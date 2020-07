Familia lui Dumitru Jomir, tânărul ucis în bătaie în seara de Anul Nou: „Viața unui om nu costă bani”

În noaptea de Revelion, Dumitru Jomir din localitatea Costești, Ialoveni, a fost bătut cu cruzime de câțiva consăteni. Cinci zile mai târziu acesta a decedat la spital. Avea doar 21 de ani și era singurul sprijin al familiei.

Sâmbătă, 27 iunie, judecătoarea Corina Albu de la Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, i-a aplicat o pedeapsă de 13 ani de închisoare în penitenciar de tip închis lui Simion Midoni și o amendă pentru un alt participant la bătaie, în vârstă de 17 ani. Rudele au rămas însă cu impresia că în dosar nu s-a făcut dreptate. „Viața unui om nu costă bani”, acuză mătușa tânărului ucis în bătaie.

Deși în imaginile video care redau fragmente din bătaia care i-a luat viața lui Dumitru Jomir, publicate după incident, se observau mai mulți tineri prezenți la fața locului, doar doi dintre aceștia au fost trimiși în judecată, după ce s-a stabilit că ceilalți nu ar fi lovit în Dumitru. Simion Midoni, 21 de ani și un minor, Tudor, în vârstă de 17 ani, au fost judecați în procedură simplificată, după ce și-au recunoscut vina. Judecătoarea Corina Albu de la Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni, i-a aplicat, prin cumul, o pedeapsă de 13 ani de închisoare în penitenciar de tip închis lui Simion Midoni și o amendă în sumă de 40 de mii de lei lui Tudor, celălalt participant la bătaie, în vârstă de 17 ani.

Recunoașterea vinovăției le-a redus inculpaților ⅓ din pedeapsă

Simion Midoni a fost judecat în baza a două articole din Codul Penal: 151, al. 4 și 287, al. 3 – „vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, acțiuni care au provocat decesul victimei” și „huliganismul agravat”. Pentru aceste infracțiuni, Codul Penal prevede pedepse cuprinse între 12 și 15 ani de închisoare, respectiv, între 3 și 7 ani de pușcărie. Tudor, minorul de 17 ani, a fost învinuit doar în baza articolului 287, Cod Penal.

Pentru că și-au recunoscut vina, cei doi inculpați au beneficiat de clemență și de prevederile Codului de Procedură Penală (CPP) care prevăd reducerea pedepsei. „Inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă”, spune CPP. Totodată, în cazul inculpatului minor, legea prevede alte înlesniri. În acest caz, cei 15 ani de închisoare pentru Simion Midoni s-au redus la termen maxim de 10 ani de închisoare pentru „vătămare corporală” și la patru ani și jumătate pentru „huliganism”.

Judecătoarea a aplicat o pedeapsă mai mare decât cea solicitată de procuror

În aceste condiții, „Simion Midone a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 151 alin. 4 CP și art. 287 alin. 3 CP al R. Moldova, stabilindu-i pedeapsa după cum urmează: în baza art. 151 alin. 4 CP – 10 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, iar în baza art. 287, a. 3 CP – 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. În baza articolului 84 alin. 1 Codul Penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepsei aplicate, lui Simion Midoni i-a fost aplicată o pedeapsă definitivă de 13 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis”, se arată în dispozitivul sentinței emis de magistrata Corina Albu. Judecătoarea i-a aplicat lui Midoni o pedeapsă mai mare decât cea solicitată de procuror, 12 ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis.

În cazul celui de-al doilea inculpat, minorul de 17 ani, instanța a dispus o amendă în mărime de 800 de unități convenționale (40 de mii de lei), acesta fiind judecat doar pentru huliganism. În cazul său, procurorul Valeriu Cîrlan a solicitat doi ani de închisoare cu executare în penitenciar pentru minori.

Totodată, magistrata Corina Albu a admis parțial acțiunea civilă înaintată de către succesorul părții vătămate împotriva celor doi inculpați în legătură cu încasarea prejudiciului moral și material cauzat prin infracțiune. Dacă sentința va fi păstrată și de către judecătorii CA Chișinău, Simion Midoni va trebui să achite 37,35 de mii de lei cu titlu de prejudiciu material și 300 de mii de lei – cu titlu de prejudiciu moral. Inculpatul minor va trebui să plătească prejudicii în sumă de 70 de mii de lei.

„Noi cu siguranță vom depune apel”

Vadim Vieru, avocatul rudelor victimei, a precizat pentru ZdG că, după ce va citi sentința motivată, o va ataca la CA Chișinău și va solicita pedeapsă maximă prevăzută de lege pentru Simion Midoni, iar pentru minorul de 17 ani – închisoare cu executare. „Având în vedere poziția familiei, dar și circumstanțele cazului pe care îl cunoaștem, noi cu siguranță vom depune apel, unde vom contesta pedeapsa, sub aspectul individualizării acesteia. În privința persoanei majore, vom insista ca să fie aplicată o pedeapsă mai mare. Au fost aplicați 13 ani de închisoare, prin cumul. Vom solicita să fie aplicată cea mai mare pedeapsă în limitele prevăzute de lege, reieșind din procedura simplificată în care a fost examinat cazul, pentru că s-a examinat în procedură simplificată și, respectiv, instanța, prin lege, a fost obligată ca să reducă din limitele maxime ale pedepsei posibile. Ce ține de minor, poziția familiei este ca acesta să aibă sentimentul că s-a făcut justiție și trebuie să-i fie aplicată o pedeapsă cu închisoare reală”, a precizat Vieru.

