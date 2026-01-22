Drona găsită într-o gospodărie din raionul Ștefan Vodă avea un dispozitiv explozibil de 50 de kg. Aparatul de zbor a fost distrus controlat

Drona depistată în dimineața zilei de joi, 22 ianuarie, în localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă, în grădina unei case nelocuite, a fost detonată. Oamenii legii au stabilit că drona este de model „Gheran- 2” – „cu partea de luptă de model БСТ-52, care consta din substanța explozivă cu masa de 50 de kg și focosul de model 493M”.

Experții Secției tehnico-explozivă a Poliției au evacuat aparatul de zbor și, cu ajutorul geniștilor Armatei Naționale din Batalionul de Geniu „Codru”, acesta a fost nimicit prin explozie controlată.

Sursa: IGP

„Aceștia au transportat obiectul într-un loc sigur din localitate și l-au detonat, respectând toate măsurile de siguranță. Drona Gherani-2 conținea exploziv, care prezenta pericol pentru populație”, a comunicat Ministerul Apărării.

„La moment este exclus orice pericol pentru cetățeni”, a menționat Inspectoratul General al Poliției (IGP), într-un comunicat de presă.

Potrivit Poliției, în timpul căderii, corpul aparatului de zbor a fost deteriorat în urma impactului cu firele electrice și crengile copacilor, dar dispozitivul explozibil a rămas intact.

Sursa: moldova.europalibera.org

Oamenii legii continuă cercetarea la fața locului.

În dimineața zilei de joi, 22 ianuarie, în jurul orei 9:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodǎ, în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 m, a anunțat IGP.

Potrivit oamenilor legii, cetățenii au sesizat Poliția și nu au intervenit personal.

„Recomandăm în continuare să nu vă apropiați de obiect și nu îl atingeți sub nicio formă; nu încercați să îl mutați, demontați sau fotografiați de aproape; păstrați o distanță de siguranță și restricționați accesul altor persoane în zonă. Anunțați imediat Poliția la numărul unic de urgență 112, oferind detalii despre locație”, a îndemnat IGP.

Ultima dronă depistată sâmbătă, 17 ianuarie, pe malul unui lac din preajma satului Nucăreni, raionul Telenești.