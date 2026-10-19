Cine sunt candidații la funcția de bașcan al UTA Găgăuzia? Profilurile de integritate au fost publicate

Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md au publicat profilurile de integritate ale tuturor celor opt candidați la funcția de guvernator (bașcan) al UTA Găgăuzia, în limbile română și rusă.

Profilurile au fost realizate de un grup de jurnaliști de investigație cu experiență, în baza criteriilor de integritate elaborate de experți din societatea civilă. Acestea pot fi accesate pe portalul MoldovaCurata.md, la rubrica „Alegeri UTA Găgăuzia” (subrubrica Alegerile Bașcanului / Выборы Башкана).

Dintre toți candidații, numai trei sunt susținuți de partide, restul fiind independenți.

În perioada următoare, până la 7 noiembrie 2026 inclusiv, pe MoldovaCurata.md vor mai fi publicate, în total, 70 de profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia (câte doi candidați din fiecare circumscripție electorală).

O sinteză a profilurilor celor opt candidați la funcția de bașcan al regiunii este prezentată în materialul de mai jos.

Despre candidatul Fiodor Gagauz (68 de ani), susținut de Partidul Socialiștilor, jurnaliștii au identificat că deține o casă la sol, două garaje și trei apartamente, dobândite în anii 2006, 2007 și 2008, și conduce un Audi Q7. Gagauz a lucrat toată viața la stat — fiind polițist, apoi deputat — iar în declarațiile de avere depuse de-a lungul timpului nu a indicat că familia sa ar deține vreo afacere sau că ar fi asociată într-o companie activă. Anterior, despre cele trei apartamente, el a declarat că le aparțineau copiilor săi, iar aceștia i le-au transmis în proprietate. Gagauz este cunoscut, de asemenea, pentru solicitările sale către autoritățile Federației Ruse de a aloca bani pentru susținerea bisericilor din Găgăuzia. Întregul profil poate fi citit aici.

Un alt candidat din partea unei formațiuni politice este Ivan Cîlcic (59 de ani), vicepreședinte al Partidului Popular Găgăuz. Formațiunea este regională, a fost creată în 2025 și este condusă de Nicolai Dudoglo. Nici Cîlcic, nici soția sa nu sunt angajați, iar în ultimul an familia a avut venituri doar din indemnizația de dizabilitate a candidatului. Întrebat din ce surse s-a întreținut familia sa, candidatul a răspuns: „Din gospodăria proprie. Ne-au ajutat copiii”. Întregul profil poate fi citit aici.

Al treilea candidat care a anunțat că are sprijinul unui partid, deși inițial a vrut să candideze independent, este Petru Vlah (56 de ani). Fost deputat din partea Partidului Liberal Democrat, Vlah este acum antrenor de lupte libere și om de afaceri. Deține companii în Rusia și Austria, precum și mai multe imobile în Republica Moldova. Este susținut la alegeri de „Noua Opțiune Istorică”, un partid care nu a fost niciodată parlamentar, creat în 1999 și condus acum de Svetlana Chesari. Întregul profil poate fi citit aici.

Alexandr Stoianoglo (59 de ani), în prezent deputat și fost procuror general al Republicii Moldova, candidează independent. În ultimul an a avut venituri din activitatea parlamentară, de la două companii pentru care a lucrat până a deveni deputat și din darea în locațiune a unor spații. Candidatul nu a procurat imobile în ultimii 10 ani, dar a achiziționat mașini — una în 2024 și alta în 2025. În total, familia sa deține trei vehicule. În profil sunt aduse informații actualizate despre cauzele penale în care este cercetat Alexandr Stoianoglo, cauze pe care el le califică drept răfuieli politice ce au avut ca scop înlăturarea sa din funcția de procuror general, în 2021. Întregul profil poate fi citit aici.

Un alt candidat independent, Oleg Garizan (55 de ani), este primar al satului Copceac la al șaselea mandat. Istoric de profesie, candidatul a fost, timp de un mandat, și deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe lista Partidului Comuniștilor. În ultimii ani, implementează în sat mai multe proiecte cu finanțare externă. În 2020 a fost suspendat temporar din funcție după ce instanțele de judecată au pus în aplicare o decizie a Autorității Naționale de Integritate (ANI), care îi constatase un conflict de interese — fiul primarului fusese angajat pentru câteva zile la primărie. Ulterior, prin decizie definitivă a instanțelor, acea decizie a ANI a fost anulată, iar Oleg Garizan a calificat destituirea sa drept ilegală, în spatele căreia s-ar afla „autoritățile centrale și regionale”. Întregul profil poate fi citit aici.

Serghei Anastasov (62 de ani) este un alt primar care candidează la funcția de bașcan. Este primar al Comratului la al treilea mandat. Deși la alte alegeri a beneficiat de susținerea Partidului Nostru, apoi a Partidului Socialiștilor, acum candidează independent. Anastasov deține o fabrică de mobilă pe care a fondat-o în 1997. În profil sunt menționate și investigațiile penale din ultimii ani care îi vizează pe subalternii lui Anastasov de la Primăria Comrat, precum și poziția candidatului asupra acestora. Întregul profil poate fi citit aici.

Cornel Dudnic (44 de ani), fost deputat și maestru în sport la judo, în prezent antreprenor în propria companie Vancor-Agro, candidează și el independent. Până în anul 2019, Dudnic a fost deputat pe lista Partidului Democrat. În 2013 a lucrat în Comitetul Executiv al Găgăuziei, fiind șef al Direcției Construcții, apoi a fost demis de bașcanul de atunci, Mihail Formuzal — demisie declarată ulterior ilegală de către instanță. Candidatul și familia sa dețin companii peste hotare, dar susțin că nu au avut venituri de la ele în ultimii ani, întrucât tot profitul este reinvestit. Întregul profil poate fi citit aici.

Ivanna Köksal (48 de ani), fostă deputată din partea Partidului Socialiștilor, candidează în prezent independent. Lucrează la Asociația filantropică „Ajutor oamenilor”, unde coordonează proiecte umanitare, sociale și culturale, fiind de meserie filologă, jurnalistă, regizoare și traducătoare profesionistă. Familia Ivannei Köksal deține o companie înregistrată în Turcia, de unde provin principalele ei venituri. Anterior, în 2016, când candidata deținea funcția de redactoare-șefă a Companiei publice „Gagauziya Radio Televizionu”, familia sa a sprijinit financiar și cu echipament televiziunea, ceea ce i-a atras critici privind loializarea jurnaliștilor. Ivanna Köksal a răspuns atunci că acestea erau „donații ale sponsorilor” care „ținteau oferirea de stimulente pentru jurnaliști, ca aceștia să producă emisiuni în limba găgăuză, cu scopul de a mări numărul lor”. Întregul profil poate fi citit aici.

Acest material este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea integrității aleșilor poporului, informare pentru un vot conștient la alegerile regionale și sprijinirea mass-mediei de calitate”, implementat de Asociația Presei Independente (API), cu suportul Fundației Soros Moldova. Opinia autorilor nu reflectă neapărat opinia Fundației Soros Moldova.