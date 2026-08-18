35 de ani de Independență. Moldova prin ochii copiilor

BDR Associates Moldova marchează aniversarea celor 35 de ani de Independență ai Republicii Moldova prin lansarea campaniei „Moldova în culori. #35deEmoții”, o inițiativă care aduce împreună arta, educația și incluziunea într-o celebrare a talentului.

Elevii de la Școala Specială nr. 12 din Chișinău, instituție dedicată educației copiilor cu deficiențe de auz și surditate tardivă, au ales să vorbească despre Moldova prin culoare. Cele 35 de lucrări originale sunt inspirate de oameni, locuri, tradiții și emoțiile pe care Moldova le trezește în sufletele copiilor.

Alături de Cărturești, partener al campaniei, acest proiect își găsește locul firesc într-un spațiu dedicat culturii, dialogului și întâlnirii dintre oameni și povești.

Expoziția va fi inaugurată pe 24 august, în cadrul unui eveniment organizat la librăria Cărturești din incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei și va putea fi vizitată până pe 31 august. Vizitatorii vor avea posibilitatea să admire și să achiziționeze lucrările expuse.

O emoție care merge mai departe

Dincolo de expoziție, inițiativa își propune să prelungească viața acestor lucrări. Cele 35 de picturi vor deveni o colecție exclusivă de cărți poștale, disponibilă în rețeaua librăriilor Cărturești, oferind publicului posibilitatea de a duce mai departe poveștile și emoțiile transmise de copii.

Toate fondurile obținute din vânzarea tablourilor și, ulterior, a colecției de cărți poștale vor fi direcționate către Școala Specială nr. 12 din Chișinău, pentru susținerea educației incluzive și dezvoltarea unui mediu în care fiecare copil să își poată valorifica talentul.

Eugenia Nastase, Director General BDR Associates Moldova

“Cred în puterea comunicării de a aduce oamenii împreună. Uneori, ea se exprimă prin cuvinte. Alteori, prin culoare. «Moldova în culori. #35deEmoții» s-a născut din convingerea că cele mai autentice povești sunt cele care reușesc să apropie oamenii și să îi facă parte din aceeași emoție. În anul în care Republica Moldova marchează 35 de ani de Independență, ne-am dorit să celebrăm această aniversare prin talent, creativitate și incluziune, invitând publicul să descopere țara prin ochii unor copii care au atât de multe de spus prin artă.”

Vlad Crețu, Director Cărturești Moldova

„Ne place să credem că fiecare poveste își găsește cititorul. De această dată, poveștile nu se citesc, ci se privesc. «Moldova în culori. #35deEmoții» este o invitație de a descoperi Moldova prin ochii unor copii extraordinari și ne bucurăm că librăria Cărturești poate fi locul în care această întâlnire devine posibilă. Când arta și cultura întâlnesc talentul, se nasc povești care rămân cu noi mult timp după ce plecăm acasă.”

Natalia Vamașescu, Directoare Școala Specială nr. 12

„Fiecare copil are ceva de spus. Unii o fac prin cuvinte, alții prin culoare, iar lucrările din această expoziție sunt dovada că talentul poate vorbi într-un limbaj pe care îl înțelegem cu toții. Pentru copiii noștri, această inițiativă înseamnă mai mult decât o expoziție. Înseamnă încredere, încurajare și bucuria de a vedea că ceea ce creează ajunge la inimile oamenilor. Că talentul lor este văzut. Că vocea lor este auzită. Le mulțumim BDR Associates Moldova și Cărturești pentru că au ales să creadă în ei și să le ofere ocazia de a împărtăși lumii felul în care văd Moldova.”

O poveste care continuă

„Moldova în culori. #35deEmoții” continuă campania „Talentul care se aude”, lansată de BDR Associates Moldova în 2025 pentru a susține educația incluzivă și pentru a aduce în prim-plan talentul copiilor. Prima inițiativă a reunit elevii Școlii Speciale nr. 12 într-o expoziție inspirată de sărbătorile de iarnă, iar fondurile obținute au fost direcționate către susținerea activităților educaționale ale instituției.

Astăzi, povestea merge mai departe, păstrând aceeași convingere: talentul merită văzut, încurajat și împărtășit. „Moldova în culori. #35deEmoții” invită publicul să privească Republica Moldova prin ochii unor copii care ne reamintesc că uneori cele mai puternice mesaje nu au nevoie de cuvinte. Ele se aud prin culoare.

Despre BDR Associates Moldova:

Fondată în 2002, BDR Associates Moldova este una dintre principalele agenții de comunicare strategică și relații publice din Republica Moldova. Agenția face parte din BDR Associates Communication Group România, înființat în 1995 și afiliat rețelei internaționale Hill & Knowlton din 2003.

De peste două decenii, BDR Associates Moldova dezvoltă strategii de comunicare, campanii de reputație, relații media, comunicare de criză și proiecte cu impact public și social pentru companii multinaționale, branduri locale, organizații internaționale și instituții publice din Republica Moldova și România.

În 2024, BDR Associates Moldova a obținut Silver Award for Excellence la categoria Inclusive Communication & Diversity Management în cadrul prestigiosului Romanian PR Award, recunoaștere a angajamentului său pentru excelență și responsabilitate socială.

Despre Cărturești:

Cărturești este unul dintre cele mai importante lanțuri de librării din România și un reper al vieții culturale, recunoscut pentru modul în care transformă librăria într-un spațiu de întâlnire între oameni, cărți, idei și experiențe. Prima librărie-concept Cărturești a fost deschisă la București în anul 2000, iar astăzi rețeaua numără zeci de librării în România și trei în Republica Moldova.

Dincolo de selecția de carte, muzică și produse culturale, Cărturești dezvoltă și susține proiecte dedicate lecturii, educației și creației contemporane, precum Premiile Cărturino, Bursele de creație literară, Mișcarea pentru Lectură și FestivalYA.

Prin evenimente, parteneriate și inițiative culturale, Cărturești contribuie la dezvoltarea comunităților locale și creează contexte în care cultura devine accesibilă, vie și relevantă pentru publicul de toate vârstele.