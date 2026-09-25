Moldova Tourism Forum 2026 a reunit 24 de speakeri și peste 300 de reprezentanți ai sectorului pentru a contura următoarea etapă de dezvoltare a turismului din Republica Moldova

Digitalizarea, inteligența artificială, conectarea la piețele internaționale, dezvoltarea produselor turistice și accesul la finanțare s-au aflat în centrul Moldova Tourism Forum 2026, care a reunit la Chișinău peste 300 de reprezentanți ai industriei turistice, autorităților publice, mediului de afaceri, organizațiilor de dezvoltare, sectorului financiar, mediului academic și partenerilor internaționali.

Desfășurat pe 24 septembrie, Forumul a adus împreună operatori turistici, hoteluri și pensiuni, vinării, ghizi, organizații de management al destinațiilor și clustere turistice, reprezentanți ai autorităților publice locale, instituțiilor de învățământ, sectorului financiar, industriilor creative și organizațiilor internaționale.

La deschiderea evenimentului au adresat mesaje de salut, printre alții, Claudiu Năsui, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, și Daniela Gasparikova, Reprezentantă Rezidentă UNDP în Republica Moldova, Edvinas GRIKŠAS, Ministrul Economiei și Inovației din Lituania, alături de reprezentanții Oficiului Național al Turismului și ai partenerilor de dezvoltare.

Discuțiile din cadrul Forumului au indicat o direcție comună: următoarea etapă de dezvoltare a turismului din Republica Moldova trebuie să transforme vizibilitatea tot mai mare a țării într-o ofertă ușor de descoperit, de rezervat și de cumpărat, capabilă să genereze beneficii economice pentru întreprinderi și comunități.

Booking.com: de la promovarea Moldovei la rezervări

Unul dintre momentele-cheie ale ediției din acest an a fost participarea, în premieră, a Booking.com la Moldova Tourism Forum și prezentarea noii campanii de promovare a Republicii Moldova realizate împreună cu platforma internațională.

Reprezentanții Booking.com au prezentat campania și modul în care aceasta va contribui la creșterea vizibilității Moldovei în rândul călătorilor internaționali, punând accent pe importanța conectării promovării destinației cu posibilitatea efectivă de rezervare a serviciilor turistice.

Dialogul a continuat într-o masă rotundă de aproximativ două ore, la care au participat reprezentanți ai sectorului ospitalității interesați de colaborarea cu Booking.com. Discuțiile au vizat procesul de listare pe platformă, distribuția digitală, creșterea vizibilității proprietăților și oportunitățile de a ajunge la noi categorii de turiști, dar au discutat si depre dificultatile intalnite pe platforma de catre cei care deja sunt inregistrati.

Prin această inițiativă, promovarea internațională a Republicii Moldova este conectată mai direct cu oferta operatorilor locali, astfel încât interesul generat pentru destinație să poată fi transformat în rezervări și fluxuri turistice reale.

Inteligența artificială și datele – de la experiment la instrument pentru destinații

Digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale au reprezentat un alt fir central al Forumului.

Ana Savšek, reprezentanta Slovenian Tourist Board, a prezentat experiența Sloveniei în utilizarea datelor și tehnologiilor digitale în managementul și promovarea destinației. Slovenia dezvoltă inclusiv ALMA, un asistent digital conceput să însoțească vizitatorul în timpul călătoriei, oferindu-i informații locale și posibilitatea de a-și adapta planurile pe parcurs. În paralel, sistemul național de informații turistice al Sloveniei integrează date pentru a susține decizii mai bine fundamentate privind dezvoltarea, managementul și marketingul turistic.

Experiența Sloveniei a oferit un reper relevant și pentru dezvoltarea inițiativei „Ask Guguță”, demonstrând potențialul unui asistent turistic AI adaptat destinației Moldova și necesitatea continuării dezvoltării acestui instrument.

„Pentru noi, digitalizarea nu este un obiectiv în sine, ci un instrument prin care facem Moldova mai ușor de descoperit, de înțeles și de rezervat. Discuțiile de la Forum, de la experiența Sloveniei cu ALMA până la colaborarea cu Booking.com, ne confirmă că un AI Travel Assistant precum «Ask Guguță» are potențial real și trebuie dezvoltat mai departe, conectând informația, produsele turistice și nevoile vizitatorului într-o experiență digitală coerentă”, a declarat Mtvarisa Luchian, reprezentant al Oficiului Național al Turismului.

În aceeași direcție, experții participanți au discutat despre posibilitatea agregării informației turistice, ofertelor și serviciilor într-un ecosistem digital capabil să ofere vizitatorului itinerare și experiențe adaptate intereselor sale. Una dintre viziunile prezentate la Forum propune utilizarea AI pentru conectarea ofertelor de vin, gastronomie, sate, wellness, ciclism, patrimoniu și natură în experiențe și itinerare ușor de descoperit și, în perspectivă, de rezervat.

Mai multă conectivitate și acces la noi piețe

Conectivitatea aeriană și rolul acesteia în dezvoltarea turismului receptor au reprezentat, de asemenea, un subiect important al Forumului.

