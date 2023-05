VIDEO Pentru cine a ars păcura? Șase companii au împărțit 115 milioane de dolari pentru a încălzi capitala

Șase companii care au livrat păcură către Termoelectrica în sezonul rece 2022-2023 pentru a încălzi locuitorii capitalei au împărțit între ele 115 milioane de dolari SUA. Printre acestea, o firmă nou-creată care aparține fratelui unui om de faceri care anterior i-a vândut casa fostului ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, firma unui vicepreședinte al Partidului Social Democrat European, fostul Partid Democrat din Moldova și o companie a unui om de afaceri anterior conectat la viața politică.

În total, pentru perioada rece a anului, Termoelectrica a achiziționat 132000 de tone de păcură. Achizițiile au fost efectuate nu prin licitații publice, dar prin negocieri directe, care au fost permise printr-o dispoziție a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 15 septembrie 2022, prin derogare de la Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

Termoelectrica a achiziționat pentru iarna trecută cea mai mare cantitate de păcură din istoria sa, în contextul crizei energetice și a livrărilor mai scăzute de gaze rusești. În perioada septembrie-noiembrie 2022, Societatea pe Acțiuni deținută de stat, după ce a organizat 5 licitații, a încheiat 9 contracte de livrare cu 6 agenți economici. Suma totală a contractelor a fost de 114,9 milioane de dolari SUA, potrivit datelor oferite de Termoelectrica la solicitarea Ziarului de Gardă.

Companiile care au livrat păcură pentru Termoelectrica. Sursa: Termoelectrica SA

Compania unui consilier raional de la Hîncești, cu „activitate largă”

Cel mai mare contract, în valoare de 26,5 milioane de dolari SUA, pentru livrarea a 30000 de tone de păcură pentru Termoelectrica, a fost semnat cu compania SC „Crist-Valg” SRL, la un preț de 885 de dolari SUA/tonă.

Compania a fost înregistrată în 1999, în satul Logănești, raionul Hâncești, fiind fondată și administrată de către Vasile Gajiu care deține o cotă majoritară de 97,19%, alături de Lidia Gajiu, cu 2,81%.

Vasile Gajiu este vicepreședinte al Partidului Social Democrat European, fostul Partid Democrat condus anterior de către Vladimir Plahotniuc. Totodată, el este consilier raional în Consiliul raional Hîncești, unde a ajuns candidând pe lista PDM.

Compania sa, „Crist-Valg” SRL, are activități în domeniul agriculturii și exportului de cereale. În 2021 se număra printre firmele care au exportat cel mai mult grâu din R. Moldova, având o cotă de 5 la sută, potrivit datelor vamale. Compania face comerț și cu fertilizanți, deținând magazine și depozite, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Vasile Gajiu

Solicitat de ZdG, Vasile Gajiu a subliniat că firma sa are activități în mai multe domenii, nu doar în agricultură, dar că importul de păcură este un domeniu nou pe care a decis să-l încerce atunci când s-a anunțat că Termoelectrica intenționează să cumpere.

„Noi ne ocupăm și cu exportul, și cu importul, și m-am ocupat și cu gazificarea, și cu construcțiile. Întreprinderea noastră are o activitate largă. Am participat la tender, am câștigat tenderul și am îndeplinit contractul, conform tenderului care s-a petrecut la Termoelectrica. Noi facem activități în mai multe domenii. Cu păcura – anul acesta, prima dată, la Termoelectrica. Până acum, cu Termoelectrica noi nu am avut (contracte, n.r.). Am văzut, am participat, am câștigat tenderul și am îndeplinit contractul.

Noi am adus păcura cu vapoarele în Portul Galați, în mare parte. Și am adus-o din diferite surse, și din Israel … din diferite surse. Noi nu ne-am axat numai pe un punct (sursă, n.r.), ca să îndeplinim așa un contract mare”, a punctat Vasile Gajiu. El a dat asigurări că a prezentat certificate de calitate. „Totul a fost făcut frumos, așa cum prevede legea”, susține proprietarul companiei. În 2020 Vasile Gajiu a fost decorat cu Ordinul Republicii de către fostul președinte, Igor Dodon.

