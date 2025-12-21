VIDEO Despre lapte bio și verificarea calității produselor. Podcast ZdCe cu directorul ANSA, Radu Musteață

Directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Radu Musteață, explică la Podcast ZdCe de ce instituția i-a cerut unui producător de lactate să-și retragă produsele de pe rafturi pe motiv că au scris pe etichetă „bio”, după ce deputatul Vasile Costiuc a pus în discuție acest subiect în ședința Parlamentului.

Directorul ANSA a subliniat că în R. Moldova nu există produse lactate autohtone bio și că plângerea față de producătorul respectiv a venit din partea altor producători. Directorul ANSA explică ce înseamnă produse ecologice și cât de mult lapte natural avem pe piață, față de cel ce conține grăsimi străine.

De asemenea, el lămurește de ce au fost demiși mai mulți angajați ANSA, fapt pentru care agenția a fost obligată de instanțe să-i reangajeze și să le plătească despăgubiri. Radu Musteață răspunde unor acuzații de lipsă de integritate făcute la adresa lui și descrie mecanismele instituite pentru a preveni actele de corupție în rândul angajaților ANSA.

Totodată, directorul ANSA explică la ce ar trebui să atragă atenția consumatorii atunci când cumpără produse alimentare pentru masa de sărbătoare.

NOTĂ: În cadrul podcastului, Radu Musteață a fost întrebat de ce instituția nu are un director adjunct pe domeniul fitosanitar. După înregistrarea podcastului, pe 17 decembrie 2025, Guvernul a aprobat numirea unui director general adjunct interimar al ANSA pe domeniul fitosanitar și protecția plantelor. În această funcție a fost numită Aliona Castraveț, care este angajată ANSA din 2013, deținând până acum atât funcții de execuție, cât și de conducere.