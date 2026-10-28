Noi profiluri de integritate ale candidaților la funcția de deputat în Găgăuzia, publicate în cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat”: circumscripțiile electorale 11-15

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O influenceră cu experiență în publicitate și promovare online; un campion la jocul de dame, dar care se ocupă de creșterea cerealelor; un fost președinte al Adunării Populare, identificat de Autoritatea Națională de Integritate cu o avere considerată nejustificată; un medic care refuză să-și divulge biografia și sursele de venit; foști activiști ai partidelor afiliate lui Ilan Șor – sunt câțiva dintre concurenții politici la alegerile curente din circumscripțiile electorale 11-15, monitorizați în cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API). Sintezele profilurilor candidaților de pe circumscripțiile 1-10 pot fi citite aici și aici. Profilurile lor de integritate au fost realizate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Din fiecare circumscripție electorală au fost aleși pentru monitorizare câte doi concurenți, conform metodologiei de selecție. Mai jos găsiți varianta sintetizată a profilurilor.

Circumsripția nr. 11, Avdarma. Din cei patru concurenți înregistrați aici, pentru monitorizare au fost selectați Alexandr Dinjos și Ecaterina Grec.

Alexandr Dinjos (63 de ani) este medic veterinar, în prezent deputat, fiind ales de mai multe ori în Adunarea Populară a Găgăuziei (APG). A candidat anterior atât ca independent, cât și susținut de formațiuni politice: în 2003 – de Mișcarea „Ravnopravie”, iar în 2021 – de Partidul Socialiștilor. A părăsit fracțiunea socialiștilor în 2024. Alexandr Dinjos s-a remarcat printr-o declarație controversată în timpul unui protest antiguvernamental organizat de socialiști la 31 iulie 2022 la Vulcănești. Atunci, el a spus, într-un discurs în limba găgăuză, că găgăuzii, ca popor vorbitor de limbă rusă, îi vor întâmpina pe ruși cu 3K – colaci, cavurma (mâncare tradițională găgăuză) și cabernet, potrivit Gagauzinfo. Declarația a fost făcută în contextul invaziei ruse în Ucraina. Mai multe detalii – în profilul integral.

Ecaterina Grec (25 de ani), candidată pe aceeași circumscripție, nu declară un loc de muncă, însă susține că prestează servicii foto-video și de publicitate și promovare online. Ea este bloggeriță și creatoare de conținut pe Instagram, unde are peste 36 de mii de urmăritori. Ecaterina Grec a declarat venituri de la două companii, pentru care a prestat servicii de promovare. Întrebată de ce nu indică venituri și de la alte companii pe care le-a promovat, Ecaterina Grec a răspuns că în unele cazuri, „publicațiile sunt realizate contra unei remunerații bănești, iar în altele – gratuit, în scopul dezvoltării contului și atragerii unei noi audiențe”. Mai multe informații – în profilul integral.

Pe circumscripția nr. 12, Baurci, candidează trei persoane. Au fost monitorizați Grigorii Cadîn și Gheorghe Chiosea.

Grigorii Cadîn (55 de ani) este actualul deputat în APG pe circumscripția Baurci, fiind reales pe parcursul a patru mandate. Acum candidează independent, anterior însă a făcut parte din Partidul Democrat. Până în 2019 a fost, timp de 15 ani, șef al Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Ceadîr-Lunga a Agenției Servicii Publice (ASP). În 2018, când acest serviciu a fost atribuit centrelor multifuncționale pe care (ASP) le crea în raioane, Cadîn a fost desemnat, prin concurs, șef al centrului multifuncțional Ceadîr-Lunga. El a fost însă demis, în octombrie 2019, când Partidul Democrat nu mai era la guvernare. I-au fost reproșate „grave încălcări disciplinare”. Cadîn a comentat atunci că „Numai cine nu lucrează nu greșește” și a afirmat că reprezentanți ai conducerii ASP i-ar fi cerut să plece din funcție din proprie inițiativă. Alte detalii – în profil.

