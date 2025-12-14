VIDEO Despre scandalul de 4 milioane de lei, abonare și expoziția anticorupție. Alina Radu, directoarea și co-fondatoarea Ziarului de Gardă, la Podcast ZdCe

A fost Ziarul de Gardă subvenționat de stat prin cele patru milioane de lei oferite de stat întreprinderii „Poșta Moldovei”, care distribuie presa? Și-a oferit Alina Radu sie însăși premiul „Pentru excelență în investigarea corupției – Impact”? Cum și din ce surse este finanțat Ziarul de Gardă? Sunt întrebări la care răspunde co-fondatoarea și directoarea Ziarului de Gardă, Alina Radu, invitată în cadrul Podcast ZdCe.

Ea mai vorbește despre dificultățile financiare cu care s-a confruntat ziarul, campania de abonare, controversele legate de finanțarea instituției și campania de denigrare împotriva Ziarului de Gardă.

„Cred că mai urât decât faptul că ne-au fost tăiate finanțările a fost această campanie de hate (ură, în l. română) pe domeniul digital, pe toate rețelele sociale, unde eram numiți criminali, unde ni se spunea că trebuie să facem pușcărie pentru că am folosit banii americani, unde eram numiți „soroseata”, deși nu aveam niciun contract și nu am avut contract cu Fundația lui Soros”, a subliniat Alina Radu.

Directoarea ZdG se referă și la campania de abonare care se desfășoară în luna decembrie, precum și la expoziția lansată de Ziua Internațională Anticorupție, cu titlul „Războiul digital și pacea informațională”, unde sunt ilustrate cele mai importante investigații ale anului, efectuate de mai multe instituții de presă. În cadrul expoziției pot fi citite și fragmente din scrisorile lui Ilie Ilașcu, trimise Alinei Radu din închisoarea de la Tiraspol.