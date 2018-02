Schema hoţiilor cu terenuri. Continuarea

La doi ani după ce municipiul Chişinău a fost deposedat de terenuri care valorează milioane de euro, dosarul gestionat de Procuratura Anticorupţie nu a fost încă trimis în judecată. În decembrie 2017, Judecătoria Chişinău a ridicat sechestrul aplicat pe acele terenuri, fapt ce a permis agenţilor economici care le-au cumpărat ulterior să reperfecteze contractele de vânzare/cumpărare, sechestrate de organele de drept. Pe 12 ianuarie 2018, Procuratura Anticorupţie a aplicat, din nou, sechestre pe cele mai multe dintre acele terenuri, însă doar după ce contractele reperfectate au fost înregistrate la Cadastru. Întâmplător sau nu, procurorii au uitat să aplice sechestru pe un teren de 20 de ari din centrul Chişinăului. Între timp, Iacob Miron, executorul judecătoresc implicat în organizarea licitaţiei prin care municipiul Chişinău a fost deposedat de terenuri, a rămas, din nou, fără licenţă.

Gheorghe Ciobanu, procuror în Procuratura Anticorupţie, care face parte din grupul format pentru a elucida schema prin care capitala a rămas fără zeci de terenuri care valorează milioane de euro, afirmă că ancheta ar fi în derulare, chiar dacă nu se cunosc detalii despre mersul acesteia. „Suntem un grup de procurori care ne ocupăm de acest dosar. Nu cunosc detalii despre ce s-a întâmplat recent, deoarece un alt procuror conduce grupul de urmărire penală. Pot să vă spun că se lucrează. Schema asta a început din 2013. Credeţi că ne este uşor? Să nu credeţi că totul e atât de simplu. Cazul nu se muşamalizează”, zice procurorul Ciobanu. Alexandru Găină, procurorul care conduce grupul de urmărire penală, a evitat să discute cu noi la acest subiect.

În august 2016, trei companii care şi-au adjudecat, în urma licitaţiei dubioase organizate de executorul judecătoresc Iacob Miron în ianuarie 2016, 20 de terenuri din mun. Chişinău, s-au adresat instanţei de judecată cu cererea de a înregistra bunurile la Cadastru pe numele lor. La şedinţa de judecată din 13 decembrie 2017, reprezentanţii companiilor „Alexcredit” SRL, „Tehnoserv-Prim” şi „Profi-Star”, având acelaşi avocat, Andrian Condurari, nu s-au prezentat, deşi au fost înştiinţaţi în scris despre oră şi locaţie. La acea şedinţă, Vera Şuparscaia, care a reprezentat Agenţia Servicii Publice, şi Tudor Tofan, reprezentantul CMC, au solicitat scoaterea cererii de pe rol. Instanţa a decis, printr-o încheiere, scoaterea cererii de pe rol, dar a ridicat şi sechestrul aplicat asupra acelor terenuri la 20 ianuarie 2017. Cele trei companii nu au mai fost interesate de acest proces, pentru că, în prealabil, în ianuarie 2017, până ca instanţa să aplice sechestru pe terenurile cumpărate la licitaţie, ele au fost vândute de două ori, ajungând în final în proprietatea a două firme din Marea Britanie: „Fuerte Grup” şi „Heroic Global”, ambele cu fondatori în zone off-shore. Avocatul Andrian Condurari a menţionat că nu a participat la şedinţa de judecată din 13 decembrie 2017 pentru că nu mai reprezenta, la data şedinţei, cele trei companii, refuzând să ofere alte detalii.

După încheierea emisă de judecătoarea Angela Catană, la Cadastru au fost înregistrate mai multe contracte de vânzare/cumpărare prin duplicate reperfectate pe 3 ianuarie 2018. Ulterior, pe 12 ianuarie 2018, prin mandat judecătoresc, pe acele terenuri a fost aplicat, din nou, sechestru, de această dată, la solicitarea Procuraturii Anticorupţie. Întâmplător sau nu, procurorii nu au cerut aplicarea sechestrului pe un lot de aproape 20 de ari din centrul Chişinăului, amplasat în perimetrul străzilor Lev Tolstoi, Ismail şi Kogălniceanu. Acesta este înregistrat pe firma „Fuerte Group”, fiind scos de sub sechestru pe 13 decembrie 2017, exact în ziua în care a fost emisă încheierea judecătorească.