Gheorghe Chiosea (61 de ani) susține că este medic de profesie și că a muncit 25 de ani în instituții medicale din Chișinău, se prezintă pe Facebook drept persoană care are „respectul colegilor și relații profesionale: de la conducerea Ministerului Sănătății până la specialiști de talie republicană”. Totuși, Gheorghe Chiosea refuză să ofere jurnaliștilor la telefon alte informații despre sine. „Lăsați-mă în pace cu sunetele voastre. De unde știu eu cu cine vorbesc? Dacă sunteți escroci? Deja al 10-lea jurnalist mă sună”, le-a spus el jurnaliștilor Campaniei „Pentru un Parlament Curat”. Candidatul nu declară nici un venit pentru 2025 și nu se știe unde locuiește, întrucât nu indică vreun imobil în posesie sau folosință. Detalii – în profil.

Circumscripția nr. 13, Beșalma. Aici candidează două persoane: Grigorii Diulgher și Gheorghi Chiosea.

Grigori Diulgher (45 de ani) are studii în domeniul contabilității și auditului. El s-a manifestat ca un susținător al fostei bașcane, Evghenia Guțul, condamnată în prezent pentru finanțarea ilegală a partidului, dar și al persoanelor din Găgăuzia care au primit ajutoare în bani de la Ilan Șor și au fost ulterior amendate pentru corupție electorală. Acum Diulgher neagă că a fost susținător al Evgheniei Guțul: „Dacă doriți să mă întrebați dacă sunt susținător sau nu, să știți că nu căutați unde trebuie”, a spus candidatul în discuția cu reporterul Campaniei „Pentru un Parlament Curat”. Totodată, el își menține declarațiile din 2025 despre cei care au fost amendați pentru corupție electorală. „Acesta a fost un ajutor pentru perioada rece. Dar nimeni nu a primit vreun mesaj în care să se spună că noi v-am ajutat într-o perioadă dificilă, înseamnă că trebuie să votați pentru cineva anume”, a argumentat Diulgher. Alte detalii despre candidat – în profilul integral.

Gheorghi Chiosea (40 de ani), de pe aceeași circumscripție, candidează sprijinit de Partidul Socialiștilor. El a a fost reprezentantul în Găgăuzia al companiei „Nord Gaz Furnizare” SRL, firmă prin care fosta bașcană Evghenia Guțul declara, în decembrie 2023, că va aduce gaz ieftin, la 10 lei pentru un metru cub, în regiunea găgăuză. Compania colecta cereri de la locuitorii regiunii pentru schimbarea furnizorului. În octombrie 2026, Chiosea spune că firma nu a mai adus gaze ieftine în Găgăuzia pentru că nu le-a fost dată licență pentru asta și el și-a dat demisia de la conducerea firmei. Alte detalii despre candidat – în profilul integral.

Circumscripția 14, Beșghioz. Din cei trei candidați înregistrați aici, au fost monitorizați Vitalii Bratan și Maria Seiz.

Vitalii Bratan (53 de ani), candidatul socialiștilor pe circumscripția Beșghioz, este jucător de dame și conducător al propriei gospodării țărănești. Este consilier local la al treilea mandat în Beșghioz și participă pentru a doua oară la alegerile pentru Adunarea Populară. A mai candidat, independent, în 2021, însă nu a acumulat suficiente voturi. Acum susține că nu este membru de partid, dar e sprijinit de socialiști. Vitalii Bratan nu declară nici un venit salarial sau eventuale dividende din activitatea gospodăriei sale țărănești. Solicitat de reporterii Campaniei să spună din ce surse a trăit, dacă nu declară venituri, candidatul a răspuns: „Anul 2024 a fost foarte secetos și eu practic nu am semănat nimic, de aceea, practic, nu am avut rulaje bănești. Astfel, în anii 2024 și 2025 am ajuns în minus. Sper că acest an va fi mai bun, voi avea venituri și totul va fi în ordine. Din ce surse am trăit? Ne-am consultat cu soția și am vândut o cotă de teren ca să avem pe ce trăi și hrăni copiii. Iată asta este situația”. Alte informații și declarații ale lui Vitalii Bratan, consemnate de reporterii Campaniei „Pentru un Parlament Curat” – în profilul integral.

