Etalonul eticii la CSM, un magistrat care a judecat tineri în comisariate la 7 aprilie 2009

Anatolie Galben a fost ales, la mijlocul lunii iulie, în funcţia de preşedinte al Comisiei de Etică de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Galben, membru al CSM, promovat recent la Curtea de Apel Chişinău cu votul colegilor săi, a ajuns în atenţia opiniei publice în aprilie 2009, când a examinat în comisariatele de poliţie cele mai multe demersuri de aplicare a arestului preventiv pe numele tinerilor care au protestat la 7 aprilie 2009 – 33. Acesta a eliberat mandate de arestare în mai puţin de o treime dintre cazurile examinate.

La 3 iulie 2018, prin hotărârea CSM a fost constituită Comisia de etică şi conduită profesională a judecătorilor, având în componenţă cinci membri ai Consiliului: Petru Moraru, Nina Cernat, Alexandru Gheorghieş, Dorel Musteaţă şi Anatolie Galben. Cu o singură excepţie, Victor Micu, preşedintele CSM, toţi ceilalţi membri judecători au fost desemnaţi să facă parte pe toată durata mandatului din cadrul respectivei Comisii.

Ales preşedinte şi promovat la CA Chişinău

La 17 iulie, pe ordinea de zi a primei şedinţe a Comisiei a fost alegerea preşedintelui. Conform informaţiilor publicate pe www.csm.md, funcţia a fost obţinută de Anatolie Galben, care a ajuns membru al CSM la început de 2018 din postura de judecător la Judecătoria Chişinău. Între timp, la sfârşit de iulie 2018, cu votul colegilor din CSM, Galben a câştigat concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Curtea de Apel (CA) Chişinău, unde va activa din ianuarie 2022, după expirarea mandatului de membru al CSM.

Anatolie Galben, preşedintele Comisiei de Etică de pe lângă CSM, este magistrat din 2004, fiind angajat la Judecătoria Ialoveni şi promovat ulterior la Judecătoria Râşcani din Chişinău. Până să îmbrace roba de judecător, Galben a fost procuror, iar în 2002 a fost decorat cu medalia „Pentru vitejie” pentru participare la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei R. Moldova. În octombrie 2016, Galben a fost ales membru al Colegiului Disciplinar de pe lângă CSM. Conform Hotărârii Colegiului de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor din 2014, un dosar examinat de judecătorul Anatolie Galben a fost obiect de examinare la CtEDO. Dar, potrivit informaţiilor plasate de „Jurişti pentru drepturile omului”, două hotărâri ale completului de judecată din componenţa căruia făcea parte judecătorul Anatolie Galben, au fost obiect de examinare la CtEDO.

A examinat 33 de dosare în comisariatele de poliţie

În aprilie 2009, Anatolie Galben a fost judecătorul care a examinat cele mai multe dosare privind aplicarea măsurilor preventive pe numele tinerilor care au protestat la 7 aprilie 2009 – 33 de demersuri. Datele se regăsesc în raportul Comisiei de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor evenimentelor de după 5 aprilie 2009, condusă de deputatul de atunci, Vitalie Nagacevschi. Conform informaţiilor din raport, Galben a admis integral doar 9 dintre demersuri. În 23 de cazuri, judecătorul a respins demersul procurorului, nu a aplicat arestul, aplicând alte măsuri, cum ar fi obligaţia de nepărăsire a localităţii sau alte interdicţii neprivative de libertate. Acesta a respins integral un singur demers al procurorului, neaplicând arestul sau a alte măsuri. În raportul Comisiei Nagacevschi se menţionează că „judecătorul Anatolie Galben a eliberat mandate de arest în mai puţin de o treime dintre cazurile examinate de el, iar în rest a respins demersurile procurorilor, pe când judecătorul Ghenadie Morozan (coleg pe atunci cu Anatolie Galben, n.r.) a eliberat mandate de arest în condiţiile cerute de procurori în majoritatea cazurilor”.

Magistratul Galben, la fel ca şi majoritatea colegilor săi de atunci care au examinat dosare în comisariate, nu a fost pedepsit, chiar dacă, ulterior, Comisia parlamentară de anchetă stabilea că, „pentru prima dată în istoria modernă a statului R. Moldova, procesele de judecată în privinţa persoanelor reţinute şi bănuite de poliţie în săvârşirea unor contravenţii şi infracţiuni…, au fost judecate în incinta comisariatelor de poliţie”.

„Am examinat 34 de demersuri de aplicare a arestului. Au fost admise 11 şi au fost respinse 23. Am examinat aceste demersuri aproximativ de la ora 13.00 până la 21.00-22.00… A fost o singură persoană care a declarat că a fost maltratată, despre care a fost emisă o încheiere… Restul nu au declarat că ar fi fost maltratate şi nu aveau semne vizibile de aplicare a violenţei… A fost o persoană care a înaintat o cerere de recuzare, care a fost examinată de către Ghenadie Morozan, care în acel timp, la fel, se afla în incinta Comisariatului General de Poliţie (CGP), respectiv cererea de recuzare a fost examinată la fel în CGP…”, explica, pentru comisia condusă de fostul deputat, Vitalie Nagacevschi, judecătorul Anatolie Galben.

