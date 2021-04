VIDEO/ Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari, în fața CC: „Eu idee nu am cine e acest Lupașcu. Acest circ care s-a întâmplat în Parlament va fi anulat”

Vicepreședintele Parlamentului, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr (DA) Alexandru Slusari, a anunțat că proiectele votate de deputații PSRM-ȘOR în cadrul ședinței de vineri a Legislativului vor fi anulate. Deputatul a declarat pentru ZdG că sâmbătă, 24 aprilie, Plaftorma DA se va adresa la Curtea Constituțională (CC) în legătură cu anularea documentelor aprobate în Legislativ.

„Eu idee nu am cine e acest Lupașcu, dar eu vreau să întreb dacă CC a fost anunțată că vine un nou judecător la CC. Tot acest circ care s-a întâmplat în Parlament va fi anulat. A fost un vot halucinant. Acest individ urmează să fie judecător la CC, dar proiectul nu are valore juridică. Cred că Igor Dodon înțelege că nu are nicip șansă. Ei se pregătesc de alegeri și votează proiecte populiste. Tot acest fars și circ care s-a întâmplat în Parlament va fi anulat”, a declarat Alexandru Slusari.