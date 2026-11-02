VIDEO START înregistrare pentru „Ajutor la Contor”. Cele mai vulnerabile gospodării vor primi până la o mie de lei. Criteriile de eligibilitate

Începând cu 2 noiembrie, consumatorii casnici se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensații la energie în sezonul rece 2026–2027. Aceștia pot depune cererile și fizic, prin intermediul asistentului social din localitate sau al specialistului Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor Publice. Pentru a beneficia de compensație în luna noiembrie, cetățenii trebuie să depună cerere până pe 27 noiembrie. Valoarea compensației va fi stabilită de individual, în funcție de gradul de vulnerabilitate energetică.

Compensația minimă rămâne de 500 de lei, iar compensația maximă va putea ajunge până la o mie de lei pentru gaze și energie termică, iar pentru energie electrică și lemne — 800 de lei.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a prezentat luni, 2 noiembrie, mecanismul de acordare a compensațiilor la energie și modul în care programul va sprijini gospodăriile vulnerabile din întreaga țară.

În sezonul rece 2026-2027 compensațiile vor fi oferite sub formă de plată monetară, la fel ca în sezonul precedent. Plățile se vor efectua:

direct în contul IBAN personal, dacă a fost indicat în cerere.

la oficiile poștale din Republica Moldova;

pe contul bancar, atașat cardul social (dacă beneficiați de alte plăți de la Casa Națională de Asigurări Sociale).

„Și anul acesta Guvernul este alături de cetățeni pe toți care se încălzesc cu gaze naturale, energie termică, energie electrică sau combustibil solid. În acest an ne propunem să acoperim mai multe gospodării, estimăm în jur de 660-670 de mii de gospodării care vor beneficia de compensații (față de circa 620 de mii în sezonul trecut, n.r.)”, a declarat ministra Muncii.

Bugetul estimat este de 2,6 – 2,7 miliarde de lei, față de bugetul total alocat de Guvern în 2025 și acoperit în întregime din bugetul de stat — 2,34 miliarde de lei.

Criteriile de eligibilitate din acest an:

valoarea cumulată a proprietăților deținute de membrii gospodăriei nu trebuie să depășească 1 milion de lei. Vor fi consultate datele din Registrul Bunurilor Imobile .

. Venitul cumulat al membrilor gospodăriei din dividende din anul 2025 trebuie să fie mai mici de 150 de mii de lei.

Cheltuielile medii lunare ale gospodăriei pentru încălzire înregistrate în sezonul precedent trebuie să fie echivalente cu un cost mai mic decât prețul pentru 350 de metri cubi de gaze naturale.

Veniturile cumulate ale membrilor gospodăriei din dobânzi pentru anul 2025 nu trebuie să depășească 4 mii de lei.

Deținerea unui automobil cu o vechime mai mică sau egală cu trei ani.



Gospodăriile beneficiare de compensații nu vor putea fi deconectate de la serviciile comunale pe durata sezonului rece (noiembrie – martie ) dacă achită 50% din valoarea facturii.

Pe durata sezonului rece din 2025-2026, valoarea medie a compensației a fost de 750 de lei și a variat în funcție de sursa de încălzire. Peste jumătate dintre beneficiari au primit compensații maxime, de 800 de lei pentru combustibili solizi și 1000 pentru celelalte surse de încălzire. Totodată, în pofida scăderii prețurilor la gazele naturale și a tarifului la energia termică operat de Termoelectrica, Guvernul a decis să mențină neschimbată valoarea compensațiilor. Astfel, cetățenii au beneficiat de aceleași sume stabilite în noiembrie. În ultimele patru sezoane reci, statul a alocat peste 11 miliarde de lei prin diverse mecanisme de sprijin pentru a susține programul de compensații.