Datele prezentate de airBaltic au evidențiat rolul conexiunii Chișinău-Riga în conectarea Republicii Moldova cu statele baltice, Scandinavia și alte destinații europene. Printre principalele piețe care alimentează această rută se numără Letonia, Finlanda, Estonia, Norvegia, Lituania și Suedia, iar compania a prezentat continuarea și extinderea conexiunii în sezonul următor.

Prezentarea a evidențiat și colaborarea dintre airBaltic, Oficiul Național al Turismului și Invest Moldova în promovarea destinației prin campanii comune, conținut digital, acțiuni B2B și vizite de familiarizare pentru operatorii turistici internaționali.

Moldova trebuie să transforme interesul în experiențe turistice cu valoare mai mare

Una dintre concluziile importante ale discuțiilor a vizat necesitatea dezvoltării unor produse care să determine turiștii să rămână mai mult, să exploreze mai multe regiuni și să consume mai multe servicii locale.

În prezentarea sa, consultantul internațional Jack Delf a identificat oportunități importante pentru Moldova în turismul autentic, gastronomic și vitivinicol, wellness, natură și călătoriile în afara traseelor turistice foarte aglomerate. Printre direcțiile propuse s-au numărat dezvoltarea infrastructurii de experiențe -trasee, ghiduri digitale, servicii mobile, rute culturale și produse regionale, precum și integrarea ofertelor IMM-urilor în itinerare coerente, atractive pentru piața internațională.

În același timp, discuțiile au subliniat necesitatea diversificării piețelor externe și a creșterii duratei și valorii sejurului, astfel încât dezvoltarea turismului să fie măsurată nu doar prin numărul de vizitatori, ci și prin impactul economic produs în destinație.

Această abordare a fost susținută și de Alessandra Priante, care a pus accent pe trei componente pentru transformarea investițiilor în valoare pentru destinație: viziune strategică, colaborare și impact pe termen lung. Potrivit abordării prezentate, performanța unei destinații trebuie evaluată nu doar prin numărul de sosiri, ci și prin cheltuielile vizitatorilor, distribuția lor în teritoriu, durata șederii și beneficiile pentru comunitățile locale.

Instrumente concrete pentru dezvoltarea afacerilor turistice

Forumului i-a revenit și rolul de a conecta antreprenorii din turism cu instrumentele disponibile pentru dezvoltarea afacerilor.

Reprezentanții Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) au prezentat oportunitățile de finanțare pentru IMM-uri, care includ granturi, credite investiționale, garanții financiare și programe destinate tranziției digitale, ecologice și modernizării tehnologice.

Printre instrumentele prezentate se numără programe de finanțare nerambursabilă și mecanisme de garantare care pot acoperi până la 80% din valoarea garanției solicitate, în funcție de instrument și eligibilitatea beneficiarului.

Totodată, în cadrul Forumului a fost prezentat Tichetul de Vacanță, un instrument destinat stimulării turismului intern și susținerii afacerilor și destinațiilor turistice locale. Programul urmărește creșterea numărului de turiști, a veniturilor din sector și diversificarea ofertei turistice, iar în prezent 31 de unități afiliate sunt aprobate în cadrul mecanismului.

„Următoarea etapă pentru turismul din Republica Moldova este să transformăm vizibilitatea în rezervări, interesul în investiții și fluxurile turistice în valoare pentru comunități. Moldova Tourism Forum ne-a demonstrat că avem deja partenerii, instrumentele și expertiza necesare pentru a face acest pas”, a declarat Ana Sandra, directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului.

Programul „Turism Durabil”

Un alt moment al evenimentului a fost dedicat beneficiarilor Programului de finanțare nerambursabilă „Turism Durabil”.

În cadrul Forumului, câștigătorilor programului le-au fost înmânate certificatele de suport financiar pentru implementarea proiectelor selectate, marcând trecerea de la etapa de selecție la implementarea inițiativelor care urmează să contribuie la dezvoltarea destinațiilor și produselor turistice locale.

De la dialog la implementare

Moldova Tourism Forum 2026 a confirmat că dezvoltarea turismului nu mai poate fi abordată separat prin promovare, infrastructură, produse sau finanțare. Pentru ca Republica Moldova să își valorifice potențialul, aceste componente trebuie dezvoltate ca parte a aceluiași ecosistem.

Conectivitatea internațională trebuie să aducă turiști. Promovarea digitală trebuie să conducă spre produse care pot fi rezervate. Inteligența artificială și datele trebuie să ajute vizitatorii și industria să ia decizii mai bune. Iar finanțarea trebuie să permită întreprinderilor și comunităților să transforme cererea în experiențe turistice competitive.

Prin reunirea celor peste 300 de participanți și a celor 24 de speakeri, Moldova Tourism Forum 2026 a creat o platformă pentru trecerea de la discuția despre potențialul turistic al Republicii Moldova la instrumente și parteneriate concrete pentru valorificarea acestuia.

Forumul a fost organizat de Instituția Publică „Oficiul Național al Turismului”, cu suportul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Despre Oficiul Național al Turismului

Instituția Publică „Oficiul Național al Turismului” este instituția publică responsabilă de dezvoltarea și promovarea turismului în Republica Moldova. Misiunea instituției este de a contribui la transformarea Republicii Moldova într-o destinație turistică atractivă, sustenabilă și competitivă, recunoscută atât pe plan intern, cât și internațional.