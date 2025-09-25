Scenarii postelectorale. Rămâne sau nu R. Moldova pe calea europeană după alegeri?

Majoritatea sondajelor arată că în viitorul Parlament ar putea accede doar patru partide și blocuri electorale. Conform acestora, Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare în ultimii patru ani, ar obține cele mai multe voturi, fiind urmat de Blocul „Patriotic”, condus de Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Vladimir Voronin, considerați politicieni cu viziuni pro-ruse; Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și el un politician cu trecut pro-rus, și Blocul „Alternativa”, coordonat de Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo, Marc Tkaciuk și Ion Chicu. Și majoritatea liderilor acestui bloc au conexiuni cu Rusia.

Deci, vom avea un singur partid cu viziuni proeuropene și trei partide cu viziuni pro-ruse în viitorul Parlament? Dacă niciun partid sau bloc nu va obține majoritatea, care ar putea fi scenariile pentru formarea guvernării? Este posibil să păstrăm un guvern proeuropean după aceste alegeri? Care sunt scenariile cele mai plauzibile?

Mihaela Sirițanu, expertă Watchdog în politică și alegeri

Sondajele sugerează, într-adevăr, că în viitorul Parlament ar putea exista un singur partid cu viziuni proeuropene clare – Partidul Acțiune și Solidaritate – și trei formațiuni sau blocuri dominate de lideri cu trecut sau conexiuni pro-ruse. Totuși, tabloul nu este atât de simplu. Blocul „Alternativa”, de exemplu, la nivel declarativ, promovează o orientare proeuropeană și încearcă să atragă electoratul PAS. Totuși, participarea sa în bloc, unde pragul electoral e de minim 7%, pune accederea blocului „Alternativa” în parlament sub semnul întrebării. De asemenea, Usatîi are o poziționare pragmatică, semnalând că e gata să intre în coaliție cu oricine. În același timp, Blocul „Patriotic” a semnat deja o declarație prin care refuză orice coaliție cu PAS. Dacă această poziție va fi menținută, ei pot face parte doar dintr-o eventuală coaliție antieuropeană. În teorie, 2 blocuri din 3 ar putea face parte dintr-o coaliție cu PAS, însă o astfel de alianță nu garantează stabilitate: partenerii pot bloca reforme, întârzia voturi-cheie sau amenința în permanență cu ieșirea din coaliție. Astfel, dacă PAS nu obține majoritatea absolută, un scenariu ar putea fi o coaliție proeuropeană fragilă, în care PAS ar putea fi aliat cu „Alternativa” sau Partidul Nostru, dar unde riscul de blocaje și instabilitate ar fi foarte mare. Un alt scenariu este o coaliție antieuropeană formată din Blocul „Patriotic”, Partidul Nostru și, eventual, „Alternativa”, dacă aceasta își schimbă orientarea declarată. O altă posibilitate este să avem alegeri anticipate, care ar deveni inevitabile în cazul în care nicio coaliție nu reușește să guverneze stabil. Concluzia este că păstrarea unui guvern proeuropean este posibilă, dar doar dacă PAS obține un scor foarte bun și obține majoritate parlamentară. În lipsa acestui scenariu, orice altă variantă ar fi fragilă și ar putea periclita serios parcursul european al Republicii Moldova.

Sursa: Moldova 1

Ion Tăbârță, analist politic

Dacă să excludem scenariul în care partidul de guvernământ nu va obține majoritate, atunci avem două sau trei scenarii de bază. Un prim scenariu ar fi că Blocul „Patriotic”, împreună cu forțele Blocului „Alternativa”, vor forma o guvernare sub lozincile echilibristice geopolitice, dar care, de fapt, va fi o guvernare ce va activa în interesele Federației Ruse sau va încerca să redirecționeze R. Moldova dinspre vest spre est. Al doilea scenariu ar fi ca PAS-ul să formeze guvernarea cu una din forțele politice de centru, fie că va fi vorba de blocul „Alternativa” sau de Partidul Nostru, dacă vor accede în parlament. Dacă face coaliție cu „Alternativa”, la care există toate suspiciunile că e controlată de Federația Rusă, ar însemna că oferim Rusiei drept de veto asupra deciziilor politice luate de către guvernarea de la Chișinău. Dacă va fi Partidul Nostru, aici nu știm de un control, cel puțin deocamdată, a Federației Ruse asupra acestui partid, dar sunt alte jocuri și interese de care la moment poate nu cunoaștem. Ce este cert e că având o coaliție între PAS și unul din aceste partide, viteza aderării la UE va avea de suferit, iar scenariul în care vom fi parte a UE până în 2028–2030 nu va mai fi unul realist. Al treilea scenariu este că dacă va fi o instabilitate instituțională creată de problema formării unui guvern sau conflicte între președinție și parlament, atunci vom intra în alegeri anticipate.

Sursa: IPN

Valeriu Pașa, președinte Watchdog

În viitorul parlament vor fi mai multe partide cu viziuni pro-ruse, cel puțin, datorită faptului că în acest bloc „Patriotic” sunt patru partide și toate vor avea reprezentanți în parlament, iar acest bloc sigur trece pragul electoral. În privința blocului „Alternativa” și formațiunii „Partidul Nostru”, există o probabilitate, însă nu foarte înaltă, ca una dintre acestea să nu treacă pragul. Totul este într-o dinamică foarte accentuată, dar, într-adevăr, provocarea cea mai mare este că și „Alternativa”, și Partidul Nostru vor accede în parlament, ceea ce înseamnă că PAS-ul ar putea să nu obțină majoritate. Așa cum vedem, vin scenarii și sondaje diferite și se joacă tot până în ultimul moment. Dacă să luăm scenariul de bază că PAS nu va lua majoritate, oricum vor fi cea mai mare fracțiune în parlament, pe locul doi vor fi cei de la blocul „Patriotic”, urmați de Usatîi, cel mai probabil. În așa condiții, eu nu văd posibilitatea unei majorități stabile. În primul rând, prognoza mea este că blocul „Patriotic” se va destrăma în cel puțin două componente, dacă nu chiar trei. Asta nu înseamnă că ei nu vor putea să voteze împreună sau să guverneze împreună, dar unitatea lor va fi afectată, pentru că ea și așa este cumva forțată.

În al doilea rând, orice coaliție care l-ar implica pe Usatîi, pe de o parte sau de alta, va însemna foarte multă instabilitate, pentru că el se plictisește foarte repede și poate pleca la odihnă în Dubai, sau va crea o criză politică dacă va avea o astfel de posibilitate. Ce ține de o eventuală colaborare între cei de la PAS și blocul „Alternativa”, îmi pare puțin probabil, pentru că sunt mult prea diferiți și cu agende promovate diferit. Există și scenariul teoretic al unui guvern minoritar, unde PAS-ul să dea guvernul și careva din aceste partide să-l voteze, dar să nu intre formal la guvernare, ceea ce va forma inevitabil o criză politică la scurt timp. Un alt scenariu este că nu se va găsi niciun numitor comun și vom intra în alegeri anticipate. Toate scenariile sunt posibile, dar nu este ireal ca PAS-ul să aibă majoritate și să continuăm drumul european.