Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova aduce un nou nivel de cooperare în localitățile țării

Schimbarea mentalității alături de coeziunea socială, probabil, sunt cele mai de durată metamorfoze – în sensul influențării pozitive. Pentru Republica Moldova, acestea rămân a fi provocări foarte mari în contextul migrațional, dar și al diverselor aspecte social-culturale, viziuni politice și provocări socio-economice marcate de crize.

Deși, lipsa unității și solidarității pare fi observată doar ca rezultat în buletinele de știri, totuși acestea încep din lipsa implicării cetățenilor și, respectiv, a unei viziuni comune despre dezvoltarea comunității în care locuiesc. Conform unui studiu realizat în anul 2020, doar 4,2% dintre respondenți au evaluat activitatea administrației publice locale ca fiind „foarte bună”, în timp ce 28,5% au considerat-o „bună”, 40,6% „nici bună, nici rea”, 14,6% „rea” și 6,4% „foarte rea”. Aceste percepții influențează nivelul de implicare a cetățenilor în activitățile comunitare.

Pe de altă parte, datele preliminare ale Recensământului populației și locuințelor 2024 arată o migrare internă masivă – satele au rămas fără jumătate de milion de locuitori, iar populația orașelor a crescut cu 7%. Pe lângă toate acestea, există și migrația externă, care nu doar reduce numărul de locuitori activi în comunități, dar și fragmentează legăturile sociale, slăbind coeziunea necesară pentru dezvoltarea locală. În lipsa unor strategii eficiente de implicare a diasporei și de motivare a celor rămași, riscul depopulării satelor și al diminuării spiritului comunitar devine tot mai accentuat.

Astfel, o altă mare provocare este implicarea cetățenilor plecați peste hotare în viața comunităților de origine. Toate împreună îngreunează dialogul dintre locuitorii din comunități, băștinașii interni și din diasporă cu autorități și actorii locali.

Dialogul calitativ – o misiune deloc ușoară

Se pare că toți, așa cum spune vorba „de la mic la mare”, sunt bine intenționați: autoritățile locale au strategii de dezvoltare locală consultate cu populația, cu fiecare actor comunitar de la antreprenori, până la biserică și simplu cetățean, inclusiv băștinașii din diasporă. Doar că, deseori, toți acești actori rămân a face bine pe „insulița” pe care activează fără a fi în legătură cu ceilalți actori din comunitate. Astfel, buturuga mică ce răstoarnă carul mare rămâne a fi cooperarea în bază de dialog și viziune comună.

Dar cine să crească acest grad de cooperare dintre toți actorii comunitari, pe de o parte, și populația plecată cu tot ce înseamnă cuvântul „acasă”, pe de altă parte?

Asociațiile de băștinași – sunt ONG-urile care pot asigura liantul dintre toate „insulițele” menționate mai sus. Sunt o voce din ce în ce mai puternică în comunitățile țării – capabile să adune laolaltă sătenii activi, autoritățile locale și oamenii din Diaspora pentru a face schimbări mici, dar sistemice și consecvente.

În acest sens, echipa Alianței Asociațiilor de Băștinași are o altfel de matematică când vorbește despre efectele cooperării locale – acolo unde există un dialog calitativ calculele arată așa: 2+2=5.

Anume o astfel de matematică și-a propus Alianța Asociațiilor de Băștinași să facă prin implementarea programului „Next Level” în comunitățile țării.

Ce înseamnă programul „Next Level”

Este un program de capacitare a Asociațiilor de băștinași și actorilor locali, pe de o parte, dar și un impuls de transformare și consolidare a conexiunilor locale și cu băștinașii din țară și Diasporă.

Astfel, Asociațiile de băștinași beneficiază de instruiri pentru a-și spori capacitățile organizaționale, dar și de sprijin în:

Așa cum fiecare subiect din cele opt studiate, este însoțit și de ore de mentorat, participanții adresează întrebări foarte concrete celor mai buni experți din țară care fost traineri în cadrul instruirilor.

