Campania „Pentru un Parlament Curat” continuă – au fost publicate 40 de profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în Găgăuzia. Sumarul profilurilor din circumscripțiile 16-20

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Patru deputați, dintre care unul implicat în trecut într-o cauză penală, un antrenor de volei și altul de lupte libere, un pădurar – sunt printre cei 10 candidați la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) din circumscripțiile 16-20, monitorizați în cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API).

Profilurile lor de integritate au fost realizate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Din fiecare circumscripție electorală au fost aleși pentru monitorizare câte doi concurenți, conform metodologiei de selecție. Mai jos găsiți varianta sintetizată a profilurilor. Sintezele profilurilor candidaților de pe circumscripțiile 1-15 pot fi citite aici, aici și aici.

În circumscripția 16, Cișmichioi candidează trei persoane dintre care au fost monitorizați Dmitri Ianul și Andrei Stoianov.

Dmitri Ianul (37 de ani) este candidat independent, profesor la clubul local de robotică pentru copii și antreprenor. Este președinte al Consiliului local Cișmichioi și se implică, inclusiv prin campanii de mobilizare comunitară, în proiecte de amenajare a localității. Ianul și soția sa au inițiat și două afaceri, o pensiune și o prisacă. Dacă acestea le aduc venit, dar și alte detalii despre candidat – în profilul integral.

Andrei Stoianov (42 de ani), candidat pe aceeași circumscripție, este sprijinit de Partidul Socialiștilor. El nu are un loc de muncă și nu declară venituri salariale, dar deține două mașini – un Ford și un BMW, procurate în 2023 și în 2026. Candidatul susține că a absolvit Universitatea Agrară. Ce alte informații au put fi aflate despre candidat vedeți în profil.

Circumscripția 17, Cioc-Maidan. Aici candidează două persoane: Piotr Ianioglo și Anatoli Plucci.

Piotr Ianioglo (40 de ani) candidează independent pentru al doilea mandat consecutiv în Adunarea Populară. Este antreprenor, specialist în finanțe și bănci, și gestionează afacerea moștenită de la tatăl său, cu activități în agricultură, dar susține că timp de 20 de ani a avut afaceri în domeniul HoReCa. Candidatul și-a cumpărat anul trecut două apartamente în municipiul Chișinău și conduce un Land Rover procurat în 2022, dar folosește, de asemenea, alte câteva mașini proprietate a companiei sale. Alte informații – în profilul integral.

Al doilea candidat pe această cirumscripție, Anatolii Plucci (44 de ani) este pădurar de meserie, în prezent șef al ocolului silvic Basarabeasca din subordinea Agenției „Moldsilva”. Din 2023 este consilier în Consiliul local și spune că această experiență l-a determinat să candideze la funcția de deputat în Adunarea Populară: „Am văzut că nu este contact între administrația satului și deputații care reprezintă problemele localității. Vreau ca în sat să se producă schimbări și să fie contact cu administrația locală”. Ce averi și ce venituri declară candidatul și cum le explică – aflați din profil.

Circumscripția 18, Dezghingea. Din cei patru candidați înregistrați aici, au fost monitorizați Nicolai Raia și Nicolai Chiriacov.

Nicolai Raia (56 de ani) este deputat în Adunarea Populară și candidează pentru al treilea mandat consecutiv, în calitate de independent. În trecut a administrat o companie, „Bestvin”, care a fost amendată de Serviciul fiscal Sud pentru că nu a plătit o perioadă accizele la alcool. Candidatul a fost reținut în 2016, în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală, însă a fost eliberat. Ulterior, s-a ales cu o amendă contravențională. Alte detalii – în profil.

Nicolai Chireacov (33 de ani) este antrenor de lupte libere la școala sportivă din Dezghingea, susține că are studii superioare și că a locuit o perioadă în Germania. Candidatul este susținut de Partidul Socialiștilor. Chiriacov nu declară nici o locuință, dar spune că are un apartament la Comrat, care se află în construcție și încă nu îi aparține oficial. El afirmă că locuiește în casa părinților. Anul trecut și-a procurat o Toyota cu 5 000 de euro. Cum explică acest preț aflați din profilul integral.

În circumscripția 19, Joltai candidează doar două persoane: Nicolai Andrușoi și Iurii Cambur.

Nicolai Andrușoi (36 de ani) este deputat și candidează pentru al doilea mandat. În trecut polițist, apoi șef al Centrului multifuncțional Ceadîr-Lunga din cadrul Agenției Servicii Publice, acum nu declară nici un loc de muncă. Nu are venituri în bani, în schimb, în ultimii doi ani primește zeci de mii de lei de ziua numelui și în ziua sa de naștere. Nu declară că ar deține vreo locuință. Autoritatea Națională de Integritate a notat, într-un act din 2023, că Andrușoi are o casă dobândită în 2004 și cinci terenuri dobândite în 2001, dar pe care nu le-a inclus în declarația de avere. Cu toate acestea ANI nu l-a sancționat. Nicolai Andrușoi este cunoscut în viața politică a autonomiei drept persoana care a inițiat și obținut demiterea vicepreședintelui APG, Alexandr Tarnavschi, după ce acesta a criticat influența lui Ilan Șor în Găgăuzia. Mai multe detalii – în profil.

Iurii Cambur (27 de ani) candidează din Partea Partidului Socialiștilor. Susține că de meserie este electromontor, are studii medii de specialitate, dar lucrează antrenor de volei și profesor de educație fizică la școala sportivă pentru copii și juniori din Ceadîr-Lunga, filiala Joltai. Candidatul nu deține imobile și spune că locuiește cu soția și fiul într-o casă închiriată. Alte detalii – în profil.

Circumscripția 20, Etulia. Din cei patru candidați înregistrați în cursă, au fost monitorizați Serghei Cuidjuclu și Mihail Popov.

Serghei Cuijuclu (62 de ani) candidează independent, dar în trecut a avut afilieri politice cu Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și cu Partidul „Șansă”, coordonat de grupuri afiliate oligarhului fugar Ilan Șor. Cuidjuclu a fost primar la Etulia între 2007 și 2015. A revenit la Primărie în 2019. În 2023, când candida pentru un nou mandat de primar, a fost scos din cursă de rând cu alți candidați ai Partidului „Șansă”, formațiune care urmează să fie dizolvată, în urma deciziei instanțelor de judecată. Mai multe informații – în profil.

Mihail Popov (57 de ani) candidează pe aceeași circumscripție din partea Partidului Socialiștilor. Declară că de meserie este zootehnician, însă în prezent nu indică vreun loc de muncă și nici venituri salariale. Sigurele venituri din salariu declarate pentru anul 2025 sunt ale soției, care lucrează la Direcția Sănătate și Protecție Socială a Găgăuziei. Mai multe informații – în profil.

Acest material este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea integrității aleșilor poporului, informare pentru un vot conștient la alegerile regionale și sprijinirea mass-mediei de calitate”, implementat de Asociația Presei Independente (API), cu suportul Fundației Soros Moldova. Opinia autorilor nu reflectă neapărat opinia Fundației Soros Moldova.