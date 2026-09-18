Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un comentariu adresat presei americane că „nu are habar cine este Umar (Kremlev, n.r.)”, omul de afaceri rus care a cheltuit sute de mii de dolari pentru petrecerea din Bahamas organizată în cinstea nunții fiului său. Informația a fost relatată de NBC News.

„Nu am nicio idee cine este Umar, nu am auzit niciodată de el, iar el nu a plătit pentru nunta lui Don și Bettina, care a avut loc într-un loc cu totul diferit și într-o altă zi decât nunta. A fost o «petrecere de după nuntă» organizată în onoarea lor. Nu e mare lucru! Nu am fost prezent la petrecere”, a declarat pentru NBC News Președintele Donald Trump, care nu a participat nici la nuntă, nici la petrecere.

Procurorul general al SUA, Todd Blanche, a declarat anterior că nu intenționează să investigheze posibila implicare a unui om de afaceri rus în finanțarea petrecerii de nuntă a lui Donald Trump junior.

Conform anchetei ProPublica, Umar Kremlev a cheltuit sute de mii de dolari pentru petrecerea din Bahamas a fiului lui, inclusiv pentru închirierea unei insule private și pentru focuri de artificii. Donald Trump Jr. și soția sa au confirmat că Kremlev a organizat pentru ei două seri de petrecere și au numit acest gest un cadou de nuntă din partea unui prieten.

Donald Trump Jr, cel mai mare copil al președintelui ales Donald Trump, din prima lui căsătorie cu Ivana Trump, este un om de afaceri. După ce tatăl său s-a retras din afaceri când a obținut primul mandat de președinte al SUA, Donald Trump Jr. a ajuns în fruntea Trump Organization. Reuters susține că, după victoria tatălui său de la alegerile din 2024, Donald Trump Jr. a devenit cel mai influent membru al familiei sale.

Kremlev (fostul nume de familie Lutfulloev) este președintele Asociației Internaționale de Box. În ultimii ani, datorită prieteniei cu șeful serviciului de securitate al lui Putin, Alexei Rubejnîi, a intrat în posesia mai multor active importante. Printre acestea se numără dealerul auto naționalizat „Rolf”, compania de construcții Ava Group, întreprinderea „Loteriile sportive” și companii producătoare de suplimente alimentare.