Nu a depus declarația de avere

Pe site-ul Autorității Naționale de Integritate nu se regăsește nicio declarație de avere depusă de Vasile Gajiu, deși legea îi obligă pe consilierii raionali să depună astfel de declarații.

„Eu dau la Inspectoratul Fiscal dările de seamă. Toată averea este declarată la Inspectoratul Fiscal”, a explicat Vasile Gajiu. Când am insistat că legea îl obligă să depună declarație la ANI, fiind subiect al declarării în calitate de consilier raional, el s-a arătat nemulțumit: „Doamnă, mă întrebi de una, de alta… Ce vreți dumneavoastră să mai aflați de la mine? Ce să vă mai spun?”

Compania unei pictorițe, soția unui om de afaceri de la Bălți

Pe locul al doilea după valoarea contractelor de livrare a păcurii pentru Termoelectrica este compania „Stroibit” SRL, de la Bălți. Aceasta a semnat două contracte, de 26,2 milioane de dolari SUA, pentru o cantitate totală de 30 000 de tone. În primul contract prețul a fost de 857 dolari SUA/tonă, iar în al doilea – de 885 dolari SUA/tonă, potrivit datelor furnizate de Termoelectrica.

Compania „Stroibit” SRL a fost fondată în septembrie 2016 și are în prezent trei asociați: Denis Răducan (25%), care este și administrator, Diana Ciobanu (25%) și Aliona Barbei-Tureac (50%).

Aria de activitate a firmei este comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate. Compania se prezintă pe site-ul său oficial ca fiind „una dintre cele mai mari companii din Republica Moldova pentru importul de bitum, păcură și granit zdrobit”.

Aliona Barbei-Tureac

Aliona Barbei-Tureac, cea care deține jumătate din compania „Stroibit” SRL, este pictoriță, fiind soția omului de afaceri Alexandru Tureac de la Bălți. Ea a devenit asociată la scurt timp după fondarea companiei în octombrie 2016, preluând partea lui Alexandru Tureac, potrivit datelor publice. Aceasta figurează și în calitate de proprietară a unei alte companii fondate de către Alexandru Tureac – „Autovip-Nord” SRL.

În prezent, Alexandru Tureac conduce Institutul de cercetare științifică SA „Rif-Acvaaparat”, aflat în gestiunea Agenției Proprietății Publice. În declarația sa de avere pentru anul 2022 Tureac indică veniturile soției sale de la compania „Stroibit” SRL, de 4,6 milioane de lei în calitate de dividende și de 72000 de lei – în calitate de salariu. În 2021 dividendele declarate s-au ridicat la 3 milioane de lei, iar în 2020 – la 2,7 milioane de lei.

Tureac a revenit ca fondator al companiei

Pentru a afla mai exact cine este beneficiarul companiei „Stroibit” SRL, l-am contactat pe administratorul Denis Răducan. El nu a dorit să vorbească la telefon, dar a venit la redacția ZdG pentru a discuta, împreună cu Alexandru Tureac. Ultimul a declarat că el este din nou proprietarul companiei și că a făcut demersuri pentru a înregistra schimbarea fondatorului la Agenția Servicii Publice, acum o lună. Cei doi au spus că firma a participat la licitație chiar de la primul anunț al Termoelectrica, în septembrie 2022, dar atunci nu a fost desemnat niciun câștigător. Ulterior, a fost schimbată procedura de achiziție, de la licitație publică, la negocieri directe.

„Noi abia la a cincea negociere am fost acceptați la primul contract de 12 000 de tone, pe care noi ne-am obligat să le livrăm – 5 mii pe noiembrie și 7 mii pe decembrie”, a precizat administratorul Denis Răducan. Iar Alexandru Tureac a declarat că până în prezent a fost livrată întreaga cantitate contractată de 30000 de tone.

