Profiluri de integritate ale candidaților din alte 5 circumscripții din Găgăuzia au fost publicate în cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat”

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Un mecanic auto care repară mașini neoficial și care a avut în tinerețe un episod de furt, un procuror în demisie, acum deputat și fost asociat politic al vice-bașcanului Victor Petrov, un antreprenor care vrea să revină în politica regiunii după o pauză, un fost asociat politic al bașcanei Irina Vlah – sunt printre candidații la alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) din circumscripțiile 21-25, monitorizați în cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API). Profilurile lor de integritate au fost realizate pe baza criteriilor de integritate elaborate în 2019 de Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat și actualizate în 2025. Din fiecare circumscripție electorală au fost aleși pentru monitorizare câte doi concurenți, conform metodologiei de selecție. Mai jos găsiți varianta sintetizată a profilurilor. Sintezele profilurilor candidaților de pe circumscripțiile 1-20 pot fi citite aici.

Circumscripția 21, Ferapontievca. Din cei 4 candidați înregistrați aici, au fost monitorizați Vitalii Cebanu și Alexandr Odnostalco.

Vitalii Cebanu (56 de ani) este antreprenor, candidează idependent și anterior a mai fost deputat în APG, timp de un mandat. El fusese ales în 2016 pe aceeași circumscripție, iar în APG a devenit președinte al Comisiei pentru politică economică, atragerea investițiilor, buget, finanțe și dezvoltare regională. În decembrie 2019, a fost însă demis anticipat din această poziție, după care a dispărut din spațiul informațional din Găgăuzia. Acum, la solicitarea reporterilor Campaniei, Cebanu spune că în acest timp s-a ocupat de afaceri în țări europene, dar că a decis să revină în politica din Găgăuzia pentru că „mandatul în cadrul Legislaturii VI a avut rezultate”. „Acum am dorința să continuu lucrul început, adică ceea ce am făcut noi acolo, la Ferapontievca”, a spus Cebanu. El nu a declarat venituri pentru anul 2025 și nici imobile în proprietate. Pentru reporterii Campaniei Vitali Cebanu a spus că a trăit din veniturile obținute în anii precedenți, întrucât în 2025 nu a câștigat nimic. De asemenea, el spune că nu are imobile și că închiriază o casă la Chișinău și la Ferapontievca. Alte detalii despre candidat – în profilul integral.

Alexandr Odnostalco (40 de ani) este jurist la Direcția Sănătate și Protecție Socială a Găgăuziei. Încearcă pentru a doua oară să obțină un mandat de deputat. În 2021 a candidat cu Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, însă acum – cu „Alianța Moldovenii”. Candidatul indică în declarația de avere că deține jumătate de milion de lei pe un cont în bancă, însă nu a răspuns la solicitările reporterilor Campaniei de a oferi răspunsuri la întrebări legate inclusiv de acest depozit bancar. Alte informații – în profil.

Circumscripția 22, Gaidar. Aici candidează trei persoane. Dintre ele, au fost selectați pentru monitorizare Ivan Topal și Ivan Cebotari.

Ivan Topal (53 de ani) candidează independent, declară că este jurist, dar în prezent, nu are un loc de muncă. Pentru reporterii Campaniei, candidatul a spus că, până acum, s-a aflat mulți ani în Rusia, unde „a avut o activitate profesională” și că anterior nu a manifestat interes pentru politică, dar acum revine în Moldova și va locui în satul Gaidar. Ivan Topal nu a declarat venituri pentru anul trecut, explicând că a trăit din veniturile obținute în Rusia, pe care le poate dovedi cu acte oficiale. Alte detalii – în profil.

Ivan Cebotari (59 de ani) este și el jurist, specialist principal în drept la Primăria Gaidar. Anul trecut, el a făcut parte din echipa fostei bașcane Irina Vlah, fiind prezentat de ea drept președinte al organizației locale Gaidar a Partidului „Inima Moldovei”. Activitatea formațiunii a fost însă limitată, prin decizia instanței, pentru suspiciuni de finanțare ilegală. Candidatul declară că a vândut anul trecut o casă, nu are mașină, dar spune că folosește autoturismul unei cunoștințe. Alte detalii – în profil.

Circumscripția 23, Carbalia. Din cei patru candidați din această circumscripție, au fost monitorizați Nicolai Untu și Vasilisa Dermenji.

Nicolai Untu (40 de ani) candidează din partea Partidului Socialiștilor, iar ca să poată participa la alegeri pe circumscripția Carbalia, și-a perfectat domiciliu temporar în această localitate, într-o casă care a aparținut familiei soției sale. Untu locuiește la Vulcănești, spune că este lăcătuș auto, oferă servicii de reparațiia uto, dar recunoaște că este o afacere neînregistrată oficial. Pentru reporterii campaniei el a spus că a lucrat mai mulți ani în Rusia și nu s-a implicat anterior în politică. Nicolai Untu afirmă că a ajuns să candideze din partea socialiștilor, prin intermediul lui Grigori Uzun, liderul organizației teritoriale a PSRM din Găgăuzia, pe care îl descrie drept vechi prieten și coleg de școală: „I-am propus candidatura mea din partea acestui sat, iar el a susținut-o”. Reporterii Campaniei au aflat că Untu a fost cercetat penal pentru furt, când era elev, la Vulcănești. „Eram copii, mergeam, iar de-a lungul gardului stătea o țeavă. Pur și simplu am luat țeava și am predat-o la fier vechi. Ei au depus plângere din principiu. Noi am plătit amendă pentru asta, am primit pedeapsă cu suspendare. A fost o glumă copilărească, probabil, să zicem așa. Nimic grav. Eu nici nu aș numi asta infracțiune”, a comentat Nicolai Untu cazul în noiembrie 2026. Mai multe detalii – în profil.

