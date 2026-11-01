VIDEO Cum investighezi banii bisericii, propaganda rusă și pe frații Tate. „Marele câștig al Moscovei e că oamenii se ceartă și se urăsc”. Jurnaliștii Victor Ilie și Luiza Vasiliu, la Podcast ZdCe

Jurnaliștii de investigație din România, Victor Ilie și Luiza Vasiliu, sunt invitații unei ediții speciale Podcast ZdCe. Ei povestesc despre investigațiile lor de impact și despre cum a ajuns societatea din România divizată, sub influența sărăciei, incompetenței clasei politice și a propagandei ruse, venită mai ales din mediul online.

Victor Ilie și Luiza Vasiliu sunt autori ai unor investigații în care au anchetat modul cum este finanțată Biserica Ortodoxă Română, cum este finanțată presa de partid din bani publici, cum sunt colectate date online, care ajung în Rusia și sunt folosite pentru propagandă, despre cazul doctorului Burnei care făcea experimente medicale neautorizate pe copiii, despre activitățile ilegale ale fraților Tate în România, despre violența obstetrică și despre cazurile de abuz și hărțuire în școli și universități.

În cadrul Podcast ZdCe ei explică factorii care au contribuit la situația actuală din societatea din România, cum propaganda online a împărțit-o în două și a radicalizat-o, cum e să fii jurnalist în România, cum e să îți pierzi speranța și cum să găsești surse de optimism.

„Avem cred o societate foarte vulnerabilă și e fix genul de vulnerabilitate pe care o exploatează propaganda rusă, manipularea extremei drepte și populismul. Astfel încât ajungem la un candidat care să apară pe un cal alb și să-i convingă pe oameni cu citate din liderii legionari din anii 30, dar și din filme de Hollywood că el este cel care va rezolva problemele acestei țări”, a subliniat Luiza Vasiliu.

„De unde sunt farurile astea de unde și au acești dubioși ideile? Ei zilele astea sunt la Moscova și la Washington, Europa fiind prinsă în acest sandwich de ură”, consideră Victor Ilie. „Într-adevăr există acum o coaliție și da, i-aș zice o coaliție a răului, care e făcută și din cei mai bogați oameni ai planetei, care controlează canalele de comunicare pe care noi ne petrecem mare parte din vieți”, notează și Luiza.

Victor a explicat cum, „prin niște bucățele de cod” plantate în publicități online aparent inofensive, rușii „își dau seama cât de predispuși suntem la violență, la consumul de ură, de pildă”. Iar scopul lor este „să votăm împotriva noastră”, susține Victor: „De fapt, ce înseamnă spălarea pe creier? Spălarea pe creier nu înseamnă că suntem mai proști. Spălarea pe creier înseamnă că în loc să ne vedem de interesele noastre, de lucrurile care ne fac nouă bine, ajungem să ne urâm și să ne concentrăm la niște lucruri care nu ne ajută cu nimic”.

Luiza Vasiliu atenționează că astfel cei care folosesc astfel de tehnici de propagandă reușesc „să le ia oamenilor de tot speranța și încrederea mai ales în ceilalți oameni sau în omul de lângă ei. Încrederea asta e absolut necesară ca să poți imagina un viitor mai bun împreună cu ceilalți. (…) Uneori am avut surpriza să văd niște comentarii de o violență absolut teribilă venită din partea unor bunicuțe care aveau nepoți și niște conturi foarte, foarte drăguțe”.

„În momentul ăsta, jumătate din România nu crede că președintele ales e președintele legitim, iar cealaltă jumătate e dezolată de președintele ales și o detestă pe cealaltă jumătate. Cred că rușii au câștigat o mare bătălie la București cu anularea acestor alegeri din 2024. Așa arată haosul”, atenționează Victor Ilie.