Maria Seiz (37 de ani) este juristă, specialistă în atragerea investițiilor la Primăria mun. Comrat. În perioada 2012 – 2023 a fost secretară a consiliului local Beșghioz. A candidat, la alegerile locale din 2023, la funcția de primar al satului Beșghioz, însă i-au lipsit câteva zeci de voturi să ajungă primar. Maria Seiz nu face parte din vreun partid. Ea locuiește într-o casă moștenită în 2016 și condue o mașină Volkswagen Polo, fabricată în 2005 și dobândită în 2026, a cărei valoare indicată este de 10 000 de lei. Ea a spus reporterilor Campaniei că mașina a aparținut soțului ei, iar la începutul anului 2026 a perfectat, în acte, schimbarea proprietarului. Alte detalii – în profil.

Circumscripția nr. 15, Bugeac. Din cei trei candidați pe această circumscripție, au fost monitorizați Alexandr Panov și Vladimir Cîssa.

Alexandr Panov (31 de ani) este antreprenor, activând în domeniul agriculturii. De meserie este agronom și jurist. Deține două diplome de studii superioare obținute la Universitatea din Comrat – în științe agricole și în drept. În 2021 a obținut și diploma de master în drept la aceeași universitate. La alegerile curente candidează independent, dar în trecut se afla în grupurile politice afiliate lui Ilan Șor. În 2023, a făcut parte din echipa electorală a Evgheniei Guțul, însoțind-o la întâlniri cu alegătorii. În octombrie 2023, a încercat să candideze la funcția de primar al municipiului Comrat din partea Partidului „Șansă”, însă, consiliul electoral i-a refuzat înregistrarea, invocând restricții aplicabile persoanelor asociate Partidului „Șor”, declarat neconstituțional. Panov a contestat decizia, susținând că i-au fost încălcate drepturile electorale. La 18 octombrie 2023, Curtea de Apel Chișinău i-a respins acțiunea. Instanța a reținut că acesta a fost informat despre restricția electorală și nu a prezentat probe prin care să demonstreze că s-a disociat de acțiunile fostului partid. La 1 noiembrie 2023, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a declarat inadmisibil recursul depus de Panov. Alte detalii despre activitatea lui Alexandr Panov – în profilul integral.

Vladimir Cîssa (46 de ani), jurist de profesie, în prezent deputat, a fost ales pentru prima dată în Adunarea Populară în 2008, ulterior obținând mai multe mandate consecutive. A ocupat, o vreme, și funcția de președinte al APG.A făcut parte din Partidul Democrat din Moldova (PDM) între 2012 și 2019. În iulie 2019, la scurt timp după plecarea din R. Moldova a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, Cîssa a anunțat că părăsește PDM, motivându-și decizia prin faptul că, în contextul politic creat, apartenența sa la partid ar fi avut consecințe negative asupra activității sale. În iunie 2024, Vladimir Cîssa a aderat la Partidul „Respect Moldova”, fondat și condus o vreme de fostul democrat Eugeniu Nichiforciuc, însă a părăsit formațiunea în 2026. În noiembrie 2023, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere nejustificată de aproximativ 576 de mii de lei în cazul lui Vladimir Cîssa și al familiei sale. ANI a dispus confiscarea averii, încetarea funcției deținute și interdicția de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică, cu excepția celor elective, pentru o perioadă de trei ani. Vladimir Cîssa a contestat actul ANI, invocând nereguli procedurale și erori în calcularea averii. La 11 aprilie 2024, Curtea de Apel Chișinău i-a respins contestația ca neîntemeiată. Litigiul se află în prezent pe rol la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Solicitat de reporterii Campaniei, Vladimir Cîssa a afirmat, în octombrie 2026, că decizia ANI este o „prostie”, întrucât toate veniturile familiei sale ar fi oficiale și justificate. Alte informații despre candidat – în profilul integral.

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