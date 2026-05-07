Primul pavilion al R. Moldova la Bienala de la Veneția s-a deschis oficial: o compoziție de covoare, care plutesc între podea și boltă, susținute de drone

Deschiderea oficială a Pavilionului Republicii Moldova în cadrul celei de-a 61-a Expoziții Internaționale de Artă – La Biennale di Venezia a avut loc joi, 7 mai, prin proiectul „În a mia și a doua noapte”, realizat de artistul Pavel Brăila și curatoriat de Adelina Luft.

Conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Culturii, evenimentul de deschidere a avut loc în spațiul Pavilionului Moldovei din Santa Veneranda, parte a Chiesa dei Santi Geremia e Lucia din Veneția, în prezența echipei artistice, a reprezentanților instituțiilor implicate, a autorităților, precum și a unui public numeros format din profesioniști ai scenei artistice internaționale, curatori, artiști și jurnaliști.

Începând cu 7 mai, expoziția este deschisă publicului larg și poate fi vizitată până pe 22 noiembrie 2026.

Această participare marchează prima prezență oficială a Republicii Moldova la Expoziția Internațională de Artă – La Biennale di Venezia și reprezintă „un pas important în consolidarea prezenței culturale a țării în context internațional”, conform Ministerului.

„Participarea Republicii Moldova la La Biennale di Venezia și deschiderea acestui pavilion reprezintă un moment semnificativ pentru diplomația culturală a țării. Ne bucurăm să vedem interesul publicului și al profesioniștilor pentru acest proiect, care aduce în prim-plan o voce artistică relevantă și o reflecție asupra realităților contemporane”, a declarat ministrul culturii, Cristian Jardan.

Parte a ediției din 2026, desfășurată sub tema „In Minor Keys”, instalația „În a mia și a doua noapte” „construiește un spațiu de reflecție în care tensiunea dintre tehnologiile războiului și imaginarul cultural deschide posibilitatea unor noi forme de înțelegere a prezentului”, potrivit comunicatului de presă.

Instalația, prezentată în Capela Santa Veneranda, reunește o compoziție de covoare țesute din memoria comună a mai multor teritorii, care plutesc între podea și boltă, susținute de drone. Unul dintre covoarele prezentate, cel mai mare din instalație, provine din satul Olănești, raionul Ștefan Vodă, de la mătușa artistului Pavel Brăila.

„Ansamblul construiește un contrast între fragilitate și forță, între tradiție și tehnologie. În această configurație, un obiect asociat cu spațiul domestic și cu transmiterea memoriei devine dependent de o tehnologie frecvent legată de supraveghere și conflict. Astfel, instalația propune o inversare simbolică a funcțiilor: dronele nu mai urmăresc sau controlează, ci susțin, transformând un instrument al puterii într-un gest de protecție. Pornind de la covoare provenite din contexte culturale diferite și dintr-o memorie colectivă extinsă dincolo de un singur teritoriu, lucrarea activează imaginarul „O mie și una de nopți” ca un cadru deschis, în care povestirea devine un mod de a menține posibilitatea altor direcții. În acest sens, zborul nu apare ca o evadare, ci ca o formă de solidaritate și imaginație colectivă”, mai notează Ministerul.

Participarea Republicii Moldova la Expoziția Internațională de Artă – La Biennale di Venezia este realizată de Ministerul Culturii, în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe.

Pavel Brăila (n. 1971, Chișinău) trăiește și lucrează între Chișinău și Berlin. Este unul dintre cei mai recunoscuți artiști ai Republicii Moldova pe scena internațională a artei contemporane. Practica sa, care include film, fotografie, instalație și performance, explorează realitățile sociale și politice ale Europei de Est prin observație atentă și ironie subtilă. A participat de două ori la documenta (2002, 2017) și la Manifesta 10 (2014). Lucrările sale au fost prezentate în instituții precum Tate (Londra), Neue Nationalgalerie (Berlin), Moderna Museet (Stockholm), Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), Kiasma (Helsinki) și Renaissance Society (Chicago).

Adelina Luft este curatoare stabilită la București. Între 2014 și 2021 a activat în Yogyakarta, Indonezia, unde a dezvoltat proiecte cu orientare decolonială bazate pe procese și interdisciplinaritate. Din 2022 locuiește la București, unde a curatoriat, printre altele, expoziția de grup Ecologies of Repair la Gaep (2022) sau proiectul de rezidențe Flowing Streams (2024) inițiat de EUNIC România. Face parte din echipa tranzit.ro/București, activă la Stația Experimentală de Cercetare pentru Artă și Viață, iar în 2025 a co-fondat Colectivul Seminței de Amarant / ASK (Amaranth Seed Collective), împreună cu artiști, curatori și arhitecți, pe un teren comun adiacent Stației de Cercetare.