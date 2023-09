DOC Intermediarul de milioane: Traseul păcurii achiziționate de Termoelectrica. Cazul Rompetrol

Mai multe contracte de achiziție a păcurii consultate de Ziarul de Gardă arată traseul ei până să fie cumpărată, cu bani publici, de cel mai important producător de energie electrică și termică din țară – Termoelectrica.

Documentele analizate de ZdG, ajunse în posesia redacției de la o sursă anonimă, arată că, în unele cazuri, diferența dintre prețul inițial și cel cu care ea a fost vândută către Termoelectrica a fost cu până la cu până la 375 de dolari mai mare pentru o singură tonă.

Rompetrol Moldova, compania care a livrat păcură către Termoelectrica în valoare de 25,9 milioane de dolari SUA, a folosit în procesul de vânzare a păcurii o companie intermediară din Estonia, fondată și administrată de un moldovean care deține și cetățenie română. Firma estoniană a cumpărat păcura „pentru Rompetrol” cu prețuri de circa 600 de dolari pentru o singură tonă, iar ulterior a vândut-o către Rompetrol cu circa 860 de dolari per tonă. ZdG nu a reușit să identifice toate costurile pentru transportul păcurii, iar Rompetrol Moldova a evitat să ofere mai multe răspunsuri la întrebările ZdG.

În octombrie 2022, compania cu capital din Kazahstan, „Rompetrol Moldova” SA, a semnat două contracte cu Termoelectrica, în valoare totală de 25,9 milioane de dolari SUA, pentru importul și livrarea unei cantități totale de 30 de mii de tone de păcură. Prețul achitat de Termoelectrica pentru păcura importată de „Rompetrol Moldova” SA a variat între 799 de dolari SUA/tonă în primul contract, care prevedea livrarea unei cantități de 5 mii de tone de păcură și 875 de dolari SUA/tonă – în al doilea contract, pentru o cantitate de 25 de mii de tone de păcură, după cum a relatat anterior Ziarul de Gardă, făcând referire la datele furnizate de Termoelectrica.

Compania intermediară – înregistrată în Estonia și administrată de un cetățean român, originar din Chișinău

Mai multe documente consultate de ZdG arată însă că „Rompetrol Moldova” SA a vândut păcura către Termoelectrica, după ce a cumpărat-o de la o companie intermediară, care, la rândul său, a procurat-o de la alte firme. Acest lanț de tranzacții a făcut ca, în final, la Termoelectrica păcura să ajungă cu un preț majorat cu până la 375 de dolari pentru o singură tonă.

Tranzacțiile cu păcură efectuate de compania „Rompetrol Moldova” SA prin intermediul „Virgo Trade Ou”.

„Virgo Trade Ou”, o firmă cu doi angajați, înregistrată în Tallinn, capitala Estoniei, dar cu legături la Chișinău, este compania de la care „Rompetrol Moldova” SA a cumpărat păcura pe care a vândut-o ulterior către Termoelectrica.

Contractele analizate de ZdG demonstrează că firma estoniană a cumpărat păcura de la alte trei companii, cu prețul de 500, 665 și 689 de dolari pentru o tonă și a vândut-o ulterior către „Rompetrol Moldova” SA cu 860 de dolari tona. Ulterior, „Rompetrol Moldova” SA a vândut păcura către Termoelectrica cu 875 de dolari pentru o tonă.

Contracte cu alte trei companii, la prețuri mai mici

Potrivit documentelor consultate de ZdG, la 28 decembrie 2022, „Virgo Trade Ou„ a semnat un contract cu „Lotus Oil Trade” LTD, companie din Bulgaria, pentru o cantitate de 23 240 de tone de păcură, în valoare totală de 11,62 milioane de dolari, la un preț de 500 de dolari pentru o tonă. În contract se stipulează că destinatarul final este „Rompetrol Moldova” SA.

Potrivit unui alt contract, semnat la 27 ianuarie 2023, compania „TAKI & DA PTE.” LTD, înregistrată în Singapore, a cumpărat 18 394 de tone de păcură de la o firmă din România – „Vitaro Energy”. În contract se menționează că păcura provenea din Kazahstan. În aceeași zi, „Virgo Trade Ou” a cumpărat de la compania din Singapore, „TAKI & DA PTE.” LTD, aceeași cantitate de păcură.

Peste câteva zile, la 31 ianuarie 2023, „TAKI & DA PTE.” LTD a cumpărat din nou de la „Vitaro Energy” 24 540 de tone de păcură, la un preț de 689,5 dolari tona, pentru o sumă totală de 16,92 de milioane de dolari. În document se menționează, din nou, că destinatarul final al păcurii este „Rompetrol Moldova” SA.

