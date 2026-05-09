LIVE TEXT Armata rusă a atacat în noaptea de 9 mai Ucraina cu o rachetă și cu peste 40 de drone. Război în Ucraina, ziua 1536

UPDATE 9:50 În noaptea de 9 mai, armata rusă a atacat cu o rachetă balistică Iskander-M lansată din Crimeea și cu 43 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas, precum și drone „Parodia”, lansate din direcțiile Kursk, Oriol, Primorsko-Ahtarsk și Millerovo – Federația Rusă, a raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 34 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și drone-imitație „Parodia” în sudul, nordul și estul țării.

Au fost înregistrate lovituri ale rachetei și a 9 drone de atac în 6 locații, precum și căderi de fragmente ale dronelor doborâte în alte 2 locații.