VIDEO/ str. Colonel Gheorghe Cavcaliuc intersecție cu Domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt

În Micăuți, raionul Strășeni, satul de baștină al fostului șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție (IGP), Gheorghe Cavcaliuc, o stradă îi poartă numele. În aceeași localitate, o stradă este numită în cinstea fostului deputat PPEM (Grupul parlamentar Popular European din Moldova), Simion Grișciuc care, la fel, își trage originea din această localitate. Mai mult, atât foștii primari, cât și actualul primar de la Micăuți, Vasile Dolghii, au străzi care astăzi le poartă numele.

Satul Micăuți este amplasat la o distanță de 20 km de Chișinău și are peste 2 800 de locuitori. Pentru prima dată a fost atestat documentar în 1756 și este bine-cunoscut pentru carierele de piatră din zonă. Din anul 2011, primarul satului, dar și al comunei cu același nume, Micăuți, este Vasile Dolghii. Acesta este originar din sat, e la al doilea mandat și se pregătește de al treilea. Deși candidează din partea PLDM, oamenii din sat spun că s-a „cam încurcat cu PDM”.

Pe harta cadastrală a satul Micăuți găsim 17 denumiri de străzi care coincid cu nume de persoane din localitate, dar despre care nu se găsește prea multă informație pe internet, printre care foști primari, consilieri, dar și actualul primar. Astfel, echipa ZdG a ajuns în localitate pentru a afla cine sunt aceste persoane și pentru ce merite străzile le poartă numele.

Ca Gheorghe Cavcaliuc să merite, strada trebuie să fie asfaltată, cu trotuar

La fel ca și în alte localități, strada principală din Micăuți este Ștefan cel Mare. Aproape de intrarea în sat, această stradă se intersectează cu strada Colonel Gheorghe Cavcaliuc, care este paralelă cu strada Mihai Eminescu. Primarul satului susține că, atât cele două mari personalități, cât și Gheorghe Cavcaliuc „și-au avut contribuția pentru țara asta la etapa lor de timp”. Mai mult, Dolghii afirmă că l-am putea compara pe fostul șef interimar al IGP cu un comandant puternic al unei oști de-a lui Ștefan cel Mare. „Iată aici vine echitatea”, punctează acesta.

De 8 ani, primarul comunei Micăuți este Vasile Dolghii. Primar care și-a numit strada pe care a copilarit în cinstea sa.

În sat însă oamenii nu prea împărtășesc părerea primarului și au o impresie nu prea bună despre colonel. Am întâlnit o femeie care are casă acolo și am întrebat-o dacă cunoaște cum se numește strada pe care locuiește și ne-a spus că, „de vreo jumătate de an, se vorbește că o să se numească Gheorghe Cavcaliuc”. Despre meritele colonelului, aceasta nu a prea știut ce să spună. Cel mai mult o preocupă starea străzii. Femeia spune că atunci când se topește zăpada, e „nevoie mare”. „Iaca, vedeți ce stradă avem? Eu durerea mea ni-am spus-o, pentru ca Gheorghe Cavcaliuc să merite nume de stradă, trebuie să fie asfaltată, cu trotuar”, zice timid femeia.

Andrei locuiește și el pe strada Colonel Gheorghe Cavcaliuc și spune că aceasta se numește așa, pentru că el e fostul șef adjunct al IGP și că așa a împărțit Primăria. El crede că e corect să se numească așa, pentru că drumul duce spre casa părintească a colonelului. Întrebat totuși despre meritele lui Cavcaliuc, consăteanul său a spus că nu poate să-și amintească „brusc și-o făcut el”.

Și altă femeie din sat spune că a auzit că va exista o asemenea stradă, dar crede că Gheorghe Cavcaliuc „nu merită, de unde să merite? Pentru mine, de-o pildă, nu o făcut nimic, pentru altcineva și-o făcut ceva, dar nu știu eu”.

De aceeași părere e și alt consătean de-al colonelului, pe care l-am întâlnit lângă Casa de Cultură. Bărbatul susține că „meritele lui au fost mari, cât a fost PD, dar acum nu pot să zic nimic despre el”.

