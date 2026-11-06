În Campania „Pentru un Parlament Curat” a fost documentată integritatea altor 10 candidați, de pe circumscripțiile 26-30 din Găgăuzia. Sinteza profilurilor

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Printre candidații din circumscripțiile 26-30 la alegerile pentru funcția de deputat în Găgăuzia, a căror integritate a fost documentată în Campania „Pentru un Parlament Curat”, desfășurată de Asociația Presei Independente, sunt unele persoane care au antecedente penale pentru corupție. Un candidat a fost condamnat penal pentru că a încercat să mituiască polițiști de patrulare, iar altul a fost pus sub acuzare pentru că ar fi primit bani ca să faciliteze emiterea unor avize narcologice. Încă un candidat a fost găsit vinovat pentru huliganism, iar altul figurează în prezent într-o cauză penală de corupere pasivă. În același timp, printre cei monitorizați sunt și candidați în privința cărora nu au fost identificate abateri semnificative. Profilurile au fost realizate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Din fiecare circumscripție electorală au fost aleși pentru monitorizare câte doi concurenți, conform metodologiei de selecție. Mai jos găsiți varianta sintetizată a profilurilor. Sintezele profilurilor candidaților de pe circumscripțiile 1-25 pot fi citite aici.

Circumscripția 26, Chirsova. Din cei 7 candidați înregistrați aici au fost monitorizați Stepan Sarioglo și Stepan Piron.

Stepan Sarioglo (52 de ani) este actual deputat, ales pe lista Partidului Socialiștilor, dar acum candidează independent. Lucrează felcer-narcolog la Spitalul din Comrat și a fost, acum 5 ani, subiectul unei investigații penale. În 2021 el a fost vizat de percheziții efectuate la Centrul de Sănătate Comrat de Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului de Interne și procurorii găgăuzi. Atunci procurorii anunțau că perchezițiile făceau parte dintr-o operațiune de documentare care a durat 3 luni și s-a soldat cu pornirea mai multor cauze penale pentru corupere pasivă si circulație ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare”. Dosarul penal pe numele lui Sarioglo a ajuns în instanță în martie 2022. În el, Sarioglo a fost învinuit de corupere pasivă, fiind acuzat că ar fi primit bani pentru facilitarea eliberării unor avize narcologice fără examinarea medicală a beneficiarilor. Procesul penal însă a fost încetat în 2023 pentru că a expirat termenul de prescripție. Solicitat, în 2026, să comenteze cazul, Stepan Sarioglo a spus că acel dosar ar fi fost unul „politic”. Întreaga istorie – în profilul integral.

Stepan Piron (60 de ani), cunoscut în regiune drept antereprenor care a investit într-o companie-operator de rețele de televiziune prin cablu, dar i-a cedat-o fiului său, candidează independent. Se prezintă drept economist și manager la firma „D. Kalite” SRL. Piron a încercat de mai multe ori să devină deputat în APG, potrivit datelor publice: în 1999, 2003, 2008, 2012, 2016 și 2021, însă nu a reușit. În 2003 a candidat, la fel în circumscripția Chirsova, din partea Partidului Alianța Moldova Noastră, condusă atunci de Serafim Urechean. În 2024, două dintre firmele deținute de fiul candidatului au fost vizate într-un dosar penal. În decembrie 2024, angajații Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și luptătorii Brigăzii cu destinație specială „Fulger” au făcut percheziții în cadrul unei cauze penale privind practicarea ilegală a activității de întreprinzător cu obţinerea unui profit în proporții deosebit de mari. În aprilie 2025 au fost făcute noi percheziții, în cadrul aceleaiși cauze penale. Pentru reporterii Campaniei, Stepan Piron a declarat, în octombrie 2026, că dosarul penal în care sunt vizate firmele fiului său ar fi fost deschise pentru a pune presiune pe el prin intermediul afacerilor familiei, ținând cont de activitatea pe care o are, de director al Centrului Independent de Jurnalism din Găgăuzia. El a menționat că deși membrii familiei au fost chemați pentru a depune mărturii, de aproape doi ani de când dosarul penal a fost deschis, nu cunoaște detalii despre soarta acestuia. „Au venit, au sustras, au plecat. Este un dosar la comandă”, a menționat el, fără a preciza cine ar fi comanditarii. Alte informații – în profilul integral.

Circumscripția 27, Congaz. Aici candidează cinci persoane. Au fost monitorizați Ivan Bessarab și Mihail Caraseni.

