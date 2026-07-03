Reacții și propuneri după demisia guvernului Munteanu: „Trebuie să selectăm și să promovăm oameni formați aici, în țară”

„Trebuie să selectăm și să promovăm oameni formați aici, în țară”, consideră fostul prim-ministru Ion Sturza, referindu-se la următorul premier al R. Moldova după demisia guvernului condus de Alexandru Munteanu. Nu este însă „un vid de putere și nu este un motiv de panică”, afirmă Daniel Vodă, expert asociat IPRE și fost purtător de cuvânt al ex-premierului Dorin Recean.

Ion Sturza: „Nu pot spune că m-a surprins. Mai degrabă mă surprinde că a rezistat atât de mult. A fost, de la început, o soluție de avarie. Alexandru este un om cu caracter. Unii ar spune chiar încăpățânat. Și un solitar. În ultimii douăzeci de ani a fost foarte puțin implicat în problemele Republicii Moldova, iar în ultimii zece ani a avut puține proiecte profesionale de anvergură. Și, dintr-odată, apare „șansa vieții”. Ce faci? Dacă ești lucid, refuzi politicos: „Nu mă calific. Mulțumesc frumos.”

Dar acesta este doar fundalul subiectiv al poveștii. Mult mai important este răspunsul la o altă întrebare: ce fel de prim-ministru ne dorim? Un tehnocrat care stăpânește bine „bila” sau un politician care înțelege implicațiile fiecărei decizii pe care o ia? Un fidel „copist” al manualelor FMI sau un om al compromisului, care înțelege limitele realității și complexitatea guvernării? Recunosc, aici s-a rupt și relația mea cu premierul Munteanu.

Convingerea mea rămâne aceeași: funcția de prim-ministru este, înainte de toate, una politică, nu una tehnică. Evident, trebuie să ai competență, dar și o viziune clară, o agendă bine definită și asumată public. Faptul că refuzi ostentativ să prezinți această viziune oamenilor nu este un lucru bun. La fel cum nu este un lucru bun să-ți sfidezi colegii și pe cei care te-au propus și susținut pentru această funcție.

Problema este că nu mai trebuie să căutăm soluții „miraculoase” peste mări și țări, prin cotloanele diasporei sau prin marile organizații internaționale. De cele mai multe ori, acolo nu găsim „materialul” optim pentru politica din Republica Moldova. Trebuie să selectăm și să promovăm oameni formați aici, în țară. Oameni care au făcut politică în interiorul unui partid, care nu au fost invitați direct la împărțirea puterii, ci au crescut pas cu pas, au trecut prin campanii electorale, au învățat să convingă oamenii și să răspundă în fața lor.

Până la urmă, de ce unii să frământe glodul în campaniile electorale, iar alții să ocupe cele mai înalte funcții doar pentru că au un CV frumos ticluit? Nu mai trebuie „convins” nimeni să vină. E timpul să alegem domnitori pământeni.”, a scris Ion Sturza, om de afaceri și fost premier în perioada februarie-noiembrie 1999.”

Daniel Vodă: „Republica Moldova are o majoritate parlamentară, care este capabilă să-și formeze un Guvern, instituții funcționale și proceduri constituționale care indică ce urmează. O demisie a prim-ministrului este, evident, un moment politic important și vom afla motivele care au condus la asta. Dar nu este un vid de putere și nu este un motiv de panică. Într-o democrație, guvernele se schimbă. Echipele executive se remodelează. O putere politică desemnează o nouă echipă, își asumă responsabilitatea în fața Parlamentului și merge mai departe. (…) În aceste zile, aș lăsa bârfele și speculațiile deoparte. Să ascultăm cu atenție mesajele oficiale, să urmărim evoluțiile instituționale și să venim cu propuneri constructive. Inclusiv din partea opoziției parlamentare și extraparlamentare. Să cerem transparență de la guvernare – este esența statului de drept.

Moldova are în față obiective prea importante ca să-și consume energia pe altceva decât muncă și disciplină. Avem nevoie să ținem oamenii împreună în jurul lucrurilor care contează: stabilitate, dezvoltare, pace și drumul european. Responsabilitatea față de țară este atribuția tuturor”.

Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri, 3 iulie, după opt luni de la investire.

Plecarea sa din funcție vine după mai multe demisii în contextul scandalului de la Î.S. „Moldatsa”, după ce ZdG a dezvăluit că fostul director al întreprinderii a câștigat concursul organizat de Agenției Proprietății Publice (APP) în baza unui CV cu informații false, dar și despre salariile angajaților de la întreprinderea de stat.

Autoare: Marina Lis, stagiară ZdG