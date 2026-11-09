Toate cele 70 de profiluri ale candidaților la funcția de deputat în Găgăuzia, realizate în Campania „Pentru un Parlament Curat”, au fost publicate. Sumarul profilurilor de pe circumscripțiile 31-35

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Ultimele 10 profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în Găgăuzia, realizate de reporterii Campaniei „Pentru un Parlament Curat”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), au fost publicate. Este vorba despre circumscripțiile 31-35. Ele se adaugă la cele 60 de profiluri publicate deja în ultimele două săptămâni. De pe fiecare circumscripție au fost monitorizați câte doi concurenți, conform metodologiei de selecție, cu excepția circumscripției 33, Chioselia Rusă, unde s-a înregistrat un singur candidat. Profilurile au fost realizate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Mai jos găsiți varianta sintetizată a profilurilor de pe circumscripțiile 31-35.

Circumscripția 31, Copceac. Din cei 5 candidați înregistrați aici au fost monitorizați Veaceslav Sacalî și Dmitri Manastîrlî.

Veaceslav Sacalî (36 de ani) este pedagog, lucrează profesor de educație fizică la Liceul Teoretic „B. Ianacoglo” din Copceac și candidează independent. Susține că a absolvit Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și a lucrat anterior ca antrenor în Ucraina, dar și la echipa de fotbal din localitate. Din anul 2021 și până în 2023 a fost consilier local la Copceac. El a candidat pe lista Partidului „Patrioții Moldovei”, condus de Mihail Garbuz, dar, deși alegerile locale avuseseră loc în 2019, mandatul i-a fost atribuit abia în ianuarie 2021, după ce doi consilieri ai „Patrioților Moldovei” au renunțat la funcții. Veaceslav Sacalî nu a răspuns la apelurile reporterilor Campaniei pentru a oferi unele clarificări, inclusiv despre relația sa cu acest partid. Alte informații – în profil.

Dmitri Manastîrlî (59 de ani) este profesor, cu pregătire în pedagogie, psihologie, drept și administrație publică. În prezent este deputat la al treilea mandat în Adunarea Populară și președinte al Comisiei permanente pentru știință, educație, cultură, limbă și culte. Candidează independent. Potrivit paginii web a Adunării Populare, în ultimul mandat Dmitri Manastîrlî a fost coautor la trei inițiative legislative, toate din domeniul educației. Candidatul a fost amendat contravențional, în 2022 pentru că a purtat, de 9 mai, panglica Sfântului Gheorghe, dar instanțele i-au anulat amenda. Alte informații – în profil.

Pe circumscripția 32, Cotovscoe, candidează cinci persoane. Pentru monitorizare au fost selectați Dmitri Guci și Nicolai Ormanji.

Dmitri Guci (30 de ani) este profesor de informatică, și din 2020 este director-adjunct al Liceului Teoretic „Dmitrie Mavrodi” din Comrat. Candidează din partea Mișcării Alternativa Națională (MAN), condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, formațiune pentru care la alegerile parlamentare din 2025 a donat 16 000 de lei. Nu a făcut parte din alte partide. În anul 2025 candidatul și soția sa au procurat o casă individuală situată la Comrat, cu suprafața de 113,7 m. p., pe care o achită în rate prin intermediul programului guvernamentale „Prima casă”. Alte detalii – în profil.

Nicolai Ormanji (52 de ani) este deputat idependent în Adunarea Populară din 2003, de atunci fiind reales. De două ori a candidat pe liste de partid, cu Partidul Democrat, în 2008, și cu Partidul Liberal Democrat, în 2012. Doi ani mai târziu a părăsit formațiunea și a anunțat că „nu se mai leagă vreodată cu vreun partid”. În ultima legislatură a fost vicepreședinte al Adunării Populare (AP), iar din 25 noiembrie 2025 a fost președinte interimar al Adunării. De meserie este felcer veterinar și specialist în contabilitate și audit. Deține o diplomă de master în drept. În 2024 Autoritatea Națională de Integritate a constatat că Nicolai Ormanji a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese când și-a dat votul, în Adunarea Populară, la 28 septembrie 2023, pentru alegerea soției sale în funcția de membru al Consiliului de supraveghere al Companiei publice ,,Gagauziya Radio Televizionu”. În explicația depusă la ANI, candidatul a spus că votul său nu a influențat rezultatul alegerii, întrucât era nevoie de 18 voturi, dar au fost adunate 24. Totuși, deși ANI a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, nu a stabilit nicio sancțiune. Solicitat de reporterii Campaniei „Pentru un Parlament Curat” în octombrie 2026, Nicolai Ormanji a spus că nu a atacat actul în instanță, dar nici nu i-a fost aplicată vreo sancțiune. Mai multe informații – în profil.

Pe circumscripția 33, Chioselia Rusă, candidează o singură persoană.