Ivan Bessarab (56 de ani) este mecanic de meserie și lucrează paznic la o școală. Candidează independent, dar în trecut a fost simpatizant al diferitelor curente politice. În 2020-2021 susținea Partidul Acțiune și Solidaritate, iar în 2025 era printre organizatorii unui miting în susținerea fostei bașcane Evghenia Guțul, reținută pe Aeroportul Internațional Chișinău. Ivan Bessarab a fost implicat într-o cauză penală. El a fost investigat penal pentru că le-a dat 200 de lei mită unor polițiști de patrulare care l-au oprit, în aprilie 2020, la Comrat, pentru că automobilul cu care circula avea deficiențe la sistemul de iluminare. Prima instanță l-a condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi. Instanța de apel însă a stabilit că a intervenit termenul de prescripție și l-a liberat de la răspunderea penală, deși i-a recunoscut vinovăția. Contactat de reporterii Campaniei în noiembrie 2026 pentru comentarii asupra acestui caz, dar și asupra declarației sale de avere, Ivan Bessarab a spus: „Mie îmi place să îi privesc pe jurnaliști în ochi, să văd ce întrebări îmi pun și dacă sunt provocatoare”. Întrebat din nou de ce nu a declarat niciun venit și nicio locuință, el a răspuns: „Nu am locuință, sunt boschetar. Gata!”, și a închis. Alte informații despre candidat găsiți în profilul integral.

Mihail Caraseni (36 de ani) candidează independent, de meserie este agronom, angajat la cooperativa agricolă „SPK Kaiirîm” și consilier independent la Congaz la al doilea mandat. Se pronunță pentru restabilirea dialogului dintre autoritățile Găgăuziei cu cele centrale ale Republicii Moldova. Mihail Caraseni spune că este și crescător de cai și, dacă va ajunge în Adunarea Populară, va pune în discuție situația fermei de cai din Ceadîr-Lunga, „AT-Prolin”, aflată în prezent în gestiunea Direcției principale a complexului agroindustrial al UTA Găgăuzia. „Acum situația e foarte gravă. Este o fermă de cai de rasă, unica în Moldova. Nu avem dreptul moral să pierdem așa întreprindere de stat”, a spus candidatul. Ce alte informații au dobândit reporterii Campaniei despre Mihail Caraseni aflați din profil.

Circumscripția 28. Congaz. Din cei patru candidați înregistrați aici, au fost monitorizați Stepan Manolov și Gavril Tulba.

Stepan Manolov (36 de ani) candidează independent, declară că de meserie este manager și că ocupă funcția de director al companiei agricole a familiei sale, „Agro-Man SPK” SRL. Manolov este consilier local la Congaz, la al doilea mandat. Familia sa trăiește din veniturile obținute din activitatea acestei companii. Întrebat despre viziunile sale politice, Stepan Manolov a răspuns că este independent și se pronunță pentru „dialog cu puterea de la Chișinău”. Candidatul declară că deține trei imobile: o casă moștenită de la bunelul său în 2012, și o construcție neterminată cu subsol, cumpărate în 2022. „Acolo e o construcție neterminată. Eu nu locuiesc acolo, am cumpărat în perspectivă”, a precizat candidatul pentru reporterii Campaniei. Mai multe informații – în profilul integral.

Gavril Tulba (47 de ani) este directorul Școlii sportive municipale din Comrat, de specialitate fiind profesor de educație fizică. Este consilier independent la Congaz, la al treilea mandat. În 2025 a avut venituri doar din salariu și activitatea de consilier, iar soția sa – de la trei companii și din darea în arendă a unui spațiu. În iunie 2025, candidatul a a fost condamnat penal pentru un caz de huliganism produs în 2019, pe teritoriul fabricii „Basarabia-Agroexport” SRL, unde l-a înjurat pe un angajat, a aruncat apoi o canistră în el, l-a tras jos de pe un palet și l-a lovit cu pumnul în față. Judecătoria Comrat l-a găsit vinovat, dar l-a liberat de răspundere penală pentru că termenul de prescripție expirase. Gavril Tulba nu a vrut să vorbească cu reporterii Campaniei, care i-au solicitat comentarii pe marginea acestui caz, dar și referitor la alte aspecte ale activității sale. Alte detalii – în profil.

Circumscripția 29, Congazcicul de Sus. Aici candidează trei persoane. Au fost monitorizați Dmitri Chiciuc și Serghei Zaharia.

Dmitri Chiciuc (25 de ani) este neangajat, dar declară că este specialist în relații internaționale. „Am lucrat anterior, dar de ceva timp m-am concediat. Acum sunt șomer. Mă ocup intensiv de alegeri. Oficial nu sunt angajat nicăieri. Anterior pot spune că am fost om de afaceri. M-am ocupat de agricultură. Am lucrat și administrator de restaurant în Comrat. M-am ocupat și de afacerea mea cu flori, dar a fost mai mult un hobby”, a precizat Dmitri Chiciuc pentru reporterii Campaniei „Pentru un Parlament Curat”. Candidează din partea Partidului Socialiștilor, spune că este membru al acestui partid de aproximativ un an și că anterior nu s-a mai implicat în politică. Mai multe informații – în profil.