Calitatea păcurii. „Au fost speculații pe acest subiect”

De asemenea, ei au dat asigurări că păcura livrată era de calitatea solicitată în caietul de sarcini – păcură focar M-100, cu un procent de sulf. Păcura fost importată din Kazahstan și cumpărată de la compania olandeză „Vitol”.

Alexandru Tureac

„Au fost speculații pe acest subiect, noi am discutat cu organele de control și le-am spus că nu e complicat să verifice calitatea păcurii. Puteți să luați o probă direct din vagon și să o verificați. Toată păcura care a fost importată, a fost importată prin companii europene. A fost adusă prin Europa, care nu acceptă păcură cu o concentrație de 3,5 la sută de sulf”, a punctat Alexandru Tureac.

„E normal că gazul poluează mai puțin, iar păcura poluează mai mult. Acesta este combustibilul care a fost ales ca alternativă a gazului și era de înțeles că o să polueze un pic mai mult. Cerința a fost ca ea să aibă mai puțin de un procent de sulf, ca să polueze mai puțin decât păcura cu trei procente sulf”, a adăugat administratorul Denis Răducan.

A trecut de la PSD-ul condus de Braghiș, la PDM-ul condus de Lupu

Tureac a fost membru al Partidului Social-Democrat, condus de Dumitru Braghiș și a candidat pe listele PSD la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, fiind „cel mai bogat om din Partidul Social-Democrat”, după cum scria publicația profit.md. În iunie 2009, înainte de alegerile anticipate din iulie, Tureac a anunțat că trece la Partidul Democrat, condus de Marian Lupu, care plecase din Partidul Comuniștilor. În 2011 Alexandru Tureac a fost candidat independent pentru funcţia de consilier municipal în Consiliul municipal Bălţi.

Compania „Stroibit” SRL a câștigat în mai 2022 în cadrul unei licitații la Î.M. Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți un contract în valoare de 9,6 milioane de lei, pentru livrarea de bitum rutier. A fost singurul participant la licitația publică organizată de întreprinderea municipală.

Lideri pe piața produselor petroliere

Tot o cantitate de 30000 de tone de păcură s-a angajat să livreze și Întreprinderea Mixtă „Rompetrol Moldova” SA, care a semnat două contracte cu Termoelectrica, în valoare totală de 25,9 milioane de dolari SUA. Prețul a variat între 799 dolari SUA/tonă în primul contract și 875 dolari SUA/tonă – în al doilea.

Valerii Iugai

„Rompetrol Moldova” este lider pe piața produselor petroliere din R. Moldova. Societatea este controlată de KMG International, grup deţinut de KazMunayGas JSC, compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan.

Ziarul de Gardă a scris anterior că această companie deține o rețea de 95 de stații de alimentare pe care le închiriază. Grupul KMG International a intrat pe piața din R. Moldova în 2002, prin intermediul companiei Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A., care îl avea la acea vreme director general pe omul de afaceri, fost prim-ministru, Ion Sturza. Directorul companiei este Valerii Iugai.

Fondată cu o lună înainte de semnarea contractului cu Termoelectrica

Două contracte de livrare a păcurii, în valoare totală de 13,9 milioane de dolari SUA, Termoelectrica le-a semnat cu o companie care fusese înregistrată cu doar o lună înainte – firma „Oil Platform” SRL. Aceasta a fost fondată pe 12 septembrie 2022, iar peste o lună, pe 13 octombrie 2022, a semnat primul contract de livrare cu Termoelectrica, pentru o cantitate de 4000 de tone, la 820 de dolari SUA/tonă. Peste încă o lună, compania mai semnează un contract, pentru livrarea a 12 000 de tone de păcură, la un preț de 885 de dolari SUA/tonă, potrivit datelor oferite de Termoelectrica, la solicitarea Ziarului de Gardă.