„Să vă spun drept, merită Alecu Russo, că e de la noi din sat sau cum ar fi Slobozenco, care a murit luptând, dar Cavcaliuc aș spune că nu merită”, răspunde acesta.

Întrebată, dacă i se pare corect ca Gheorghe Cavcaliuc să aibă o stradă în numele său, una dintre locuitoare a izbucnit în râs și ne-a întrebat retoric: „Cui, lui Gheorghe Cavcaliuc? Doamne Ferește. Da și-o făcut Cavcaliuc pentru sat?”.

Poștașa satului ne-a povestit că prin satele în care s-a auzit despre această idee „se zice că Gheorghe Cavcaliuc nu prea merită să aibă strada sa”. Femeia zice că oamenii din sat ar vrea ca strada să poarte numele unui scriitor.

Am întâlnit și consăteni de-ai lui Cavcaliuc care au ales să nu-și spună opinia, motivând că vor „să doarmă liniștiți”.

O locuitoare din Micauți, fiind întrebată despre meritele, pentru care una dintre străzile satului poartă numele lui Cavcaliuc a spus că: „nu vreau eu să fiu în așa situație. Nu pot să vă spun nimic”.

Altă femeie ne-a vorbit cu dispreț despre colonel, povestind că, în urmă cu ceva timp, Cavcaliuc l-ar fi bătut pe unul dintre copiii ei, lucru pe care l-a confirmat și vânzătoarea magazinului.

„Ce credeți, el e cheie de biserică? Că el sare la bătaie la oameni. Doamne ferește. Nu numai pe copiii mei i-a lovit, da’ pe mai mulți în sat”, zice aceasta, referindu-se la faptul că Gheorghe Cavcaliuc nu merită o stradă care să-i poarte numele.

„Oameni buni, eu vreau să știu cine e Cavcaliuc și ce-a făcut el pentru sat? Că n-o făcut nimic. Ei, taman stradă Gheorghe Cavcaliuc. Nu face el față, să fie bun și să-l puie așa”, zice supărată femeia.

Sătenii îl cunosc pe Gheorghe Cavcaliuc, pentru că s-a născut în Micăuți, dar despre lucrurile pe care le-a făcut pentru sat, oamenii nu prea știu nimic. Unii spun că acesta ar fi dat ajutor pentru școală și ar fi susținut familiile social vulnerabile. Despre alte merite nu prea ne-au vorbit oamenii. Unii consideră că e suficient că Cavcaliuc lucrase la IGP: „Îi polițai, el lucrează în Chișinău, de-atâta și i-o pus denumirea asta la stradă”.

De aceeași părere e și primarul. El ne-a spus că, în Micăuți, nu există alt angajat al Ministerului de Interne cu un asemenea grad.

„Să fii colonel la vârsta dumnealui, nu este atât de simplu. Asta ne-a motivat într-un fel, ca împreună cu consilierii să luăm decizia”, punctează primarul.

Pe lângă asta, Dolghii susține că Ghoerghe Cavcaliuc are o stradă în cinstea sa, pentru că se trage dintr-o familie de gospodari, că a fost alături întotdeauna de copiii din gimnaziu la diferite sărbători, că a susținut Caravana de Crăciun și pentru că, împreună, au sădit în fața Casei de Cultură și la Centrul de Sănătate – o sută de nuci altoiți „care noi știm cât costă un pom altoit. O să vedeți ce părculeț frumos, să dea Dumnezeu să crească mare”, povestește senin primarul.

Primarul a mai spus că, datorită donațiilor familiei Cavcaliuc, a fost iluminat jumătate de sat deși, ceva mai devreme, Vasile Dolghii afirma că toate investițiile în sat au fost din Bugetul de Stat, cel al Consiliului Raional Strășeni și cel local. Astfel, primarul s-a cam încurcat în declarații și a început să povestească că lui Cavcaliuc i-a fost acordată „cea mai rea ca infrastructură stradă”.

În continuare, primarul ne asigură că „un copil care își dorește în perspectivă să devină polițist și mergând pe strada Colonel Gheorghe Cavcaliuc, cu siguranță, va merge acasă și va întreba: „Tata, da’ cine a fost Gheorghe Cavcaliuc?” și, credeți-mă, o să-i spună vorbe bune: că el o muncit de la subofițer cel mai mic grad de poliție, nu l-o avansat nimeni, neamuri nu are nici prin Parlament, nici prin Guvern ca să-l târâie, să-l arunce așa de ochi frumoși. E o persoană care a muncit pentru funcția lui în sudoarea frunții”, povestește cu încredere primarul de Micăuți.

Gheorghe Cavcaliuc este fostul șef adjunct al IGP care și-a anunțat demisia la 17 iunie, la scurt timp după ce PDM a anunțat că se retrage de la guvernare. Atunci, acesta afirma că nu va dispărea din spațiul public, ci urmează să se implice în politică. Cavcaliuc a ocupat funcții de conducere în poliție de la vârsta de 26 de ani, iar de-a lungul anilor presa a scris despre averea și imobilele nedeclarate ale colonelului. Amintim că, la sfârșitul lunii iunie, fostul șef al „Moldatsa”, Sorin Stati, l-a acuzat de contrabandă cu alcool etilic și țigări din regiunea transnistreană. Cavcaliuc a negat acuzațiile, menționând că acestea au scopul de a-i „ponegri imaginea”. Cavcaliuc a atras atenția publicului și prin poeziile sale dedicate țării, iubitei, polițiștilor, atunci când R. Moldova se află în plină criză politică.

Simion Grișciuc intersecție Cuza-Vodă: „Cine? Sănea?”

Strada numită în cinstea fostului deputat PPEM, Simion Grișciuc, se află în altă parte de sat și se intersectează cu stradela Cuza-Vodă. Pe această stradă, oficialul a copilărit, iar astăzi doar mama sa locuiește în casa care se regăsește pe strada Simion Grișciuc, stradă care este într-o stare deloc bună.

În sat, părerile despre fostul deputat, la fel, sunt împărțite, unii nici măcar nu știu cine este acesta, alții consideră că nu merită decât o stradelă micuță, lângă casa părintească a acestuia.

Strada Simion Grișciuc din satul Micăuți, strada pe care a copilărit fostul deputat și pe care locuiește mama acestuia

„Grișciuc care a fost deputat? Cum să vă spun, a făcut câte ceva pentru sat – o străduță mică, poate, ar putea să fie în cinstea sa”, spune un consătean, pe când altul își amintește cu greu despre el, dar spune totuși că „pe când o fost aici, în sat, o fost om normal. De când s-o dus, nu pot să spun nimic”.

„El tot trăiește în Chișinău, prin Parlament lucrează, eu mai știu ce mai face el? Are stradă? Nu pot să spun nimic despre asta”, răspunde uimit Arsenie.

Și altă locuitoare din Micăuți s-a arătat mirată, fiind întrebată despre meritele pentru care Grișciuc are stradă cu numele său.

„Cine? Sănea? Poate și ar fi făcut ceva, dar mai mult aici o pus lumea mână la mână și au făcut”, spune supărată femeia.

Deși sunt și dintre cei care nu îl cunosc, marea majoritate a consătenilor știu că a fost deputat în Parlament și povestesc că și el ar fi dat ajutor la școală și la grădiniță.

„Cred că este pe undeva și strada lui. O fost deputat în Parlament, îi băiet care o contribuit la multe în sat: la grădiniță o dat ajutoare, pentru școală. În orice caz, suntem mulțumiți din partea lui, cred că și merită”, afirmă Andrei care își închidea grăbit poarta, văzând că venim spre el.

„Grișciuc tot a ajutat și pe la grădiniță, altceva nu știu. Înainte se punea numele lui Ștefan cel Mare, scriitori, eroi, da’ acum, mă rog, dacă ei sunt la putere – ei își pun numele lor”, spune amuzată o altă locuitoare din Micăuți.

Pe drum, am întâlnit o fostă colegă de clasă a lui Simion Grișciuc. Femeia vorbește de bine despre el, dar nu este de acord ca o stradă să-i poarte numele.

„El a mai dat ajutor pe la școală, dar că anume să puie în numele lui o stradă, nu cred. El tot nu trăiește în sat. Nu sunt de acord cu asta. Mie, de exemplu, nu-mi place așa ceva. Lasă să pună numele unui scriitor, iată Valentin Slobozenco că și școala e în numele lui, dar a dumnealui nu”, afirmă colega de clasă a fostului deputat.