Tot avocatul familiei lui Dumitru Jomir susține că apelul va include și aspectul ce ține de pagubele care urmează să fie achitate de către cei doi condamnați. „A fost dispusă încasarea sumei de 370 de mii de lei, prejudicii morale, de la ambii inculpați. Evident că această sumă familia o consideră una mică, și nu doar familia, și eu, ca avocat, având în vedere că este una mizeră și nu acoperă suferințele morale reale care i-au fost cauzate familiei”, a menționat avocatul.

„Insistăm pe o pedeapsă privativă de libertate”

Procurorul Valeriu Cârlan, cel care a gestionat acest dosar, a declarat pentru ZdG că pedeapsa aplicată lui Simion Midoni o consideră echitabilă, raportată la prevederile legii și ținând cont de faptul că dosarul a fost examinat în procedură simplificată. Acuzatorul de stat a menționat că a fost depus apel față de pedeapsa aplicată lui Tudor, minorul de 17 ani amendat. „Insistăm pe o pedeapsă privativă de libertate. Curtea de Apel va da apreciere”, a menționat Cârlan. Procurorul afirmă că nu au putut fi pedepsite persoanele care au asistat la bătaia în urmă căreia a fost ucis Dumitru, pentru că nu s-a constatat că aceștia ar fi aplicat lovituri. Totodată, acuzatorul de stat precizează că analiza întocmită de psihologi a arătat că minorul inculpat ar fi „o persoană pozitivă și că șansele de reabilitare sunt mari, se căiește și anterior nu a mai comis fapte infracționale”, aspecte care au influența instanța să-i aplice o pedeapsă non-privativă de libertate.

Dumitru Jomir, tânărul omorât la începutul acestui an a crescut într-o familie cu condiții grele de trai. Mama sa, bolnavă de cancer de mai mulți ani, a decedat anul trecut, iar tatăl său nu a contribuit la creșterea sa. A fost ajutat de o vecină, care-i devenise o a doua mamă. În ultimii ani Dumitru era stâlpul familiei. După împlinirea majoratului, tânărul a mers la muncă în Germania și era unicul care-și sprijinea mama cu bani pentru tratament, dar și cel care avea grijă de fratele său mai mic, în vârstă de 13 ani, și de bunica sa, trecută de 80 de ani.

„Dacă era Dumitru și cu Simion, ei se băteau între dânșii, iar Dumitru era să fie și azi în viață”

Parascovia Levinte, mătușa lui Dumitru, a rămas dezamăgită de pedepsele aplicate în dosar și cu impresia că „nu este dreptate”. Femeia afirmă că „din toți 15 care au participat la omorul lui Dumitru s-a ajuns numai la unu. Noi am luptat ca ambii să fie pedepsiți, pentru că și minorul a lovit în Dumitru și asta se vede foarte clar din imaginile care sunt că atunci când Dumitru cade jos, el lovește cu picioarele în el. Nu sunt de acord că viața unui om costă 20 de mii de lei, cum a zis judecătoarea. Amenda e de 40 de mii, dar dacă achită în trei zile lucrătoare, atunci plătește jumătate. Eu am mai zis: dacă era Dumitru și cu Simion, ei se băteau între dânșii, iar Dumitru era să fie și azi în viață, dar atâta timp cât au fost mai mulți acolo, nu a avut nicio șansă. Am vrut însă măcar ca aceștia doi să fie pedepsiți, dar… Am vrut pedeapsă maximă pentru Simion și pedeapsă cu închisoare reală pentru minor”, afirmă mătușa lui Dumitru.

Femeia se arată nedumerită de faptul că dosarul celor doi tineri inculpați s-a examinat în procedură simplificată, după ce ei și-au recunoscut vina. „Cum își recunosc ei vina, dacă noi am fost numiți cu cuvinte urâte chiar la prima ședință. Dacă ei își recunosc vina, ei trebuiau să își ceară iertare, dar nu, obligați de către avocați, în judecată, să-și ceară iertare. Nu, ca să-ți ceri iertare din suflet trebuie singur să o faci. Chiar și mama minorului trebuia să se apropie atunci și să plângă cu noi, nu atunci să fie tare și mare, iar acum… Sperăm la Curtea de Apel să se schimbe lucrurile. Cum a zis și procurorul, minorul trebuia să stea măcar doi ani. Viața unui om nu costă bani”, crede Parascovia Levinte. „Nu știu cum vor fi achitate despăgubirile, pentru că nu are cine. Este foarte greu. În starea în care l-am găsit pe Dumitru în reanimare, nu pot să-mi imaginez că un om poate fi așa de crud. Simion în judecată a spus că a fost o simplă bătaie între băieți. Asta nu a fost o simplă bătaie ca să rămână capul distrus de tot”, afirmă mătușa lui Dumitru Jomir.