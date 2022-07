PAS a publicat raportul pentru un an de activitate. Opiniile experților

Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au publicat raportul activității formațiunii la un an de când au obținut majoritatea parlamentară în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

Raportul de activitate conține „10 acțiuni importante” pe care PAS susține că le-a întreprins în această perioadă, printre care: „obținerea R. Moldova a statutului de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană; inițierea procesului de curățare a justiției; majorarea de aproape trei ori a fondului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii; majorarea cu 40% a numărului de medicamente oferite gratuit; majorarea salariului minim cu 60% pentru bugetari”.

La un an de când formațiunea politică a obținut majoritatea parlamentară în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, Ziarul de Gardă a discutat cu mai mulți experți despre realizările și insuccesele PAS.

„PAS a reușit să obțină statutul de țară candidată pentru aderarea la UE într-un an de zile. Și ăsta este principalul succes al PAS-ului. În rest, nu cred că putem aprecia obiectiv capacitățile PAS, pentru că marele nenoroc al PAS-ului a fost faptul că s-au suprapus câteva crize foarte și foarte dure. Părerea mea este că PAS nu a fost pregătit pentru această încercare de suprapunere de crize, dar PAS intră intră de mâine în al doilea an de mandat și depinde de circumstanțele din regiune dacă va putea să aibă o guvernare de succes. Vedem că sondajele arată că lumea este dezamăgită, iar aceste dezamăgiri din punctul meu de vedere sunt și din cauza faptului că formațiunea politică nu s-a învățat să comunice suficient cu cetățenii, să le explice ce se întâmplă. Sunt atât de multe lucruri care pun în evidență această lipsă de comunicare eficientă. Situația rămâne sub control, dar sondajele de opinie arată că PAS este în declin. Crizele despre care am vorbit, suprapunerea lor, sunt peste capacitățile formațiunii de a face față, dar este vorba și despre potențialul modest al R. Moldova pentru a face față acestor crize”, a declarat Igor Boțan.

Analistul politic Veaceslav Berbeca a accentuat că marele succes al formațiunii politice este faptul că a scos R. Moldova din izolare internațională. Cu toate aceste, potrivit expertului, actuala guvernare ar trebui să facă o radiografie a activității sale și să identifice cele mai mari probleme.

„(…) Dacă ne uităm la politica externă a R. Moldova, cred că este una dintre cele mai mari realizări ale acestei guvernări de când a câștigat alegerile parlamentare. Dar este vorba și despre faptul că am reușit să obținem statutul de țară candidată pentru aderarea la UE. Cred că aceasta este una dintre marile realizări. Evident că avem mult de lucru și asta nu înseamnă că într-un viitor foarte apropiat o să reușim să devenim membri ai UE. Un alt lucru la care am putea să ne referim, este faptul că guvernarea a reușit în perioada de iarnă, când au fost creșteri foarte mari la gazele naturale, prin politică de compensare, să atenueze șocul creșterii prețurilor și cred că este o reușită pentru guvernarea actuală. O altă reușită a guvernării, dar evident că împreună cu voluntarii și cetățenii R. Moldova, o reprezintă gestionarea crizei refugiaților ucraineni. Acestea sunt câteva momente care cred eu că ar merita scoase în față, în rest, probabil că din cauza lipsei de experiență a multor deputați, miniștri, din cauza crizei internaționale, aici mă refer la creșterea prețurilor la resursele energetice, a războiului din Ucraina, nu știu dacă aș mai putea menționa alte mari realizări ale actualei puteri (…)”, a spus Berbeca.

În această perioadă, PAS nu a elaborat nicio serie de reforme reale. De această părere este expertul economic Viorel Gîrbu, care menționează că „așteptările erau mult mai mari”.

„Percepția mea generală este că PAS nu a făcut foarte multe. Așteptările erau mult mai mari, fiindcă potențialul acestui partid este mult mai mare și capacitățile pe care le are sunt mult mai mari. PAS controlează totul în R. Moldova, dar ceva deosebit sau răsunător PAS nu face, nu implementează reforme. Domeniul justiției este cel mai vizat de acest partid. În celelalte domenii nu văd nicio schimbare. PAS menține o anumită realitate, vine cu o anumite acțiuni, pune virgule, dar reforme reale nu am văzut. Statul de țară candidată pentru aderarea la UE a fost primit în contextul tragediei din statul vecin. Este o politică venită din partea UE, nu este o recunoaștere a anumitor realizări pe plan intern. Îmi este greu să apreciez o anumită reformă. Au zis că majorează pensia minimă, dar în realitate nu este așa. Coeficientul majorării este chiar mai mic decât a fost în perioada anterioară. Ei au crescut pensia minimă la 2000 de lei. De ce au făcut asta nu înțeleg, nu este echitabil. Sistemul de pensionare din R. Moldova trebuie reformat din temelii. El nu a fost reformat. În plan economic nu s-a făcut nimic (...)”, a declarat Gîrbu.

Pe 11 iulie 2021, în R. Moldova au avut loc alegeri parlamentare anticipate, în cadrul celui de-al XI-lea scrutin parlamentar de la declararea independenței. După numărarea voturilor din 100% dintre secţiile de votare, PAS a câştigat detașat alegerile parlamentare. În urma numărării voturilor din totalul celor 2 150 de secţii de votare, PAS a înregistrat un procent de 52,80% din voturi, depăşind astfel categoric Blocul Electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor (BECS), care a fost votat de 27,17% din electorat. Datele CEC arătau că Partidul Politic ȘOR a beneficiat de susţinerea a 5,74% dintre alegători. Potrivit datelor finale ale CEC, PAS a obținut 63 de mandate, BCS – 32 și Partidul Politic „Șor” – 6 mandate.

