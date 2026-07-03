INTERVIU Analistul politic Ion Tăbîrță, despre motivele demisiei premierului Munteanu și scenariile de după

– Domnule Tăbîrță, cum vedeți această demisie a prim-ministrului Munteanu și ce credeți că a provocat-o?

– Cred că avem două cauze principale. Prima este politica fiscală. Înțelegem că echipa guvernamentală a venit cu acest concept de reformă, am văzut care a fost reacția în societate, am văzut nemulțumire chiar de la membri ai cabinetului de miniștri și ai partidului de guvernământ. Cel mai probabil domnul Munteanu a insistat ca actuala reformă fiscală să fie derulată reieșind din conceptul propus, iar partidul de guvernământ și Președinția nu au fost de acord. Anume această divergență de opinii, de viziuni, au dus la demisia dumnealui.

Însă, totodată, cred că a mai fost o cauză și anume că domnul Munteanu a venit din afară, nu a venit cu echipa lui și, din câte se înțelege, așa și nu s-a ajuns la acea sinergie comună dintre prim-ministru și echipa celor de la PAS. Nu întâmplător s-a vorbit despre aceste neînțelegeri, nemulțumiri la adresa domnului Perciun, probabil au mai existat și altele. Domnul Munteanu și PAS-ul așa și nu au devenit o parte organică, n-au devenit un tot întreg.

Cred că aceasta este, de fapt, motivul real. Dacă n-ar fi fost această nouă politică fiscală, probabil că ar fi fost o altă decizie de așa gen. Este clar că domnul Munteanu nu a reușit să devină membru al echipei și probabil echipa PAS așa și nu a decis să meargă până la capăt după domnul Munteanu. Drept urmare avem această demisie.

Nu trebuie de neglijat că domnul Munteanu n-a fost un bun comunicator, dumnealui practic nu a comunicat cu societatea. A avut, mai degrabă, o comunicare retroactivă decât proactivă și el așa și a rămas enigmatic la nivelul întregii societăți.

– Va afecta această demisie a guvernului procesul de aderare a R. Moldova la UE?

– Tot ce se întâmplă nu dă bine Republicii Moldova. R. Moldova, în ultimiii ani, a avut o imagine fără precedent. Această imagine se bazează pe imaginea dnei președinte, Maia Sandu, dar oricum și Guvernul a avut o bună viteză de implementare a acelei agende europene.

Acum, această criză politică, care practic s-a suprapus cu acea criză instituțională legată de modul în care sunt numite persoane în instituțiile de stat, care sunt remunerațiile.

Toate aceste procese politice interne cu tentă negativă desigur că nu arată bine pentru R. Moldova la Bruxelles. Cu atât mai mult că în luna iulie trebuiau să fie deschise negocierile pe capitole din alte două clustere. Acum desigur că apare întrebarea dacă va lua până la urmă UE această decizie ori nu, dar cu certitudine ceea ce se întâmplă în R. Moldova mai temperează din acea imagine pozitivă, din acele aprecieri pe care R. Moldova le avea la nivelul UE.

– Ce fel de prim-ministru va avea viitorul guvern?

– Este complicat acum să spunem, dar va fi în funcție de persoana desemnată pentru funcția de prim-ministru și cât de rapid va fi această desemnare: dacă se va merge pe o soluție de partid sau pe o soluție din afara partidului, cum au fost și ultimii doi premieri.

Dacă se dorește o desemnare mai rapidă, atunci, desigur, această candidatură trebuie aleasă din rândul partidului. Cu atât mai mult că partidul ar avea interesul acesta, pentru că, în acest moment, partidul de guvernământ, dacă privim în perspectivă, nu are un candidat pentru alegerile prezidențiale.

În mod firesc, acest candidat prezidențiabil trebuie să fie președintele partidului. Or, prin realegerea domnului Grosu este clar că președintele partidului nu este acest candidat prezidențiabil. Așa că ar fi și un anumit interes politic al PAS-ului, dar și pentru a ieși cât mai repede din această criză, să fie aleasă o persoană din interiorul partidului.

Cine anume – îmi este complicat să spun, pentru că PAS-ul nu poate să se laude cu abundență de politicieni care ar avea aceste capacități. Ar trebui să fie acea persoană care are și un anumit rating sau potențialul de a crește la un anumit rating, dar să aibă și capacități de a conduce un guvern. Probabil că acum principalele candidaturi ar putea să fie domnul Vladimir Bolea sau Marcel Spatari.

Dar dacă se va merge pe soluții din afara partidului, atunci, desigur, va dura, așa cum a fost și în cazul domnului Munteanu.

– Se vehiculează că un potențial candidat ar fi Dan Perciun. Ce opinii aveți despre acest scenariu?

– Va fi, desigur, un scenariu contestat mult în societate și se va lovi foarte mult în imaginea PAS-ului. Urmează să vedem dacă domnul Perciun are experiența și calitățile necesare ca să devină acest candidat la funcția de prim-ministru. Un candidat trebuie să fie perceput și de societate ca un prim-ministru în sensul adevărat al cuvântului. Eu nu știu dacă domnul Perciun ar putea să fie în acest sens candidatura cea mai potrivită. Dar urmează să vedem.

Autoare: Marina Lis, stagiară ZdG