Fondatorul și administratorul companiei este un tânăr om de afaceri, Andrian Cojocaru, care deține o cotă de 17 la sută în două mari rețele de magazine de produse electronice – „Enter” și „Darwin”. Andrian Cojocaru este fratele unui alt om de afaceri, Ruslan Cojocaru, fondatorul rețelelor de restaurante „Tucano” și „Oliva”. Numele lui Cojocaru a ajuns în atenția opiniei publice, după ce în 2018 i-a vândut fostului vicepremier și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, o casă în valoare de 393500 de dolari SUA. Datele se regăsesc în declarația de avere depusă de către Andrei Spânu în august 2018, după ce a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului. Suma este declarată ca împrumut luat în 2018, scadent până în 2020. Ulterior, Andrei Spînu a declarat că, de fapt, a achiziționat de la Ruslan Cojocaru o casă. Datoria nu mai apare în declarația depusă de Andrei Spînu la sfârșitul anului 2019.

Andrian Cojocaru

„Sunt multe insinuări și întrebările sunt foarte… nu vreau să le numesc stupide…”

Contactat de ZdG, Andrian Cojocaru a declarat că firma sa „Oil Platform” SRL nu are nicio legătură cu Andrei Spînu și că tranzacția pe care a avut-o acesta cu fratele său nu a influențat decizia privind semnarea contractului cu Termoelectrica.

„Sincer, eu nu prea vreau să comentez tema asta, deoarece sunt multe insinuări și întrebările sunt foarte… nu vreau să le numesc stupide… Dacă casa pe care a cumpărat-o Andrei Spînu de la fratele meu cumva a influențat tenderul… Sincer, voi așa întrebări vreți să dați? Eu nu prea înțeleg care-i sensul. Din punct de vedere legal, juridic, legislativ, este vreo încălcare în acțiunile mele? Dumneavoastră mă întrebați pe mine în față dacă eu am făcut discuții de culoar vizavi de tenderurile astea. Evident că toate astea sunt prostii, răspunsul e negativ. Faptul că el (Andrei Spînu, n.r.) a cumpărat de la fratele meu câțiva ani în urmă casa, asta așa este. Dar, cumva, asta să influențeze…”

„Eu în toamna anului trecut am hotărât să mă diversific”

Totodată, Andrian Cojocaru a explicat că a decis să-și varieze activitățile de business atunci când a apărut oportunitatea de a importa păcură pentru Termoelectrica.

„Eu în toamna anului trecut am hotărât să mă diversific. Eu am niște cunoștințe de 20 de ani, niște traderi (comercianți) care se ocupă cu petrochimice în Europa. Era informația care bântuia că ARM (Agenția Rezerve Materiale, n.r.) a câștigat atunci un tender, eu m-am interesat, i-am contactat pe traderii aceștia din Europa, care au devenit partenerii mei ulterior, le-am dat întrebarea dacă ei se ocupă cu păcura. Ei au spus că se poate de încercat. Respectiv, eu am fondat compania și am pus în statut tot ce e legat de petrochimice, din simplul motiv că pentru tema asta trebuie să fie companie care are în statut toate acțiunile astea. Companiile pe care le gestionez sau le am în alte business-uri nu au așa ceva în statut. E foarte logic că m-am dus și am fondat o companie care are în statut vânzarea, comercializarea de petrochimice. Deja cum s-a interpretat, că eu, înainte de tender, special am făcut compania asta, iată la asta nu prea văd sens să răspund. După mine, sunt niște atacuri ieftine, eu nu vreau să mă implic în chestiile astea. Eu mi-am făcut jobul. Eu așa tenderuri transparente nu am văzut în viața mea, sincer. Că am mai participat în alte domenii la tenderuri. Era o comisie de sub 40 de oameni, erau toți competenți, SIS, CNA, reprezentanții Termoelectrica, îmi pare că și presă era. Adică, s-a făcut absolut transparent”, a accentuat omul de afaceri.

Andrei Spînu: „Nu există nicio legătură”

Solicitat de Ziarul de Gardă, și Andrei Spînu a declarat că nu are nicio legătură cu fondatorul companiei „Oil Platform”.