În calitate de stimulente, Asociațiile de băștinași beneficiare:

Mai mult ca atât, ateliere de dialog constructiv și planificare în domeniul „Diasporă.Migrație. Dezvoltare locală” sunt parte a programului. Unii dintre cei mai cu experiență experți-practicieni în domeniul DMD organizează patru ateliere în fiecare comunitate pentru impulsiona și mai mult cooperarea dintre toți actorii locali: APL, instituțiile din comunitate, juniori și seniori. Astfel, programul pune la masa de dialog pe toți cei menționați, asociația de băștinași fiind liantul în această formulă de coagulare.

Aceste discuții au un caracter foarte practic: actorii, toți împreună analizează Strategia de dezvoltare locală identificând care sunt aspectele care pot fi transformate în intervenții și proiecte concrete, menite să îmbunătățească viața oamenilor din comunitate.

Prioritățile identificate iau forma unui plan de lucru – ca fundament de cooperare dintre autoritatea publică locală și asociația de băștinași cu implicarea tuturor actorilor comunitari, locuitorilor și băștinașilor din țară și din Diasporă. Pentru a asigura un grad mai mare de legitimitate, acordul este supus votului Consiliului local.

Astfel, Alianța își propune ca, în timp, asociațiile de băștinași să devină adevărate huburi de mobilizare, de acțiune și de coeziune, care transformă satele prin parteneriate și implicare activă.

Experiențele pozitive inspiră

În cele două ediții ale programului „Next Level”, câte 15 asociații din diferite localități au trecut prin acest proces de consolidare. Printre ele se numără comuna Sireți, Cărbuna, Hîrbovăț, Izbiște, Puhăceni, Scoreni, Pelinia, Sipoteni – fiecare având propriile reușite și transformări. Însă, dincolo de cifre și rezultate tangibile, adevăratele povești ale succesului se regăsesc în experiențele liderilor locali care și-au consolidat cunoștințele și și-au extins viziunea asupra dezvoltării comunității.

Sireți – o lecție de colaborare între diaspora și comunitate

Veronica Vrînceanu este, de cinci ani, directoarea executivă a AdB-ului „Sirețenii de pretutindeni” din Sireți, Strășeni, și în acest timp a înțeles cum o comunicare constantă și bine pusă la punct cu diaspora poate transforma o comunitate. În perioada pandemiei, familiile aflate departe de casă au fost principala legătură pentru resursele de care satul Sireți avea nevoie. Prin ședințele online cu băștinașii din diaspora, a reușit să se construiască o rețea solidă de susținere care, printre altele, a dus la donația de 50 de table interactive pentru școala din localitate, un dar care a schimbat complet modul în care copiii din Sireți învață.

„Totul a început cu o vizită în Italia. Acolo am întâlnit oameni care aveau resurse și voință să ne ajute. Mă bucur că am reușit să transformăm această întâlnire într-un proiect concret pentru satul nostru. Așa am reușit să aducem acele table interactive, iar acum copiii noștri pot învăța mult mai bine”, menționează Veronica Vrînceanu.

Un alt exemplu al mobilizării diasporei este inițiativa unei familii de băștinași din Italia, care a donat 20 de saltele pentru vârstnicii din sat. Totodată, Sireți a reușit să își dezvolte Centrul de Tineret, un spațiu modern, reabilitat în colaborare cu autoritățile locale, unde tinerii organizează activități educative și recreative. Totul a fost posibil prin implicarea tinerilor și prin optimizarea spațiului pus la dispoziție de autoritățile locale.

Colaborarea dintre diaspora, autoritățile locale și comunitatea din Sireți a demonstrat cât de mult poate contribui un parteneriat solid la dezvoltarea unui sat. Veronica Vrînceanu, directoarea executivă a AO „Sirețenii de pretutindeni”, susține că „Next Level” a fost un factor esențial în acest proces de transformare. Primul pas a fost făcut prin crearea hărții diasporei, ceea ce a contribuit la consolidarea legăturii cu băștinașii plecați.

