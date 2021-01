DOC/ Stamate îl contrazice pe Nagacevschi: „Cele 58 de milioane nu au fost salvate”

Consiliera prezidențială, Olesea Stamate, a anunțat miercuri, 20 ianuarie, că decizia Curții de Apel districtuale a SUA pe cauza Energoalians nu este în câștigul R. Moldova.

Potrivit lui Stamate, Curtea de Apel a menținut decizia primei instanțe, doar că a solicitat primei instanțe să se expună dacă banii urmează a fi achitați în lei sau în dolari.

„Spre regret decizia Curții de Apel districtuale a SUA pe cauza Energoalians nu este în câștigul Republicii Moldova. Cele 58 de milioane nu au fost salvate. Din contra, Curtea de Apel a menținut decizia primei instanțe, doar că a solicitat primei instanțe să se expună dacă banii urmează a fi achitați în lei sau dolari. Mai exact, asta spune Curtea în decizia sa, dacă e să vedem originalul în engleză: „We uphold confirmation of the award but remand for the district court to consider whether Moldova had a settled expectation that an adverse judgmentwould be denominated in Moldovan lei rather thanU.S. dollars”. În această ordine de idei, mă întreb dacă Ministrul Nagacevschi s-a lăudat cu câștigul deoarece nu prea cunoaște engleza, sau sunt alte motive la mijloc…..?”, a spus Stamate într-o postare pe Facebook.