Nicolai Delibaltov (34 de ani) este candidat independent, declară că are studii în domeniul administrației publice și activează în calitate de manager-logistician la o companie privată, cu activități în comerț. Nu a fost implicat anterior în activități politice. „Nu sunt persoană publică. Este pentru prima dată când candidez. Nici nu pot spune că sunt în politică. Nu am fost niciodată membru de partid”, a spus Nicolai Delibaltov în discuția cu reporteri Campaniei „Pentru un Parlament Curat”. Familia sa deține câteva terenuri și două imobile, darare de rambursat și credite. Mai multe detalii – în profilul integral.

Circumscripția 43. Svetlîi. Din cei patru candidați înregistrați, au fost selectați pentru monitorizare Dmitri Cheachir și Ruslan Unilovschi.

Dmitri Ceachir (39 de ani) este economist de profesie și activează în calitate de profesor de discipline economice la Colegiul Agrar-Tehnic din comuna Svetlîi. Candidează pentru a doua oară la funcția de deputat în APG, având susținerea Partidului Socialiștilor. Anterior, candidase independent. Candidatul declară o casă cumpărată în anul 2020, și un apartament, primit drept donație în 2015, evaluat la 10 000 de euro. Candidatul nu a vrut să discute cu reporterii Campaniei, pentru a preciza anumite aspecte ale averii și activității sale. Alte informații – în profil.

Ruslan Unilovschi (46 de ani) este inginer de profesie, în prezent deputat în APG și candidează pentru al doilea mandat. Candidatul deține terenuri și o casă în satul Svetlîi, care i-au fost donate în anii 2005-2015. În anul 2024 Unilovschi a fost sancționat contravențional în urma unei constatări a Autorității Naționale de Integritate, pentru că nu a renunțat la calitatea de administrator al firmei sale „UNIL-RVS-TRANS”, fondată în 2020 și specializată în comerț și transport rutier de mărfuri. Pentru reporterii Campaniei, candidatul a precizat că a plătit o amendă de 1 500 de lei. Alte informații – în profilul integral.

Circumscripția 35, Tomai. Aici sunt întregistrați 4 candidați. Dintre ei, au fost selectate pentru monitorizare Maria Stamat și Oxana Nedealco-Calîn și Igor Ianac.

Maria Stamat (63 de ani) este contabil-economist, dar în prezent este pensionară și nu este angajată în câmpul muncii. Candidează din partea Partidului Socialiștilor. Din 2024, a lucrat manageră pentru instruiri la filiala din Ceadîr-Lunga a Instituției Publice „Centrul de pregătire a specialiștilor și de suport al Armatei Naționale”. Și-a încheiat activitatea acolo după ce instituția s-a închis, în prima jumătate a anului 2026. A mai candidat cu Partidul Socialiștilor în 2019, la funcția de primar al satului Tomai, dar nu a obținut mandatul, în schimb a devenit consilieră locală. În declarația de avere depusă la organul electoral, ea a indicat o casă cu suprafața de 134 m. p., dar nu a indicat valoarea ei. Pentru reporterii Campaniei, Maria Stamat a precizat că imobilul aparține soțului, care l-a moștenit de la părinți la începutul anilor ’90. Mai multe informații – în profilul integral.

Oxana Nedealco-Calîn (35 de ani) candidează independent, șefă-adjunctă a Direcției Sănătate și Protecție Socială a Comitetului Executiv al Găgăuziei, dar în prezent se află în concediu pentru îngrijirea copilului. Deși susține că este juristă și a fost șefă a secției juridice a Direcției generale administrarea afacerilor bașcanului și Comitetului Executiv al Găgăuziei când acesta era condus de Irina Vlah, Oxana Nedealco-Calîn nu este licențiată drept. Reporterii Campaniei au constatat că ea a absolvit Universitatea de Stat din Comrat în 2013, fiind licențiată în Științe Politice, iar în 2015 a obținut tot acolo o diplomă de master în Administrație Publică Locală. Solicitată să comenteze, candidata spune că nu vede vreo problemă și că Legea cu privire la funcția publică și Clasificatorul unic al funcțiilor publice prevăd că, pentru a ocupa o funcție în administrația publică locală nu este obligatorie exclusiv o diplomă în drept. Ea a comentat, de asemenea, o acuzație care i-a fost adusă în 2021 că ar fi declarat o mașină de model Opel Astra la un preț diminuat, de doar 2 mii de lei. La fel la solicitarea reporterilor Campaniei „pentru un Parlament Curat”, Oxana Nedealco-Kalîn a explicat ce a avut în vedere în 2021 când a afirmat că bașcanul nu ar trebui să prezinte rapoarte în fata Adunării Populare. Comentariile integrale ale candidatei, dar și alte informații relevante, le găsiți în profil.

Igor Ianac (41 de ani) este doctor în drept și profesor la Universitatea de Stat din Comrat. În 2020, a fost vicepreședinte al Partidului „Acasă Construim Europa”, fondat de Gheorghe Cavcaliuc, dar susține că în 2021 a încetat să participe la activitățile acestuia și în 2022 a fost exclus. Igor Ianac a vrut, de asemenea, să candideze independent pentur un mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, însă recunoaște că a comis anumite greșeli la perfectarea listelor cu semnături ale susținătorilor, de aceea candidatura sa nu a ajuns să fie înregistrată. Mai multe informații – în profilul integral.

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