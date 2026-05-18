Dezvoltarea rurală prin cooperare: Alianța Asociațiilor de Băștinași consolidează comunitățile locale, diaspora și parteneriatele pentru ACASĂ

Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova (AABM) a marcat trei ani de activitate prin organizarea Forumului național „Ai noștri în mișcare, comunități în dezvoltare: 3 ani #UnițipentruAcasă”, desfășurat la 15 mai 2026, în satul Puhoi, raionul Ialoveni.

Evenimentul a reunit peste 160 de participanți: reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, partenerilor de dezvoltare, organizațiilor societății civile, liderilor comunitari și ai diasporei într-un spațiu de dialog dedicat dezvoltării locale și viitorului comunităților din Republica Moldova. Organizat de Ziua Internațională a Familiei, Forumul a evidențiat rolul comunităților unite, al cooperării și al implicării civice în dezvoltarea locală durabilă.

„În ultimii ani, prin intermediul asociațiilor de băștinași au fost mobilizate contribuții financiare ale diasporei, voluntariat, cofinanțări locale și parteneriate între cetățeni, autorități publice locale și donatori. Această capacitate de a construi punți între oameni și instituții este extrem de importantă. Avem nevoie de comunități mai puternice, participare civică, încredere între cetățeni și instituții și capacitatea localităților de a lucra împreună pentru binele comun”, a menționat Patrick Etienne, șef pe domeniul guvernanță și coeziune socială, Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova.

„Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova a ajuns în prezent la 105 membri, fortificându-și astfel rolul de partener strategic al instituțiilor guvernamentale și al partenerilor de dezvoltare, remarcându-se totodată ca o voce puternică și credibilă a societății civile în ceea ce privește implicarea comunităților locale și a diasporei din Moldova. PNUD se mândrește că a susținut acest demers încă de la început”, a declarat Seher Ariner, reprezentantă rezidentă adjunctă PNUD în Republica Moldova.

În doar trei ani, AABM a devenit una dintre cele mai active platforme naționale de capacitare și dezvoltare comunitară participativă din Republica Moldova, contribuind la consolidarea cooperării dintre cetățeni, diaspora, administrația publică locală și partenerii de dezvoltare.

În prezent, Alianța Asociațiilor de Băștinași reunește 105 Asociații de Băștinași, care reprezintă comunități cu o populație totală de peste 359.000 de locuitori și peste 6.800 de membri activi la nivel local. Comunitățile membre ale Alianței au atras peste 300 de proiecte locale, cu o valoare totală de aproape 4 milioane de euro, investiții orientate spre modernizarea infrastructurii locale, dezvoltarea serviciilor comunitare, susținerea educației, culturii și consolidarea coeziunii sociale în localitățile rurale.

Totodată, Asociațiile de băștinași au organizat peste 450 de campanii de comunicare comunitară și peste 180 de campanii de crowdfunding, prin care au mobilizat aproximativ 445 mii euro pentru dezvoltarea localităților de origine și implicarea băștinașilor de ACASĂ și din Diasporă în inițiative comunitare.

Începând cu 2024, Alianța a pilotat modelul de atragere a băștinașilor din diasporă în dezvoltarea locală și în stânga Nistrului, cu susținerea programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD Moldova. Astfel, a oferit consultanță localităților în crearea și dezvoltarea a șase asociații de băștinași, în consolidarea prezenței pe rețelele sociale și în desfășurarea campaniilor de crowdfunding pentru a completa bugetele unor proiecte locale.

La forum a fost organizată și ceremonia de premiere a beneficiarilor Programului „Next Level”, ediția a III-a, un program de capacitare comunitară implementat de AABM cu sprijinul Elveției și PNUD Moldova.

În cadrul celor trei ediții ale programului, 60 de Asociații de băștinași și 60 de autorități publice locale au beneficiat de mentorat, instruire și suport pentru consolidarea cooperării comunitare și dezvoltarea locală participativă.

„În doar trei ani, Alianța Asociațiilor de Băștinași a demonstrat că dezvoltarea locală participativă poate genera schimbări reale în comunitățile rurale din Republica Moldova. Astăzi vedem tot mai multe localități în care oamenii cooperează, mobilizează resurse și construiesc împreună soluții pentru comunitățile lor. AABM a devenit un spațiu de încredere și un hub de capacitare pentru lideri comunitari, autorități publice locale și diaspora”, a declarat Tatiana Solonari, secretară generală AABM.

Evenimentul a pus accent pe rolul societății civile și al cooperării locale în dezvoltarea rurală, într-un context în care peste jumătate din populația Republicii Moldova locuiește în mediul rural. Astfel, în cadrul unui panel de dialog cu participarea reprezentanților Agenție de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, PNUD Moldova, administrației publice locale, Grupurilor de Acțiune Locală și Asociațiilor de băștinași, au fost discutate provocările și perspectivele dezvoltării locale, inclusiv mobilizarea resurselor externe, atragerea proiectelor, implicarea diasporei și consolidarea parteneriatelor comunitare.

Totodată, Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură au semnat un acord de cooperare pentru consolidarea colaborării în domeniul dezvoltării rurale și facilitarea accesului comunităților locale la oportunități și instrumente de sprijin.

Forumul s-a încheiat cu Gala Alianței Asociațiilor de Băștinași #UnițipentruAcasă, ediția a II-a, în cadrul căreia au fost premiate 12 comunități care s-au remarcat prin atragerea proiectelor locale, mobilizarea diasporei, implicarea tinerilor și seniorilor, organizarea campaniilor comunitare și dezvoltarea parteneriatelor locale.

Fondată în 2023, Alianța Asociațiilor de Băștinași a devenit o platformă națională, reunind 105 organizații. Înființarea Alianței Asociațiilor de Băștinași este o etapă firească de consolidare a celor 160 de asociații de băștinași create și dezvoltate începând cu 2015, cu sprijinul proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală”, finanțat de Guvernul Elveției. De atunci, Asociațiile de băștinași au demonstrat că sunt entități capabile să contribuie la dezvoltarea locală.

Evenimentul a fost organizat de Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova cu sprijinul Elveției, Suediei, Norvegiei și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova.