VIDEO „Vreau să știu exact ce date mi-au fost accesate”. 750 de mii de cetățeni ai R. Moldova, cu datele furate. Cum a fost posibil atacul cibernetic? Cât de gravă e situația? DETALII, la Podcast ZdCe

Cum a fost posibil atacul cibernetic prin care au fost extrase datele personale ale 750 de mii de cetățeni ai R. Moldova, care au fost breșele, cum au reacționat autoritățile și care sunt riscurile pentru cei ale căror date au fost furate, explică în cadrul Podcast ZdCe, Alexandru Scutaru, specialist în domeniul tehnologiilor informaționale și om de afaceri în acest domeniu.

Alexandru Scutaru subliniază că, deși situația este gravă, oamenii nu ar trebui să intre în panică: „Panica, de multe ori, poate să fie și scopul atacului”.

El estimează că autoritățile ar fi putut interveni mai repede și preventiv, și că sunt necesare mecanisme de protecție cibernetică actualizate și avansate. Totodată, subliniază că este important ca toate victimele atacului să fie informate clar despre ce date le-au fost furate. „Vreau să știu exact ce date mi-au fost accesate”, a subliniat Alexandru Scutaru.

Datele despre care au anunțat până acum autoritățile că au fost furate, precum INDP-ul sau codul IBAN, nu ar fi suficiente să fie furați și banii sau bunurile deținute de victime, dar cei care le dețin le-ar putea folosi pentru escrocherii sau inginerie socială, consideră invitatul Podcast ZdCe.

Specialistul în tehnologii informaționale atrage atenția că inteligența artificială face posibil ca asemenea atacuri cibernetice să se producă mai ușor, mai des și cu resurse mai puține.