„Este un judecător bun, are autoritate în rândul judecătorilor”

Dorel Musteaţă este membru al Comisiei de Etică care l-a înaintat pe Anatolie Galben la funcţia de preşedinte. Acesta a declarat pentru ZdG că Galben a fost singurul candidat înaintat. „Eu am fost preşedintele grupului de lucru care s-a ocupat de elaborarea regulamentului de funcţionare a Comisiei. După ce am rezolvat aceste chestiuni, a fost ales preşedintele. S-a făcut o şedinţă şi chiar eu am fost cel care a propus candidatura dlui Galben, deoarecere dlui a fost membru al Colegiului Disciplinar. Este un judecător bun, are autoritate în rândul judecătorilor. În plus, vedeţi că deja şi legea a fost modificată şi permite judecarea în penitenciare. Şi atunci, din ce ştiu, nu erau restricţii. Acum legislaţia chiar oferă condiţii ca judecătorul să examineze dosare în penitenciare. Nu-i niciun obstacol ca dlui să fie preşedinte, nu e nicio interdicţie pentru a-l alege în funcţia dată”, a punctat Musteaţă.

Încercările ZdG de a discuta cu Anatolie Galben, preşedintele Comisiei de Etică de pe lângă CSM, au eşuat. Acesta nu a răspuns nici la telefon, şi nici la mesajul remis de ZdG în care l-am întrebat dacă CV-ul său profesional îl recomandă pentru a ocupa funcţia de preşedinte al Comisiei de Etică.

Nagacevschi: „Însăşi judecătorii stabilesc etaloanele lor”

„Atunci (în 2009, n.r.) era momentul în care trebuia sancţionat. Pentru orice abatere există un termen de prescripţie. După expirarea acestui termen se consideră că abaterea nu a fost comisă. În ceea ce priveşte etalon sau nu – componenţa CSM a fost aleasă de judecători. Deci, însăşi judecătorii stabilesc etaloanele lor”, punctează avocatul Vitalie Nagacevschi, solicitat de ZdG să comenteze alegerea lui Anatolie Galben în funcţia de preşedinte al Comisiei de Etică.

„Posibil membrii Comisiei au argumente serioase când au ales un membru CSM, un judecător care a examinat cu mai multe încălcări cauzele tinerilor maltrataţi într-un comisariat de poliţie din Chişinău în aprilie 2009. Dl. Galben a fost ales membru al CSM în octombrie 2017, iar în timpul mandatului său a fost promovat de colegii săi la CA Chişinău în iulie 2018. Dacă această alegere a membrilor Comisiei reprezintă sistemul judecătoresc, pentru ca această Comisie să emite opinii, note consultative şi/sau recomandări pentru judecători în cazul dilemelor sau problemele ce ţin de interpretarea şi aplicarea prevederilor Codului de etică, atunci cred că eu am o altă viziune şi speranţă faţă de un sistem judecătoresc integru şi cu reputaţie ireproşabilă”, opinează şi juristul Ion Guzun.

Atribuţiile Comisiei şi averea declarată de noul preşedinte

Conform prevederilor noului Regulament privind funcţionarea Comisiei de Etică şi conduită profesională a judecătorilor, Comisia condusă de Galben „are scopul de a preveni încălcările de etică profesională, promovarea standardelor auto regulatorii de conduită profesională a judecătorilor prin consultanţă şi consiliere pe probleme de conduită profesională a judecătorilor. Comisia urmează să-şi desfăşoare activitatea respectând principiile etice de conduită profesională reglementate de legislaţia naţională, standardele şi practica internaţională privind etica şi conduita judecătorilor. Atribuţia prioritară a Comisiei de etică şi conduită profesională a judecătorilor va consta în emiterea, la solicitare sau din oficiu, a opiniilor şi/sau a recomandărilor pentru judecători cu referire la dilemelele sau problemele ce ţin de interpretarea şi aplicarea prevederilor Codului de etică şi conduită profesională a judecătorilor, acestea reprezentând soluţii directoare pentru o conduită corespunzătoare”.

Conform informaţiilor de pe www.csm.md, în 2018, Colegiul Disciplinar de pe lângă CSM a examinat două plângeri privind pretinse încălcări comise de judecătorul Anatolie Galben. Ambele însă au fost respinse ca neîntemeiate. Conform declaraţiei de avere şi interese pentru 2017 Anatolie Galben a intrat, în 2017, în posesia unui apartament de 82 m.p., investind 29,5 mii de euro într-un bloc ridicat pentru magistraţi. Judecătorul are şi un garaj de 32 m.p., pe str. Sprâncenoaia, Chişinău, cumpărat în 2011. Un alt apartament, cu o suprafaţă de 64 m.p., Galben l-a primit în urma deciziei Primăriei Chişinău din 1 ianuarie 2017. Anterior, în aprilie 2013, CSJ a decis că judecătorul nu are unde locui şi trebuie asigurat gratuit cu spaţiu locativ din contul autorităţilor publice locale. ZdG a scris că Anatolie Galben îşi construieşte o casă la Ialoveni. Imobilul nu este finalizat, deşi este deja ridicat fiind însă unul modest în comparaţie cu cele ale altor judecători.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.