Andrei Spînu

„Ruslan Cojocaru nu mi-a împrumutat bani, eu am cumpărat casa și am plătit-o în rate, cum am spus de mai multe ori. Absolut, nu există nicio legătură între aceste două evenimente (tranzacția de cumpărare a casei cu Ruslan Cojocaru și contractele semnate cu Termoelectrica de compania fratelui său, Andrian Cojocaru, n.r.). Dacă o să urmăriți licitațiile, ele toate au fost făcute publice, au participat și structurile de drept, au câștigat mai multe companii contracte. (…) Dar eu detalii nu cunosc, pentru că nu am nicio legătură cu acea companie și cu acele persoane. Vă rog să nu faceți referință la careva legături, pentru că ele nu există. Eu nu am nicio relație, nici măcar de prietenie cu fondatorii acestei companii care a importat păcură”, a menționat Andrei Spînu, care deține în prezent funcția de secretar general al Aparatului Președinției.

Rețele de magazine de produse electronice

Fondatorul „Oil Platform” SRL, Andrian Cojocaru, deține 17 la sută din compania „Ultracom Electronic” SRL care gestionează rețelele de magazine de produse electronice și electrocasnice „Darwin„ și „Enter”. Fondatorii firmei sunt trei companii. Cojocaru este unul dintre proprietari, prin intermediul companiei sale „Gadget Parc” SRL, ce deține 17 la sută din „Ultracom Electronic” SRL. Andrian Cojocaru a deținut 34 la sută din compania lichidată „Glamis” SRL, care a fost lichidată și care gestiona rețeaua „Darwin”, înainte ca aceasta să fie preluată de „Ultracom Electronic” SRL.

Arcadie Topalo

„Ultracom Electronic” SRL este controlată de omul de afaceri Arcadie Topalo, prin intermediul companiei sale „Invensis Soft” SRL, care deține 75,5 la sută din „Ultracom Electronic” SRL. Arcadie Topalo a fost condamnat pentru că a înființat mai multe companii pe numele unor interpuși și a prejudiciat statul cu 37 de milioane de lei. Acesta și-a recunoscut vina și a achitat prejudiciul adus statului. El a fost condamnat pentru spălare de bani la 5 ani de închisoare, cu suspendare, pentru un termen de probă de un an.

A treia firmă ce deține o cotă în cadrul „Ultracom Electronic” SRL este „E-Elements” SRL, cu 7,5 la sută, fiind controlată de Ion Borta și Lina Ceaețkaia.

Cele trei companii mai dețin împreună companiile „Interacces-M” SRL, care anterior a deținut magazinele „Darwin” și „Ganex-Com” SRL, care se prezintă ca fiind „partener Moldtelecom” în diverse anunțuri de angajare a personalului, pe care le publică pe site-uri de mică publicitate.

Andrian Cojocaru mai deține compania „Gadget Parc” SRL. Toate aceste companii, inclusiv „Oil Platform” SRL, au aceeași adresă juridică.

Compania care a livrat păcură și pentru Agenția Rezerve Materiale

Viorel Schivu

Compania „Viomar Impex” SRL a semnat un singur contract cu Termoelectrica, la 29 septembrie 2022, pentru o cantitate de 16000 de tone de păcură, în valoare de 13,6 milioane de dolari SUA. Prețul a fost de 848 dolari SUA/tonă.

„Viomar Impex” SRL este deținută și administrată de Viorel Schivu, fiind fondată în 2014. Înainte să câștige contractul cu Termoelectrica, această companie a câștigat și o licitație pentru livrarea păcurii organizată de ARM din cadrul MAI. Contractul i-a fost atribuit în august 2022, având o valoare de peste 300 de milioane de lei, firma urmând să livreze 15 000 de tone de păcură, la un preț de 1 072 dolari SUA/tonă.

O companie cu capital românesc

O cantitate de 10 mii de tone de păcură, în valoare de 8,9 milioane de dolari SUA, a fost livrată pentru Termoelectrica de Întreprinderea Mixtă „Transterminal-S” SRL, la un preț de 885 dolari SUA/tonă.

