Maia Sandu, despre drona cu explozibil de la Ștefan Vodă: „Nu e suficient doar să condamnăm”

Președinta Maia Sandu a declarat că o condamnare oficială nu este suficientă atunci când pe teritoriul R. Moldova este identificată o dronă rusească, făcând referire la obiectul depistatat în dimineața zilei de 22 ianuarie în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. În acest context, șefa statului a subliniat necesitatea investițiilor în sectorul apărării.

Șefa statului a fost întrebată despre drona depistată la Crocmaz și dacă consideră suficientă reacția Ministerului Afacerilor Externe, care a transmis că „condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, care aduce suferință, pierderi și distrugeri în Ucraina și afectează grav securitatea regională, punând în pericol direct și siguranța cetățenilor R. Moldova”.

„Am vorbit mai devreme că tocmai de asta este important să investim în capacități de detectare și în capacități de protejare a spațiului aerian. Nu este o noutate, nu doar în cazul R. Moldova: Rusia încalcă spațiul nostru aerian. Soluțiile nu sunt simple, sunt de acord cu dvs. că doar să ne exprimăm poziția și să condamnăm, în cazul Rusiei, nu este suficient, pentru că Rusia continuă, atât în raport cu R. Moldova, cât și cu alte state independente, să violeze spațiul aerian”, a spus Maia Sandu.

În continuare, șefa statului a promis că „vom continua să ne consolidăm capacitatea de protecție a spațiului”.

„Nu este simplu, pentru că toate țările, după ce a început acest război al Rusiei împotriva Ucrainei, încearcă să achiziționeze asemenea echipamente, iar cererea este mai mare decât oferta. Uneori sunt resursele, dar nu ai de unde să cumperi. Încercăm să identificăm și resursele, pentru că, în cazul nostru, și ele sunt o problemă, și producătorii, astfel încât să putem consolida cât mai repede protecția spațiului aerian”, a menționat Maia Sandu.

Întrebarea a fost formulată după ce Maia Sandu a prezentat cele cinci priorități ale Președinției pentru 2026, una dintre acestea fiind securitatea și reziliența: „O armată modernă, capabilă, bine dotată, este fundamentală pentru dezvoltarea, pacea și libertatea noastră”.

Pentru anul 2026, autoritățile își propun să majoreze cheltuielile pentru apărare până la 1% din PIB și să achiziționeze un nou radar militar. În acest context, Maia Sandu a subliniat că „nu este suficient doar să avem un radar modern”, anunțând că, în 2026, în Republica Moldova va ajunge încă un radar, procurat cu sprijin financiar nerambursabil din partea Uniunea Europeană.

Joi dimineață, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodă, în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. Sursele TVR Moldova au susținut că aparatul de zbor este de tip „Shahed”, cu explozibil la bord. Explozibilul nu s-a detonat și incidentul nu s-a soldat cu victime.