Serghei Zaharia (55 de ani) este rectorul Universității de Stat din Comrat, funcție pe care o deține din 2017. Este absolvent al Universității Pedagogice „Ion Creangă” din Chișinău, unde a obținut și titlul de doctor în istorie. Este licențiat și în drept la Universitatea de Stat din Moldova. Zaharia candidează independent. El a fost deputat în Adunarea Populară în patru legislaturi, în perioadele 2003–2012 și 2016–2026. De fiecare dată când a câștigat alegerile a candidat independent. În 2012 a pierdut scrutinul fiind candidat din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova. În iunie 2026, Serghei Zaharia a ajuns figurant într-un dosar penal. Ofițerii CNA și procurorii au făcut percheziții într-o cauză penală pornită pe fapte de corupere pasivă comise de persoane cu funcții de conducere din cadrul Universității de Stat din Comrat. Potrivit CNA, în urma acțiunilor de urmărire penală, decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie au fost reținuți pentru 72 de ore, iar rectorul Universității, Serghei Zaharia s-a ales cu statut de bănuit, fiind cercetat în stare de libertate. Într-un răspuns pe reporterii Campaniei, Procuratura Anticorupție a informat că „cele 3 persoane indicate au statut de învinuit”, iar cauza este încă la faza de urmărire penală. Serghei Zaharia, la rândul său, a declarat pentru reporterii Campaniei „Pentru un Parlament Curat” că el pledează nevinovat și că dacă nu se considera nevinovat, nu ar fi candidat la funcția de deputat în APG. „Ne-a fost adusă la cunoștință învinuirea, iar după asta nu am fost invitat să depun mărturii sau pentru alte acțiuni de urmărire penală”, a precizat candidatul. Mai multe informații – în profil.

Circumscripția 30, Copceac. Din cei șase candidați înregistrați, au fost monitorizați Valeriu Manastîrlî și Oleg Garizan.

Valeriu Manastîrlî (54 de ani) este zootehnician de profesie și activează în domeniul agriculturii, iar din 2021 a fost deputat, fiind în prezent președinte al Comisiei permanente pentru agricultură. Candidaul deține și o cotă de 50% din capitalul social al SRL „Investsoil”, înregistrată în Copceac și pe care a administrat-o până în 2022. În septembrie 2021, Procuratura Găgăuziei a semnalat presupuse ilegalități la înregistrarea contractelor de arendă pentru 306 terenuri agricole, cu o suprafață totală de 578 de hectare, transmise de Primăria Copceac unei companii conduse de Valeriu Manastîrlî, consilier local la acel moment. Potrivit Gagauzinfo, terenurile nu aveau numere cadastrale, însă funcționarii primăriei ar fi înregistrat contractele de arendă pentru cinci ani, în perioada februarie–martie 2021. Procurorii au estimat că aceste acțiuni ar fi provocat colhozului „Pobeda” din localitate un prejudiciu de aproximativ 294 mii de lei. Contactat de Moldova Curată în noiembrie 2026, Valeriu Manastîrlî a respins acuzațiile, susținând că firma sa a încheiat legal contractele cu proprietarii terenurilor și a contribuit la perfectarea titlurilor de proprietate. Potrivit acestuia, conflictul cu gospodăria colectivă „Pobeda” a pornit de la 162 de hectare de teren, pentru care compania sa ar fi achitat arenda, însă recolta ar fi fost strânsă de „Pobeda”. Manastîrlî afirmă că firma sa solicită în instanță despăgubiri de trei milioane de lei, iar procesul încă nu a ajuns la o finalitate. Mai multe informații despre candidat – în profilul integral.

Oleg Garizan (55 de ani), este primar al satului Copceac la al șaselea mandat. Istoric de profesie, candidatul a fost, timp de un mandat, și deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe lista Partidului Comuniștilor. În ultimii ani, implementează în sat mai multe proiecte cu finanțare externă. În 2020 a fost suspendat temporar din funcție după ce instanțele de judecată au pus în aplicare o decizie a Autorității Naționale de Integritate (ANI), care îi constatase un conflict de interese – fiul primarului fusese angajat pentru câteva zile la primărie. Ulterior, prin decizie definitivă a instanțelor, acea decizie a ANI a fost anulată, iar Oleg Garizan a calificat destituirea drept ilegală, în spatele căreia s-ar afla „autoritățile centrale și regionale”. Alte informații – în profil.

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