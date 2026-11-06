VIDEO Compensații vs. facturi. Cine va primi ajutor la contor și cine nu. De unde bani și cum trecem de iarna aceasta. Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, la Podcast ZdCe

Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, explică în cadrul Podcast ZdCe mecanismul de acordare a compensațiilor în acest sezon rece, de ce s-au format cozi la depunerea cererilor, care sunt criteriile după care vor fi selectate gospodăriile care vor primi ajutor la contor și cum vor fi verificate veniturile acestora.

Ministra a subliniat că cererile pot fi depuse până la data de 27 noiembrie, astfel că solicitanții au suficient timp și nu ar trebui să se înghesuie în cozi. Totodată, a dat asigurări că există suficient personal care să îi ajute pe cei care nu se pot înregistra singuri pe platforma compensatii.gov.md.

Guvernul a estimat că va putea acorda compensații pentru 670 de gospodării, iar suma necesară se ridică la 2,7 miliarde de lei. Deocamdată, au fost alocați 500 de milioane de lei. Întrebată de unde vor fi identificați restul banilor, ministra Muncii și Protecției Sociale a spus că se negociază cu parteneri externi pentru granturi ce vor acoperi cheltuielile pentru compensații. Dacă nu vor fi găsiți la partenerii externi, banii vor fi alocați din bugetul de stat, a mai spus Natalia Plugaru.

Ea a mai explicat cum vor fi verificate persoanele care nu au venituri oficiale și cum le va fi calculată compensația. De asemenea, s-a referit la criteriul de selecție bazat pe valoarea imobilului, care nu trebuie să fie mai mare de un milion de lei. Ministra a subliniat că se vor lua în considerare datele de până la re-evaluare.

Natalia Plugaru mai răspunde la întrebarea cât de sustenabil este programul de oferire a compensațiilor, dacă va mai continua și în anii următori și dacă cele 11 miliarde cheltuite până acum, din 2022 până în prezent, ar fi putut fi investite în proiecte energetice de durată.