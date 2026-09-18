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24 de tone de produse alimentare neconforme de import, nimicite de ANSA

Sursa: ANSA

Aproximativ 24 de tone de produse alimentare au fost nimicite de către Agenția Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit instituției, acestea erau în stare neconformă. Produsele erau de import.

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În procesul desfășurării controalelor oficiale la import, inspectorii ANSA, din cadrul posturilor de inspecție la frontieră, au depistat mai multe loturi de produse alimentare care nu corespundeau cerințelor de siguranță alimentară.

„În cadrul verificărilor, au fost identificate 23 180 kg de banane în stare proaspătă, care prezentau semne de alterare și 820 kg de ceai verde de import cu depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidele Clorpirifos și Lambda-Cyhalothrin, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană”, explică ANSA într-un comunicat.

Astfel, pentru a evita riscul asupra consumatorului, s-a decis reținerea oficială a loturilor, ulterior, nimicirea acestora sub supravegherea inspectorilor Agenției.

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