Primarul Dolghii spune că Grișciuc a meritat ca strada să-i poarte numele, pentru că acesta e mereu alături de satul de baștină „indiferent de situație” și pentru că găsește timp „să ne dea un sfat”.

„Fiind deputat în Parlament, de fiecare dată susținea solicitările pe care le făceam eu, ca și primar, către Parlament, atunci când se împărțeau banii pentru toate localitățile. Localități avem multe în țară – deputați avem 101, prin urmare, vă dați seama că nu a fost ușor”, explică Dolghii.

Simion Grișciuc a fost membru al fracţiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) timp de 4 ani (2010–2014). În 2015, Grișciuc a fost numit director general la „Tutun-CTC” S.A., funcție pe care a ocupat-o până în 2016. La 20 decembrie 2016, Simion Grişciuc revine ca deputat în Parlament, fiind membru al fracţiunii PLDM până în februarie 2017, când părăsește fracţiunea şi renunţă la calitatea de membru al PLDM. În aprilie 2017, împreună cu alţi deputaţi neafiliaţi, constituie Grupul parlamentar Popular European (PPEM).

În luna aprilie 2019, Grișciuc a fost acuzat de un grup de deputați din blocul ACUM și de activistului civic Rodion Gavriloi, membru al Consiliului Naţional Coordonator în domeniul Controlului Tutunului că ar promova accesibilitatea țigărilor în rândul copiilor și al adolescenților, printr-o sesizare depusă la Curtea Constituțională (CCM). Ex-deputatul cerea abrogarea prevederilor Legii privind controlul tutunului care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019 și interzic comercializarea produselor de tutun în raza a cel puțin 200 m de la orice instituție de învățământ și medico-sanitară de către unități comerciale cu suprafața mai mică de 20 m2.

La momentul actual, acesta nu mai este deputat în Parlamentul RM.

Vasile Dolghii intersecție Eugen Doga

În Micăuți, atât foștii, cât și actualul primar au străzi care le poartă numele. Mulți săteni se arată supărați pe această decizie „eu nu știu cine a pus iscălitura pe așa proiect”. Localnicii cred că „se dă nume de stradă omului care, într-adevăr, e de vază, care s-a făcut cu un nume”.

„Aici și-o pus denumire de familie care o fost primari, care o fost consilieri. Eu știu că, dacă vrei ca numele tău să fie nume de stradă, trebuie să fie acolo „ehehei”. Iată cum mai încolo este Doga, iaca aista – da, merită. Da’ el și dacă o fost primar, ap de-amu treb’ să aibă stradă?”, susține indignat un localnic.

O altă locuitoare spune că nimeni dintre foștii primari, dar și actualul, nu merită ca vreo stradă să le poarte numele. Femeia afirmă că ei nu au făcut nimic pentru sat, dar chiar și dacă s-au făcut lucruri „pentru asta ei au avut fond, le-au trimis bani. Ce au făcut din banii lor ceva ca ei să merite? Nu! Nu mi se pare corect, mai ales că nimeni nu s-a sfătuit cu oamenii”. Aceasta mai spune că nu știe „așa oameni merituoși ca tocmai să aibă străzi cu numele lor” în sat.

„Dar chiar și să poarte așa nume, trebuie să-i poarte și cinstea oleacă străzii, dar la noi ați văzut ce străzi sunt?”, întreabă retoric femeia, arătând cu mâna la gropile de pe străzi.

Localnicii spun că nu au nimic împotriva primarului, doar că nu este corect ca o stradă să-i poarte numele, la fel cum e incorect ca numele foștilor primari să se regăsească ca nume de străzi în sat.

„Cred că nu-i corect așa, trebuie să fie numele unui scriitor, a unui om care o făcut ceva frumos, care și-a apărat Patria. Dar așa, hai să punem persoana mea ca nume de stradă, eu aș socoti că nu-i normal, nu merit. Nu sunt de acord să pună numele foștilor primari sau a celor care vor fi ca nume de străzi”, ne-a spus o femeie care ieșise cu copilul la plimbare prin sat.

