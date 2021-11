Raport alternativ la 100 de zile cu Guvernul Gavrilița: Vocea societății civile. Cum (nu) s-a descurcat Guvernul la capitolul „Transparență și comunicare”

Duminică, 14 noiembrie, se împlinesc 100 de zile de activitate a Guvernului R. Moldova condus de prim-ministra Natalia Gavrilița. La învestirea în funcție, cabinetul de miniștri anunța că, în primele luni de mandat, va prioritiza patru direcții de activitate: gestionarea eficientă a crizei sanitare cauzate de pandemia de COVID-19, demararea reformei justiției și pachetul anti-corupție, creșterea veniturilor populației, protecția socială a grupurilor vulnerabile și restabilirea finanțării externe.

ZdG a discutat cu mai mulți experți despre promisiunile și acțiunile Guvernului în primele 100 de zile de activitate și vă prezintă un „raport alternativ” în acest sens.

După ce am publicat opiniile experților despre reforma justiției și anticorupție, gestionarea pandemiei și politică externă, vedeți cum apreciază doi jurnaliști activitatea guvernării în domeniul transparenței și comunicării.

Anastasia Nani, directoare adjunctă, Centrul pentru Jurnalism Independent

„Transparența este esențială pentru orice stat care se declară democratic. În primele luni, actuala guvernare a picat parțial acest test, concluzie formulată din sesizările ce ne-au fost adresate de mai mulți colegi jurnaliști. Unii reprezentanți ai mass-media au întâmpinat dificultăți atunci când au solicitat acces la informații de interes public și au rămas fără răspunsuri la multe întrebări, alții s-au ciocnit de nedorința noilor miniștri de a vorbi cu ei și, respectiv, de a face lumină în multe probleme ce preocupă cetățenii. Centrul pentru Jurnalism Independent a întreprins pași pentru a transmite guvernării aceste semnale, așezându-ne la aceeași masă cu reprezentanți ai Executivului și jurnaliști din mai multe redacții. Ne rămâne să sperăm că principalele solicitări pe care le-am formulat împreună cu reprezentanții mass-media au fost transmise în toate birourile Guvernului și că lucrurile se vor mișca în direcția corectă”.

Vitalie Călugăreanu, jurnalist

„Personal am crezut că o să vedem un alt start – unul cu acțiuni mult mai tăioase și bruște. Am văzut că atunci când guvernarea a vrut să schimbe anumite lucruri imediat, a sărit peste concursuri și proceduri și a făcut acea schimbare indiferent de reacțiile din spațiul public. Dar nu înțeleg de ce, pe alte segmente, face lucrurile doar pe jumătate și ni se tot spune: „Las’că acuș o să-i evaluăm și o să-i demitem”. La o sută de zile de guvernare PAS, noi îl avem încă pe consilierul lui Dodon șef la CNA în condițiile în care PAS a primit masiv voturi de la cetățeni tocmai datorită promisiunilor anticorupție. Oamenii propulsați de regimul Plahotniuc sunt și azi în funcții la ANRE și decid câți bani trebuie să ne rămână nouă, cetățenilor, în buzunare după achitarea facturilor. Lupu, Chetraru și alții care au deservit regimul Plahotniuc stau și azi în funcții la Curtea de Conturi. La MAI au rămas încă în funcții mulți din acei care, sub Plahotniuc, au făcut poliție politică. În ceea ce privește pandemia, mari diferențe între felul cum au gestionat foștii și actualii nu se văd. Atâta doar că, în calitate de jurnaliști, avem o comunicare mai proastă acum cu ministerul pe tema COVID”.

Joi, 11 noiembrie, prim-ministra R. Moldova, Natalia Gavrilița, a prezentat raportul de activitate a Guvernului în primele 100 de zile.