ÎM „Transterminal-S” SRL este administrată de Viorel Rusu și face parte din Grupul de societăți TTS sau Transport Trade Services SA, care deține 20 la sută din companie. TTS este unul dintre cei mai mari transportatori de mărfuri pe ape interioare din bazinul Dunării și este compus din 16 societăți, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București. „Transterminal-S” SRL oferă servicii de expediție pe cale ferată pentru spațiul CSI, mai arată aceeași sursă. Alte 20 la sută din „Transterminal-S” SRL sunt deținute de compania „Transfer International Spedition” SRL, specializată în transportul feroviar și care este controlată la fel de grupul TTS.

Vagoane ale companiei „Transterminal-S” SRL

Cel mai mare acționar al TTS este un om de afaceri din România, Mircea Mihăilescu, iar printre acționari se numără și un fost ministru de finanțe al României, Viorel Ștefan, care a fost cel mai bogat ministru din Guvernul Dăncilă, potrivit presei din România.

Câte 20 la sută din ÎM „Transterminal-S” SRL mai dețin Vadim Mărginean, Serghei Mutu și Viorel Rusu, care este și administrator. Vadim Mărginean și Serghei Mutu dețin câte 33 la sută și din SRL „Goldbach”.

Administratorul companiei, Viorel Rusu, a refuzat să ofere mai multe detalii despre activitatea firmei, declarând că se află în afara Republicii Moldova și nu poate vorbi în roaming. Ulterior, ne-a transmis o adresă de email, la care să-i adresăm întrebările. Până la ora publicării, nu am primit un răspuns din partea companiei.

De ce au fost selectate aceste firme

Într-un răspuns pentru Ziarul de Gardă, Termoelectrica a explicat că „a încheiat contracte cu aceste companii, deoarece ofertele propuse de ofertanți corespundeau cu caietul de sarcini – calitate, condiții de livrare DDP depozit CET Sursa 1, preț, garanție de bună execuție și condiții de achitare.”

Printr-o dispoziție a Comisiei pentru Situații Excepționale din 15 septembrie 2022, pentru a asigura cantitatea necesară de păcură pentru Termoelectrica, în sezonul rece 2022-2023 s-au aprobat mai multe derogări de la lege pentru importul de păcură. Au fost scutite de la plata mai multor taxe și impozite, precum TVA și taxa vamală, firmele importatoare de păcură, iar Termoelectrica a obținut dreptul să achiziționeze prin negocieri directe o cantitate de până la 190 de mii de tone de păcură, după aprobarea prealabilă în cadrul consiliului societății. Companiile urmau să fie selectate de o comisie de negocieri din care face parte un reprezentant al Agenției Proprietății Publice, iar în calitate de observatori au fost invitați reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție, Serviciului de Informații și Securitate, Procuraturii Generale și ai societății civile. ÎS „Calea Ferată din Moldova” urma să asigure transportul păcurii în regim prioritar.

De asemenea, deși inițial în cadrul licitațiilor garanția de bună execuție la contractele de achiziționare a păcurii era de 5 la sută, din data de 6 octombrie 2022 aceasta s-a redus la 1 la sută. Termoelectrica a explicat că acest lucru s-a făcut „în scopul asigurării unei concurențe lărgite și cu scopul de a micșora „povara” financiară a furnizorilor de păcură, ce a permis atragerea mai multor furnizori. Totodată, a fost preluată experiența Agenției Rezerve Materiale, care în contractele de achiziție a păcurii a inclus garanția de bună execuție de 1%. De menționat că piața produselor petroliere activează cu plăți în avans pentru furnizare.”

Termoelectrica a beneficiat și de păcură din rezerva de stat

Agenția Rezerve Materiale a livrat către S.A. Termoelectrica o cantitate totală de 34200 de tone de păcură focar M-100 pe parcursul anului 2022.