Deși am găsit și oameni care spun că primarul actual „parcă ar merita” ca strada unde a copilărit să-i poarte numele, pe strada Vasile Dolghii, am întâlnit o femeie care locuiește acolo și, întrebând-o despre cum este să trăiască pe strada ce poartă numele primarului, ne-a spus că e greu și se plânge că drumul este într-o stare rea, dar lucrurile se complică și mai mult atunci când plouă.

Întrebat cum se simte atunci când merge pe această stradă, primarul spune că „la moment, nu simt nimic, fiindcă acolo am crescut”. Acesta a ținut să remarce că singura lui dorință este ca „într-un fel sau altul, să reușim să-i dăm străzii un aspect mai bun”.

Vasile Dolghii susține că problema drumurilor este din cauza amplasării geografice a satului: „Întotdeauna avem problema drumurilor – spălarea acestora de ploi și degradarea rapidă”.

Pentru că nu am găsit prea multe informații despre oamenii din Micăuți care s-au ales cu străzi în cinstea lor, am rugat primarul să ne enumere meritele fiecăruia. Despre unele persoane, Vasile Dolghii nu prea a avut ce să spună decât faptul că sunt foști primari. Totuși, crede că aceștia au meritat ca străzile să le poarte numele, argumentând că „primar a fi în anumite situații și în anumiți ani sau în anumite timpuri – nu a fost prea ușor”.

Cum (nu) a fost luată decizia împreună cu sătenii

Vasile Dolghii spune că ideea venise de la Consiliul local, după ce, prin 2015-2016, au primit solicitare de la ÎS Cadastru, ca să dea lista tuturor străzilor din localitate. Primarul spune că, prioritare, au fost numele unor scriitori, poeți, domnitori, oameni renumiți, după care s-a trecut și la personalitățile satului.

Primarul amintește că subiectul a fost bine analizat și dezbătut timp de 3 zile. L-am mai întrebat dacă inițiativa a fost consultată cu sătenii, la care primarul a spus că cei „13 consilieri sunt delegați de oameni”.

„Ei vin cu decizia oamenilor de prin mahala. Așa decizia a fost consultată cu oamenii”, ne asigură Dolghii.

Localnicii susțin însă contrariul. Ei se arată nemulțumiți de faptul că nu au fost informați despre această decizie. „Nu au făcut nici o adunare, să se sfătuie cu noi, să ceară acordul oamenilor. Cred că consilierii singuri așa s-au gândit și singuri așa au pus. Cred că totul se face cu oamenii, cu sătenii, trebuie să se sfătuie așa ca într-o familie, dar ei dacă socot că ei conduc tot…”, se arată supărată locuitoarea satului.

Chiar dacă a fost criticat, proiectul a fost implementat în 2017, iar banii pentru realizarea acestuia au fost alocați din Bugetul de Stat. Primarul, în continuare, consideră că decizia pe care au luat-o este una corectă și susține că oamenii care nu sunt de acord – sunt puțin informați despre meritele „personalităților” din Micăuți.

Potrivit prevederilor legale, denumirea de stradă este conferită prin decizia Consiliului local, după consultarea cetățenilor.

„Urmărim și aspectul dezvoltării intelectuale”

Primarul spune că, pe viitor, urmează să fie instalate indicatoare, iar pe plăcuțe vor fi înscrise denumirile străzilor, dar și o scurtă istorie a personalității. Vasile Dolghii ne asigură că astfel va contribui la dezvoltarea nivelului intelectual al generației tinere, dar și al oamenilor din localitate. „Momentul istoric educativ noi l-am prevăzut și dorim ca el să existe”.

„Da, noi știm, Cavcaliuc, Voloșciuc, Dolghii, Dorgan și alte personalități din localitate, dar noi nu știm, de fapt, cu ce s-au ocupat acești oameni, ce au făcut în viața lor? Și iată, mergând pe drum, chiar și moș Ion și mătușa Ileana, citind denumirea unei străzi, vor ști cine e persoana asta. Într-un fel, urmărim și aspectul dezvoltării intelectuale. Plăcuțele vor reflecta istoricul localității”, susține primarul.

Istoricul Sergiu Musteață consideră că acest proiect este lipsit de etică, dar și greșit din punct de vedere istoric.

„Unul numește strada în numele soacrei, socrului, altul – în numele nașului – am derapat de la valorile adevărate”, punctează istoricul.