Factură care arată că „Virgo Trade Ou” a cumpărat păcură de la „Lotus Oil Trade LTD”, destinatar fiind „Rompetrol Moldova” SA

Dar marfa nu ajungea direct la Rompetrol Moldova, ci prin intermediul „Virgo Trade Ou”, care în aceeași zi, la 31 ianuarie 2023, vindea către „Rompetrol Moldova” SA aceeași cantitate, de 24 540 de tone de păcură, dar la un preț majorat cu 170,5 dolari, adică de 860 de dolari tona, suma totală ridicându-se la 21,1 milioane de dolari.

Factură care arată că „Rompetrol Moldova” SA a cumpărat păcură de la „Virgo Trade Ou”

Anterior, la 10 noiembrie 2022, „Rompetrol Moldova” SA a mai cumpărat de la „Virgo Trade Ou” o cantitate de 1 475 de tone de păcură, în valoare totală de 1,26 de milioane de dolari, la același preț de 860 de dolari pentru o tonă.

La 3 ianuarie 2023, „Rompetrol Moldova” SA a semnat un alt contract cu „Virgo Trade Ou”, în valoare de 1,39 de milioane de dolari, pentru o cantitate de 1 625,3 tone de păcură, la un preț de 860 de dolari pentru o tonă. În document se menționa că păcura era de origine din Kazahstan.

Prin alte trei contracte semnate în ianuarie 2023, „Rompetrol Moldova” SA a cumpărat de la „Virgo Trade Ou” 2 235,7 tone de păcură, la prețul de 860 de dolari tona. În total, a achitat 1922,7 milioane de dolari.

„Această informație este cu caracter confidențial, având statut de secret comercial”

Solicitați de ZdG, reprezentanții companiei „Rompetrol Moldova” SA au confirmat faptul că au achiziționat păcura vândută către Termoelectrica de la compania „Virgo Trade Ou”, dar nu au dezvăluit prețul de achiziție, afirmând că este „secret comercial”. De asemenea, nu au explicat de ce au apelat la o companie intermediară și nu au cumpărat direct de la furnizori.

Valeriy Yugay, director general „Rompetrol Moldova” SA

Într-un răspuns oficial semnat de către directorul general al „Rompetrol Moldova” SA, Valeriy Yugay, se confirmă că Rompetrol a semnat două contracte cu Termoelectrica, în cantitate totală de 30 de mii de tone de păcură, dar se subliniază că prețul de livrare este „informație cu caracter confidențial, având statut de secret comercial”.

„Cu referire la prețul de achiziție a păcurii de către Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. de la „Virgo Trade Ou”, informăm că o asemenea informație la fel nu poate fi publicată, această informație este cu caracter confidențial, având statut de secret comercial”, se arată în răspunsul directorului general al „Rompetrol Moldova” SA. El mai susține că nu cunoaște prețul de achiziție al păcurii pe care l-a achitat „Virgo Trade Ou” către alți agenți economici.

Compania intermediară – fără răspunsuri

Viorel Frunza, director și beneficiar „Virgo Trade Ou”

„Virgo Trade Ou” a fost înregistrată în Tallinn, Estonia, în 2016, având printre activitățile principale comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate. Compania are un capital de bază de doar 2500 de euro.

„Virgo Trade Ou” are doar doi angajați și deși este înregistrată în Tallinn, capitala Estoniei, în calitate de director și beneficiar al companiei figurează cetățeanul României, Viorel Frunză. Datele analizate de ZdG arată însă că Frunză este originar din Chișinău, dar deține și cetățenie română. Pe rețelele de socializare acesta a publicat mai multe imagini din R. Moldova, precum și o fotografie cu un text în limba rusă de glorificare a zilei de 9 mai: „Пока мы помним – они живы. 9 мая. Полк Победы” („Cât timp îi ținem minte, ei sunt vii. 9 mai. Regimentul Victoriei”, traducere din l. rusă, n. r.).

Viorel Frunza, marcând ziua de 9 mai

L-am contactat pe acesta la un număr de telefon stipulat în contractul firmei sale cu „Rompetrol Moldova” SA. Ne-a răspuns un bărbat care a vorbit inițial în limba română, iar apoi, după ce am precizat că am dori să discutăm cu Viorel Frunză, a trecut la limba engleză. Bărbatul a confirmat că îi poate transmite lui Viorel Frunză faptul că îl căutăm și că vrem să discutăm cu el despre activitatea companiei sale. Ulterior însă, nu a mai revenit și nici nu a mai răspuns la telefon. Am expediat câteva întrebări privind tranzacția cu păcură realizată cu „Rompetrol Moldova” SA pe o adresă de email a lui Viorel Frunză, dar la fel nu am primit niciun răspuns. I-am adresat întrebări și pe contul său de pe Facebook, care, de asemenea, au rămas fără răspuns. După aceasta, Viorel Frunza și-a șters toate postările și fotografiile de pe cont.

