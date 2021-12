VIDEO/ Președinta Sandu spune ce o face mândră după primul an de mandat

Președinta Maia Sandu a declarat într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, realizat la un an de mandat, că este mândră de ceea ce au realizat cetățenii R. Moldova și anume faptul că au alungat de la putere mai mulți politicieni corupți. De acum încolo, spune aceasta, este mult de lucru pentru a reuși schimbări.

Șefa statului susține că cele mai importante lucruri care s-au întâmplat în primul său an de mandat țin de schimbarea clasei politice și reluarea relațiilor bune cu „foarte multe țări”.

„Sunt mândră de ceea ce au realizat cetățenii R. Moldova și cred că cel mai important lucru pe care l-am realizat împreună este faptul că am alungat de la putere mai mulți politicieni corupți. Am avut și eu contribuție aici, pentru că am ajutat la crearea condițiilor, astfel încât cetățenii să aibă această oportunitate, de a alunga de la putere corupții. Iar de acum încolo avem foarte mult de lucru. Deci, nu putem să fim mulțumiți. Cât privește instituția pe care o conduc, cred că am reușit niște lucruri pe plan extern, pentru că am reușit să reluăm relațiile bune cu foarte multe țări, am reușit să îmbunătățim prezența R. Moldova la mai multe forumuri internaționale, am reușit să fim auziți și noi. Bineînțeles că aceste relații înseamnă proiecte mai multe, asistență mai multă pentru cetățeni, pentru diferite domenii. Cred că acestea sunt cele mai importante lucruri care s-au întâmplat”, a declarat aceasta.