Cărbuna – un sat care prinde viață prin forța diasporei

AO „Ghiocel de Cărbuna” activează din 2019, inițial ca un mic grup de voluntari dedicați dezvoltării comunității. De-a lungul anilor, asociația a implementat numeroase proiecte sociale, de transparență și incluziune, culminând cu deschiderea în satul Cărbuna a primei spălătorii sociale din raionul Ialoveni. Aliona Inculeț, care se află în fruntea AdB-ului, povestește despre cum programul „Next Level” a oferit asociației instrumentele necesare pentru a deveni o forță motrice în modernizarea satului.

„În cadrul instruirilor am învățat cum să ne organizăm mai eficient – de la definirea misiunii, viziunii și obiectivelor asociației, până la recrutarea și motivarea voluntarilor. Am deprins tehnici de advocacy și colectare de fonduri, cunoștințe necesare pentru consolidarea relației cu APL-ul, comunitatea și diaspora. Toate acestea ne vor ajuta să atragem mai multă implicare și să dezvoltăm proiecte cu impact real”, povestește Aliona Inculeț, directoarea executivă AO „Ghiocel de Cărbuna”.

Mobilizarea diasporei a fost posibilă datorită unei strategii bine puse la punct, care include grupuri active pe rețelele sociale, întâlniri periodice online, vizite anuale ale primarului în diaspora și organizarea Festivalului „Taurul Negru de Cărbuna”, un eveniment anual în care băștinașii plecați peste hotare și localnicii se reunesc pentru a sărbători împreună realizările comune.

Printre realizările de la Cărbuna se mai numără iluminarea nocturnă a satului, datorită unei cruci impresionante de 32 de metri ridicată pe dealul de deasupra localității, dar și modernizarea infrastructurii comunitare: au fost betonate drumurile care duc spre cimitir și biserică. În plus, au fost instalate panouri fotovoltaice pentru iluminatul stradal gratuit, iar costul apei a fost redus cu 50%, grație utilizării energiei solare.

Puhăceni – o comunitate unde tinerii sunt motorul schimbării

În satul Puhăceni, Anenii Noi, tinerii au devenit o forță activă în dezvoltarea comunității, iar Centrul de Tineret local este exemplul perfect al implicării lor. Totul a început în 2020, când Alexandrina Toacă a propus crearea unei comunități locale a tinerilor. Așa s-a născut o inițiativă care a dus la înființarea Consiliului Local al Tinerilor și, mai recent, a Clubului Juniorilor – un grup care coordonează activități menite să promoveze localitatea și să creeze materiale de vizibilitate turistică.

De-a lungul anilor, tinerii din Puhăceni au aplicat la diverse proiecte comunitare și au reușit să obțină finanțare pentru dotarea Centrului de Tineret, iar în 2024, Primăria a angajat chiar și un specialist dedicat activităților pentru tineret.

Participarea la programul „Next Level”, ediția 2023-2024, a fost un punct de cotitură pentru Asociația Obștească „Puhoacea Nistreană” și pentru întreaga comunitate. Timp de șase luni, în cadrul instruirilor organizate săptămânal la Primărie, participanții – de la consilieri locali și antreprenori, până la angajați ai instituțiilor publice și tineri de 14-16 ani – au învățat despre importanța unei asociații obștești și despre colaborarea eficientă cu administrația locală.

Acum, comunitatea lucrează la înregistrarea oficială a Centrului de Tineret Puhăceni, astfel încât acesta să fie inclus în lista națională a centrelor pentru tineri. Cu sprijinul Primăriei, a fost pus la dispoziție un spațiu dedicat în Casa de Cultură, iar regulamentul și planul de acțiuni urmează să fie aprobate de Consiliul Local.

„În perioada următoare, vom transmite dosarul de înregistrare la Agenția Națională de Tineret, iar speranța noastră este să obținem sprijin pentru dotarea Centrului, din cadrul programului național 2025-2030. Programul „Next Level” a reușit să contureze aceste planuri la nivel de decizii locale. În plus, am creat colaborări cu alte centre de tineri și am făcut vizite pentru schimb de experiență. Toate acestea se datoarează mentoratului valoros obținut în cadrul programului „Next Level”. Suntem onorați că am participat și că suntem parte a familiei Alianței Asociațiilor de Băștinași din Moldova”, adaugă Anna Plămădeală.