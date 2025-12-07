VIDEO Drogurile, la un click distanță? Ruslan Cucu șeful Direcției Antidrog a INI, la Podcast ZdCe

Cea mai mare parte a comerțului cu droguri în R. Moldova are loc online, prin intermediul platformei Telegram, cu plăți făcute în criptomonedă, susține Ruslan Cucu, șeful Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, invitat la Podcast ZdCe.

„În domeniul drogurilor, rețelele infracționale au emigrat toate online. E destul ca cineva să aibă un calculator, un telefon mobil mai performant și poate, de peste hotare, să dirijeze rețelele infracționale de pe teritoriul Moldovei”, a spus Ruslan Cucu.

El a subliniat că platforma Telegram nu răspunde la solicitările poliției din R. Moldova prin care se cer datele de identificare ale celor care stau în spatele grupurilor unde se comercializează droguri. Șeful Direcției Antidrog a spus că în privința Telegram sunt pregătite „măsuri mai drastice”, refuzând să ofere detalii.

Ruslan Cucu a mai spus că cea mai mare parte a drogurilor provine din afara R. Moldova și trece hotarul prin intermediul coletelor neînsoțite. Potrivit lui acestea sunt camuflate „foarte ingenios”, „în motoare electrice” sau „în conserve care sunt ambalate ca de la uzină”. Ruslan Cucu a subliniat în acest context că ar fi necesar un registru oficial al coletelor neînsoțite care ajung pe teritoriul R. Moldova.

Datele prezentate de șeful Direcției Antidrog mai arată că tot mai mulți adolescenți sunt atrași în activitatea de trafic de droguri, fiind angajați în calitate de curieri, totodată, sunt depistate mai multe cazuri de plasare a substanțelor interzise în preajma școlilor.

„Avem pe an 5-7 rețineri de curieri care anume la școli plasează drogurile. Noi ne axăm pe ei prioritar”, a spus Ruslan Cucu, precizând că drogurile pot fi plasate în adiacentul școlilor, pe o rază de 100 de metri.

O tendință care se atestă nu doar în R. Moldova, dar la nivel mondial, este expansiunea drogurilor sintetice care dau o dependență mult mai rapidă, a mai menționat șeful Direcției Antidrog din cadrul INI.

El a mai spus că activizarea din ultima perioadă a poliției se datorează unei strategii comune cu Procuratura Generală, Serviciul Vamal și alte instituții și unei campanii de comunicare pe acest subiect.