Iacob Miron, executorul judecătoresc care a organizat licititaţia prin care s-au vândut cele 20 de loturi ale Primăriei mun. Chişinău, a rămas, la începutul lunii ianuarie 2018, fără licenţă. Colegiul Disciplinar al executorilor judecătoreşti a decis să-i retragă licenţa lui Miron pentru încălcările comise în organizarea licitaţiei prin care terenurile au trecut din proprietate publică în posesie privată. Informaţia a fost confirmată pentru ZdG de către reprezentanţii Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Vitalie Tihon, apărătorul lui Iacob Miron în acest dosar, ne-a declarat că decizia de retragere a licenţei a fost deja contestată în instanţa de judecată. În iunie 2015, Colegiul Disciplinar a admis sesizarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi a suspendat, pe 6 luni, licenţa Evelinei Marianciuc, primul executor judecătoresc implicat în schema cu terenuri. Aceasta, însă, a scăpat de pedeapsă după ce instanţa de judecată i-a anulat sancţiunea. Iacob Miron a fost reţinut în dosarul schemei cu terenurile municipale pe 13 aprilie 2017, împreună cu preşedintele Asociaţiei „Cuvântul de Onoare”, Sergiu Topală, şi reprezentantul de la licitaţii al firmelor „Profi-Star” şi „Tehnoserv-Prim”, Oleg Lucanov. Ulterior, toţi cei trei au fost însă eliberaţi.

Schema hoţiilor cu terenuri publice a demarat în octombrie 2013, când Iurie Ţurcan, pe atunci magistrat la Judecătoria Râşcani din Chişinău, la solicitarea Asociaţiei Obşteşti (AO) „Cuvântul de Onoare”, a emis o încheiere prin care CMC era obligat să organizeze licitaţii publice privind acordarea în arendă, locaţiune funciară sau proprietate a terenurilor publice din Chişinău. Ulterior, în decembrie 2013, a emis şi o încheiere explicativă prin care anunţa cum va fi executată încheierea, dacă autorităţile locale vor refuza organizarea unor astfel de licitaţii. Atunci, Ţurcan a stabilit că, dacă autorităţile publice nu organizează licitaţii, încheierea poate fi executată de un executor judecătoresc, iar terenurile care urmau a fi licitate puteau fi alese de creditor, adică de persoana care ceruse autorităţilor publice locale acordarea de terenuri. Peste o lună, în ianuarie 2014, Ţurcan îşi prezintă demisia şi pleacă din sistemul judecătoresc. Schema a fost pusă în aplicare după ce „Cuvântul de Onoare” s-a adresat Primăriei, solicitând teren pentru construcţia unei clădiri cu menire socială, pentru păturile vulnerabile. Fiind refuzată, a identificat mai multe terenuri, a antrenat o agenţie imobiliară, „Acona Imobil” SRL, pentru stabilirea preţului normativ al loturilor (de câteva ori mai mic decât preţul de piaţă) şi a recurs la organizarea licitaţiilor, substituind, practic, autoritatea publică locală.

„Primăria este recunoscută ca parte vătămată în dosarul penal. După ce instanţa a dispus ca de pe terenuri să fie ridicat sechestrul, am anunţat Procuratura Anticorupţie şi am solicitat să aplice măsuri de asigurare în cadrul dosarului penal. Nu putem vorbi de partea penală, deoarece acolo nu putem interveni. După ce dosarul va fi trimis în judecată, Primăria va depune o acţiune civilă în instanţă. Având în vedere că dosarul penal se examinează de mai mult timp, am decis că nu mai putem aştepta, aşa că am înaintat acţiuni separate în justiţie, privind anularea contractelor de vânzare/cumpărare a terenurilor care aparţineau Primăriei. Cererile au fost depuse acum o lună. Încă nu am fost citaţi. Nu ştim unde vor fi citate firmele din Marea Britanie, care au obţinut terenurile”.