„Erau doi elefanți în acea cameră”. Drona cu explozibil, ignorată la întâlnirea dintre Dodon și ambasadorul Rusiei

Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău. Întâlnirea a avut loc pe 22 ianuarie, chiar în ziua în care, în raionul Ștefan Vodă, în grădina unei case nelocuite, a fost depistată o dronă care conținea aproximativ 50 de kilograme de explozibil. Incidentul a rămas în afara agendei celor doi, discuțiile concentrându-se pe „reluarea unui dialog direct și realist cu Rusia”.

Solicitat de ZdG, expertul Watchdog în politici publice și securitate, Andrei Curăraru, a explicat că, de facto, la acea întrevedere „există două elemente care nu au fost discutate”. „Dodon își aliniază pozițiile de politică externă nu cu interesele naționale și cele de securitate ale R. Moldova, dar cu ce îi cere Federația Rusă”.

Joi dimineață, 22 ianuarie, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodă, în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. Poliția a declarat că drona de model „Gheran-2” conținea „substanța explozivă cu masa de 50 de kilograme”. Aceasta a fost detonată.

În aceeași zi, deputatul Igor Dodon a anunțat pe Facebook despre întrevederea cu Oleg Ozerov, pe care l-a numit „Excelența Sa”. Potrivit relatării lui Dodon, discuțiile au vizat subiecte de politică și economie, precum și „reluarea unui dialog direct și realist cu Rusia”. Incidentul privind drona rusească depistată în raionul Ștefan Vodă nu a fost menționat în nicio formă.

„Deja și în cadrul Uniunii Europene, tot mai multe voci se pronunță pentru reluarea unui dialog direct și realist cu Rusia. Astfel, reluarea dialogului Occidentului cu Federația Rusă este inevitabilă în următoarea perioadă. În acest context, am subliniat că politica PSRM rămâne consecventă și neschimbată – partidul pledează constant pentru dialog, relații externe echilibrate și cooperare cu toți partenerii Republicii Moldova, inclusiv cu Federația Rusă. Sunt convins, că doar astfel de relații răspund intereselor cetățenilor și contribuie la asigurarea stabilității, securității și prosperității țării”, a scris deputatul Dodon, fost președinte al R. Moldova.

Ziarul de Gardă a încercat să obțină o reacție din partea lui Igor Dodon, însă acesta nu a răspuns.

Solicitat de ZdG, expertul Andrei Curăraru a explicat că, de facto, „Dodon își aliniază pozițiile de politică externă nu cu interesele naționale și cele de securitate ale R. Moldova, dar cu ce îi cere Federația Rusă”, fapt ce devine tot mai „constant”.

„Înțelegem că există două elemente care nu au fost discutate la această ședință, deși erau doi elefanți în acea cameră. Vorbim despre reținerea fostului său consilier Sergei Mişin la Moscova, care este prezentat drept agent al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova, dar și drona, de data asta Shahed, o dronă cu încărcătură de până la 50 de kilograme de trotil, o dronă cu capacitate de a dărâma o hală industrială sau o clădire cu două-trei etaje, care a aterizat în R. Moldova fără prejudicii sau victime umane, dar cu un mesaj destul de clar că Rusia este un pericol esențial și pentru securitatea națională a R. Moldova. Respectiv, această poziție este una, aș numi eu, de struț în pustiu, care alege să vadă doar elementele pozitive în relație cu Federația Rusă, care sunt mai degrabă miraje în același pustiu, iar problemele reale sunt ignorate în proverbial nisip al lumii ruse”, a concluzionat Andrei Curăraru.

Tot ieri, 22 ianuarie, Serviciului Federal de Securitate (FSB) a anunțat că a reținut un presupus „agent al serviciilor speciale din R. Moldova”. Informația a fost negată de SIS. Presa a relatat că este vorba despre Serghei Mișin, fostul consilier al ex-președintelui Igor Dodon pentru relații interetnice.