Potrivit datelor publice de pe portalul inforegister.ee, compania „Virgo Trade Ou” a înregistrat cele mai mari venituri din istoria sa în ultimul trimestru al anului 2022 și în primul trimestru al anului 2023, în valoare de 45,8 milioane de euro și respectiv, de 33,5 milioane de euro. Raportul fiscal al companiei pentru anul 2022 arată că activitatea principală a „Virgo Trade Ou” a fost comerțul cu ridicata al produselor petroliere, al altor produse chimice (hexan, polimeri) și prestarea de servicii de intermediere pe bază de contracte de vânzare de bunuri, iar principalii clienți sunt persoane juridice străine.

Directorul interimar al Termoelectrica: „Ce contracte au ei, noi nu le vedem”

L-am întrebat și pe Iurie Razlovan, directorul interimar al Termoelectrica, dacă are informații despre modul în care a fost achiziționată păcura de către „Rompetrol Moldova” SA, păcură procurată ulterior de către Termoelectrica.

Iurie Razlova, director interimar Termoelectrica

„Dacă noi avem contract cu Rompetrol, înseamnă că Rompetrolul furnizează. Ce contracte au ei, noi nu le vedem, este imposibil. În general, contractele sunt un secret comercial. (…) Și când s-au făcut achizițiile respective, nu eram eu director”, a precizat Iurie Razlovan.

Am transmis întrebările noastre către Termoelectrica printr-o solicitare de informație oficială la 29 august 2023. Compania a răspuns că „nu deține și nu are acces la astfel de informații”. De asemenea, ne-a expediat aceleași date pe care le solicitasem atunci când documentam subiectul privind companiile care au importat păcura pentru Termoelectrica: „Pentru cine a ars păcura? Șase companii au împărțit 115 milioane de dolari pentru a încălzi capitala”.

În total, șase companii au livrat păcură către Termoelectrica în sezonul rece 2022-2023: „Crist-Valg” SRL, „Stroibit” SRL, Întreprinderea Mixtă „Rompetrol Moldova” SA, „Oil Platform SRL”, „Viomar Impex” SRL și Întreprinderea Mixtă „Transterminal-S” SRL

Termoelectrica a achiziționat iarna trecută 132 de mii de tone de păcură, în valoare de 115 milioane de dolari SUA. Achizițiile au fost efectuate nu prin licitații publice, dar prin negocieri directe, care au fost permise printr-o dispoziție a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 15 septembrie 2022, prin derogare de la Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

Sergiu Tofilat, expert în domeniul energetic:

Sergiu Tofilat

„E straniu ca „Rompetrol Moldova” SA, controlat de grupului KazMunai din Kazahstan, să aducă păcură produsă tot în Kazahstan prin intermediari. Unde e aici logica de afaceri? Eu nu o văd. Dacă nu există o explicație clară, înseamnă că asta ar putea fi o schemă, există semne, „red flags” (expresie în l.engleză care se referă la posibile riscuri, n.r.).

Totodată, e straniu de ce companie „Virgo Trade Ou” nu a venit direct să participe la licitația organizată de Termoelectrica. Probabil nu a vrut să riște, în contextul în care Termoelectrica este o companie plină de datorii și nu poate garanta că poate achita livrarea păcurii. Ar putea fi și o schemă, dar ca să înțelegi trebuie văzut circuitul banilor. Dacă „Virgo Trade Ou” a cumpărat mai ieftin și a vândut mai scump, ce a făcut cu banii?

O greșeală a fost faptul că Termoelectrica a mers pe preț fix, așa le-a recomandat Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), pe când păcura este un produs bursier, la care prețul se schimbă la fiecare oră. Trebuia pusă o formulă variabilă, compusă din prețul bursei și marja, și să fie târguială în jurul marjei. Agenții economici au astfel garanția că nu intră în pierdere, iar Termoelectrica – că poate avea un preț decent. În caz contrar, firmele sunt nevoite să pună un preț mai mare ca să-și acopere unele riscuri”.

ERATĂ: După verificări suplimentare și în urma discuțiilor cu persoane din domeniu, ZdG a modificat titlul și unele informații care se regăseau în textul inițial. Pentru că nu am avut răspunsuri complete despre prețul de transport a păcurii, nu putem afirma, cu exactitate, dacă și cu cât a fost majorat prețul păcurii procurate de Termoelectrica. Ne cerem scuze pentru inexactitățile apărute. ZdG va urmări acest caz și va publica, în continuare, toate opiniile persoanelor și companiilor implicate.