Vasilisa Dermenji (61 de ani), candidată independentă, locuiește în Carbalia și este regizoare de teatru popular. A petrecut și ea mai mulți ani în Rusia, unde a lucrat la casa de oaspeți a Ambasadei Azerbajanului la Moscova. Acum, este șefă pentru patrimoniu la Muzeul regional de istorie și etnografie locală. Anterior, a mai candidat pentru Adunarea Populară, cu Partidul Agrar, apoi cu Partidul Comuniștilor, dar nu a obținut mandatul. Alte detalii – în profil.

Circumscripția 24, Cazaclia. Din cei 3 candidați înregistrați aici, au fost monitorizați Alexandr Diulgher și Anatoli Uzun.

Alexandr Diulgher (47 de ani) candidează independent, pentru al doilea mandat consecutiv. Este președinte al Comisiei juridice din Adunarea Populară. Înainte de a deveni deputat, a lucrat procuror, funcție din care a fost suspendat în 2016, când pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu. Ulterior, suspendarea a fost anulată, iar pe capetele de acuzare a fost achitat. Instanța a obligat Ministerul Justiției să-i plătească despăgubiri morale de 300 000 de lei, iar Procuratura Generală i-a plătit salariul pentru lunile în care nu a fost la muncă. Pentru reporterii Campaniei, Diulgher a spus că dosarul a fost fabricat și că, într-un final, a reușit să se restabiliească în funcție, iar în prezent este procuror în demisie. Alexandr Diulgher a făcut parte din echipa lui Victor Petrov, politician din Găgăuzia asociat cu Ilan Șor. În septembrie 2023, agenția rusă RIA Novosti îl prezenta pe Alexandr Diulgher ca șef al filialei locale a Partidului „Renaștere”, formațiune succesoare a Partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. Alexandr Diulgher declara atunci pentru RIA Novosti că Chișinăul a pornit un proces de lichidare a autonomiei, iar dosarul penal al fostei bașcane Evgheniei Guțul face parte din acest scenariu. Solicitat în octombrie 2026, Diulgher a negat că ar fi deținut vreo funcție în Partidul „Renaștere” și a declarat că nu a fost niciodată membru al vreunei formațiuni politice. Alte detalii despre candidat – în profilul integral.

Anatoli Uzun (59 de ani) candidează independent, de meserie este sudor și lucrează în prezent la o companie specializată în activități de comunicații electronice prin rețele de cablu. Uzun este consilier local la Carbalia. Candidatul deține două case – una moștenită în 2019 și alta cumpărată în 2024. Conduce un BMW fabricat în 2007, dar care ar valora doar 36 000 de lei. Alte informații – în profil.

Circumscripția 25, Chiriet-Lunga. Aici candidează 4 persoane. Au fost monitorizați Vladimir Jelezoglo și Ivan Burgudji.

Vladimir Jelezoglo (60 de ani) candidează independent, lucrează antrenor de lupte libere pentru elevi și este consilier local la Chiriet-Lunga. El spune că a decis să candideze la funcția de deputat în APG pentru că își dorește îmbunătățirea relațiilor dintre autoritățile autonomiei găgăuze și cele de la Chișinău. „Vreau să fie mai puține certuri și dispute și să lucrăm împreună cu bașcanul pentru binele poporului nostru”, a spus candidatul. Vladimir Jelezoglo și soția sa trăiesc din pensii, dar și din salarii. Alte detalii – în profilul integral.

Ivan Burgudji (73 de ani) este una dintre cele mai longevive figuri în politica din autonomia găgăuză. Este unul dintre fondatorii Mișcării „Gagauz Halkî”, creată în 1989, pentru promovarea valorilor naționale ale găgăuzilor. În 2006, Burgudji a fost reținut de poliția din Republica Moldova, fiind acuzat de delapidarea unor sume de bani din bugetul Găgăuziei. Banii ar fi fost utilizați în anul 2002 pentru funcționarea unei reprezentanțe a Găgăuziei în orașul Tiraspol, din regiunea transnistreană. În 2007, el a fost condamnat la 12 ani de închisoare, ceea ce a generat proteste la Chișinău. Susținătorii săi au acuzat atunci autoritățile de fabricarea dosarului. Avocații lui Burgudji au susținut că dosarul ar fi fost motivat politic, invocând implicarea clientului lor în susținerea independenței Găgăuziei și a regiunii transnistrene. La începutul anului 2008 Burgudji a fost eliberat din închisoare, după ce acuzațiile împotriva sa au fost recalificate, iar la 4 februarie 2008, o instanță din Găgăuzia a dispus aplicarea amnistiei. Alte informații despre candidat – în profil.

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