Astfel, 16200 tone de păcură au fost transmise din ajutorul umanitar acordat de România R. Moldova. Alte 8000 de tone au fost deblocate din rezervele de stat, iar 10000 de tone au fost eliberate cu titlu de împrumut. Această cantitate de 10000 de tone de păcură urmează a fi restituită de Termoelectrica în rezervele de statâ

Î „în aceeași cantitate și cu aceiași indici calitativi, indiferent de oscilarea prețurilor, până la data de 1 iulie 2023”, după cum a precizat Agenția Rezerve Materiale într-un răspuns pentru ZdG.

Calitatea păcurii: M-100 sau M-40?

Într-un Proces-verbal al ședinței restrânse a Consiliului tehnic al Termoelectrica din data de 3 noiembrie 2022, consultat de ZdG, se menționează că „în cazan se livrează un amestec de mărci de păcură (M-40 și M-100) în cantități procentuale diferite”. De asemenea, în același document se menționează că „funcționarea cazanelor energetice cu combustibilul păcură duce la impurificarea avansată a preîncălzitoarelor PAR cu depuneri, iar spălarea doar cu apă nu dă rezultate” și se propune spălarea acestora cu o soluție de sodă caustică.

Într-un răspuns pentru ZdG, Termoelectrica dă asigurări că păcura livrată este de o calitate ce corespunde „caietului de sarcini elaborat de întreprindere și ulterior examinat în cadrul grupului de lucru creat în conformitate cu Dispoziția CSE. La elaborarea caietului de sarcini privind achiziția păcurii focar pentru utilizarea acesteia ca combustibil alternativ în perioada rece 2022-2023, în primul rând s-a ținut cont de caracteristica fizico-chimică a păcurii ce poate fi utilizată la utilajul termoenergetic instalat la CET Sursa 1, respectând prevederile cadrului legislativ și normativ existent”, a mai precizat compania. De asemenea, Termoelectrica susține că „fiecare partidă a fost însoțită de certificatele de origine/proveniență/de conformitate/calitate a producătorului/de raportul autorității acreditate în spațiul european.”

Agenția de Mediu: Valori maxime ale monoxidului de carbon în 2022, față de 2021

În contextul în care au existat îngrijorări în rândul locuitorilor capitalei privind poluarea aerului din cauza utilizării păcurii pentru încălzirea centralizată, ZdG a solicitat date de la Agenția de Mediu privind calitatea aerului în Chișinău. Acestea arată că în 2022 situația ar fi fost mai bună în comparație cu 2021, „cu excepția monoxidului de carbon care a înregistrat valoarea concentrației maxime momentane în anul 2022 mai mare comparativ cu anul 2021”.

Marina Lungu, șefa Direcției generale a Laboratorului de Referință de Mediu din cadrul Agenției de Mediu, a explicat pentru ZdG că valorile ridicate ale monoxidului de carbon nu sunt provocate doar de arderea păcurii. Un grad de poluare mai înalt provocat de arderea păcurii ar fi fost indicat de valori mai înalte ale cantității de sulf din aer, a spus Marina Lungu.

„Posibil să fie și o contribuție mică a utilizării păcurii. Poate să fie și contribuția gazelor de eșapament, poate să fie ca produs al utilizării diferitor combustibili în sezonul de încălzire. Ca indicator care ar arăta că avem o influență a utilizării păcurii trebuia să fie cantitatea de sulf. La noi se monitorizează dioxidul de sulf. După date, noi nu vedem majorarea cantității acestuia în aer.”

NOTĂ:

Directorul general interimar al S.A. „Termoelectrica” este Vasile Leu. El ocupă această funcție din decembrie 2021, după ce fostul director, Veaceslav Eni, și-a încheiat mandatul, fiind și cercetat penal pentru îmbogățire ilicită. Vasile Leu a fost anterior șef de secție la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, iar înainte de asta – director tehnic la S.A. „Termocom”. În declarația de avere și interese personale pentru 2022 Vasile Leu indică venitul din salariu de 460000 de lei și veniturile soției de 113000 de lei. Directorul interimar al Termoelectrica mai declară patru apartamente, dobândite între 2000-2014 și o casă de locuit.