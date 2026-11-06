VIDEO Omisiunile din declarația de avere și afilierea cu Usatîi sau Dodon a lui Serghei Anastasov, candidat la funcția de bașcan

Serghei Anastasov (62 de ani) este primarul mun. Comrat din 2015, când a reprezentat Partidul Nostru condus de Renato Usatîi, fiind reales pentru noi mandate în 2019, când a fost susținut de Socialiștii lui Dodon, și în 2023, în calitate de candidat independent, așa cum candidează și la funcția de bașcan. Economist de profesie, Serghei Anastasov a fondat și a administrat fabrica de mobilă „Goliat-Vita” SRL înainte de implicarea în politică.

Opt persoane candidează la funcția de bașcan. ZdG vă propune să le cunoașteți averea declarată, cea omisă din declarații, dar și controversele din jurul lor.

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2025, depusă de Anastasov la CEC, el a indicat venituri salariale din funcția de primar de 342 de mii de lei, în timp ce soția sa, angajată la firma familiei, a avut venituri oficiale de 78 de mii de lei. Familia Anastasov mai declară două terenuri, obținute în 2009 și 2010, cu suprafața de circa 1 ha, dar și opt clădiri cumpărate în 2009, cu suprafețe între 34 și 1271 de metri pătrați. Datele analizate de ZdG arată că toate imobilele declarate de candidat se află în Comrat, acolo unde funcționează afacerea cu mobilă a familiei.

De asemenea, familia Anastasov mai indică în declarație și două autoturisme, procurate în 1995 și declarate cu valoarea de 10 mii de lei fiecare: un Mercedes 190, fabricat în 1982, și un Mitsubishi Space din 1992.



Serghei și Ludmila Anastasov sunt proprietarii companiei „Goliat-Vita” SRL, care gestionează fabrica de mobilă cu același nume din Comrat. Fondată în 1997, firma a raportat pentru anul 2025 vânzări de 6,8 milioane de lei și profit de 860 de mii de lei. Soții Anastasov locuiesc chiar pe teritoriul fabricii, într-un bun imobil special amenajat pentru trai.

În declarația depusă la CEC, Anastasov a indicat și compania „Crazyshelves” SRL, deținută în proporție de 100 % de soția sa. Firma activează la aceeași adresă cu fabrica de mobilă și are activitate în același domeniu. Și Dmitri Anastasov, fiul lui Serghei Anastasov, gestionează o companie cu activități în domeniul mobilei – „Metalmob” SRL.

În perioada 2014–2017, „Goliat-Vita” SRL a câștigat peste 40 de contracte cu instituții ale statului pentru livrarea de mobilier, în valoare de peste 4 milioane de lei. În 2017, patru dintre contracte, în valoare de circa 800 de mii de lei, au fost semnate chiar cu Primăria Comrat, condusă atunci de Serghei Anastasov. „Au fost tendere. Noi am refuzat inițial să participăm la licitații, dar nu avea cine altcineva. De asta, de câteva ori ne-au rugat pe noi. Dar eu despre asta am informat Consiliul. Nu au fost probleme. Totul a fost legal”, explica Anastasov pentru moldovacurata.md în 2019.

Omisiunile din declarația de avere și interese, „iertate” de ANI

Serghei Anastasov nu a indicat în declarația depusă la CEC un teren și o cotă-parte dintr-o casă de 198 de metri pătrați din Căușeni, obținute de soția sa în 2023 „cu titlu de donație cu constituirea dreptului de uz și abitație viageră”. Cu alte cuvinte, contractul prevede că imobilul i-a fost transmis Ludmilei Anastasov cu titlu gratuit, dar donatorul și-a păstrat dreptul absolut de a locui în acel imobil și de a-l folosi pentru tot restul vieții sale.



Totodată, candidatul nu a indicat nici faptul că Ludmila Anastasov figurează în calitate de administratoare și fondatoare la Societatea pe Acțiuni „Ustalic-Comrat”, acolo unde fondator figurează și Serghei Anastasov, dar și în calitate de administratoare la Asociația Obștească „Charity Wheel”.



Aceste aspecte au fost verificate de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care în august 2026 a refuzat inițierea controlului pe numele lui Anastasov, constatând că acesta nu a încălcat legea. El a relatat la ANI că nu a declarat firma și asociația obștească pentru că societatea pe acțiuni se află în proces de lichidare din anul 2010, iar asociația obștească „este o organizație neguvernamentală, necomercială, creată exclusiv pentru desfășurarea activităților de caritate și care nu distribuie profitul între fondatori”. Cu privire la casa și terenul din Căușeni, Anastasov a explicat că nu le-a inclus în declarația sa de avere deoarece acestea aparțin în prezent socrilor săi, iar soția lui nu deține încă dreptul legal de proprietate asupra lor prin moștenire.

Întrebat de ZdG dacă s-a schimbat ceva de la controlul ANI, Anastasov spune că „eu locuiesc în locul unde am locuit 30 de ani și nu s-a schimbat nimic – locul e în fabrica de mobilă, alt loc unde să trăiesc eu nu am.”