Procurorul general interimar, Dumitru Robu, şi-a încheiat motivarea solicitării cu privire la ridicarea imunității parlamentare deputatului socialist Radu Mudreac, iar la tribuna centrală a Parlamentului a fost invitat alesul poporului vizat pentru a ține un discurs.

Cu vocea tremurândă și vizibil emoţionat, Radu Mudreac și-a început discursul despre cum „încearcă să supraviețuiască în afaceri”. De asemenea, acesta a explicat că nu poate să se expună asupra învinuirilor înaintate de procurorul general interimar, mai ales că nu a făcut cunoștință cu materialele cauzei penale.

Dacă să argumentez ceea ce spus procurorul general interimar mie îmi vine greu pentru că eu nu am făcut cunoștință cu materialele, nici nu le-am văzut, dar apare întrebarea, în 2011, când începi să investești ceva în țara asta, nu vrei să fugi din țară, nu vrei să faci altceva, vrei să creezi locuri de muncă, vrei să te dezvolți, ce faci? Apelezi la…găsești surse, te rog, ajuți tu pe altcineva, așa iera perioada 2011 și în 2012 așa era, am apelat și eu la cunoștințe, la rude, am investit aici în țară, am creat locuri de muncă, până în ziua de azi activează. Întrebare – este vreo plângere de la cineva? – Nu. Este vreun om ce prejudicii a adus statului? Nu. Anual se achită peste un milion de lei impozite? Da. În ce constă problema? Careva pretinse? Poate. Dar cum s-au obținut pretinsele declarații? Și aici îi dau voie domnului Cheptănaru. Spune ce am vorbit în această toamnă pe scări. Că eu știam de pe atunci. Spune, te rog”, a delcarat Mudreac.