Chișinău.

30 octombrie – 4 noiembrie 2002 – Este elaborat Memorandumul de Înțelegere privind statutul Reprezentantului Special al Secretarului General al Consiliului Europei în Republica Moldova.

Consiliul Europei depune eforturi pentru a susține Republica Moldova în vederea respectării de către aceasta a standardelor Organizației și a statului de drept printr-o serie de mecanisme care monitorizează evoluția Republicii Moldova sub aceste aspecte.

Ce monitorizează Consiliul Europei în Republica Moldova

Prin mecanismele sale de monitorizare, Consiliul Europei urmărește respectarea standardelor europene în domenii-cheie precum drepturile omului, statul de drept și funcționarea instituțiilor democratice.

Printre principalele domenii evaluate se numără:

Prevenirea torturii și tratamentul persoanelor private de libertate – Comitetul european pentru prevenirea torturii (CPT) efectuează vizite în locuri de detenție, secții de poliție, instituții pentru minori sau spitale de psihiatrie și formulează recomandări privind condițiile de tratament și respectarea drepturilor fundamentale.

– Comitetul european pentru prevenirea torturii (CPT) efectuează vizite în locuri de detenție, secții de poliție, instituții pentru minori sau spitale de psihiatrie și formulează recomandări privind condițiile de tratament și respectarea drepturilor fundamentale. Combaterea rasismului și intoleranței – Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) analizează situația din statele membre și oferă recomandări pentru prevenirea discriminării.

– Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) analizează situația din statele membre și oferă recomandări pentru prevenirea discriminării. Protecția drepturilor sociale – Carta Socială Europeană stabilește standarde privind drepturile economice și sociale, iar Comitetul European al Drepturilor Sociale evaluează respectarea acestor angajamente de către state.

– Carta Socială Europeană stabilește standarde privind drepturile economice și sociale, iar Comitetul European al Drepturilor Sociale evaluează respectarea acestor angajamente de către state. Protecția minorităților naționale – Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale prevede un mecanism de monitorizare și recomandări pentru îmbunătățirea protecției comunităților minoritare.

– Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale prevede un mecanism de monitorizare și recomandări pentru îmbunătățirea protecției comunităților minoritare. Combaterea corupției – Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) evaluează măsurile adoptate de state pentru prevenirea și combaterea corupției și recomandă reforme.

– Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) evaluează măsurile adoptate de state pentru prevenirea și combaterea corupției și recomandă reforme. Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – Comitetul de experți MONEYVAL analizează eficiența sistemelor naționale de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.

– Comitetul de experți MONEYVAL analizează eficiența sistemelor naționale de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului. Respectarea standardelor constituționale și democratice – Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) oferă expertiză juridică privind legislația, reformele constituționale și funcționarea instituțiilor democratice.

– Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) oferă expertiză juridică privind legislația, reformele constituționale și funcționarea instituțiilor democratice. Combaterea traficului de persoane – Grupul de experți GRETA monitorizează aplicarea Convenției Consiliului Europei privind combaterea traficului de ființe umane și publică rapoarte de evaluare.

– Grupul de experți GRETA monitorizează aplicarea Convenției Consiliului Europei privind combaterea traficului de ființe umane și publică rapoarte de evaluare. Eficiența sistemului de justiție – Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) analizează funcționarea instanțelor și propune măsuri pentru îmbunătățirea accesului la justiție și a eficienței sistemului judiciar.

– Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) analizează funcționarea instanțelor și propune măsuri pentru îmbunătățirea accesului la justiție și a eficienței sistemului judiciar. Funcționarea procuraturii – Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE) elaborează recomandări privind rolul și independența procurorilor în statele membre.

Planul de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025-2028 este un cadru strategic de cooperare care sprijină angajamentul țării față de obligațiile sale în calitate de stat membru al Consiliului Europei. Acesta este aliniat la principiile fundamentale ale Declarației de la Reykjavik – democrație, stat de drept și drepturile omului – și reflectă prioritățile naționale de reformă ale Republicii Moldova.

Planul de Acțiune pentru Republica Moldova 2025-2028 este al patrulea plan al Consiliului Europei pentru țară de la 2013, având un buget estimat la 30 de milioane de euro. A fost elaborat împreună cu autoritățile naționale și organizațiile societății civile și adoptat de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei în noiembrie anul trecut. Planul își propune să sprijine Republica Moldova în implementarea unor reforme esențiale pentru aderarea la Uniunea Europeană. Țării i-a fost acordat statutul de candidat la UE în iunie 2022, iar Cadrul de Negociere a fost adoptat în 2024.

Noile domenii incluse în prezentul Plan de Acțiune vizează combaterea traficului de ființe umane, prevenirea consumului de droguri și a adicțiilor, precum și o implicare mai mare a societății civile și a tinerilor în procesul democratic de luare a deciziilor. De asemenea, Planul va sprijini autoritățile naționale în abordarea provocărilor generate de crizele regionale și globale și în contracararea efectelor războiului de agresiune în curs, purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.