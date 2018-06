Post-electorale la Jora de Mijloc: Eschivele lui Tauber, intervenţiile lui Sandu şi „dărnicia” lui Şor

Satele din comuna Jora de Mijloc mustesc de viaţă. În apropiere de primărie, peste drum de sediu, stă parcat un automobil cu însemnele Partidului Şor. În sediu, o clădire veche, într-o cameră largă, stă plictisit pe scaun un bărbat îndesat, cu ochelari negri şi privirea proptită-n telefon. În camera de vizavi se află Marina Tauber, învingătoare în aceste alegeri pentru postul de primar al comunei. Între timp, la primărie, predecesoarea sa trebăluieşte în aşteptarea schimbării. E amiază şi, pe drumurile satului, se perindă un profesor cu un geamantan vechi şi cu o legătură de ierburi, strânse la magazin în mână, o femeie în halat, cu sapa în spate, un bărbat înconjurat de o turmă de capre şi altul care păşeşte în zigzag şi care povesteşte că are bilet de la Partidul lui Şor. Între ei, oameni care au mers sau nu la vot, oameni care au mers la proteste pentru eliberarea lui Şor şi oameni care se plâng de starea justiţiei din ţară. Ex-primara, Lucia Terenti, a venit la acest post public de la cel de contabil, după ce soţul său, fost primar, a decedat. Se ocupă de formalităţi atunci când intrăm în încăpere, dar refuză să discute în mod oficial cu noi şi ne recomandă să găsim pe cineva mai curajos. Adaugă că Jora de Mijloc are nevoie acum, poate mai mult decât de pâine, de pace şi linişte.

„Asta nu-i legat de Jora”

Batem la uşa sediului Partidului Şor. Iniţial, Marina Tauber se declară disponibilă pentru o discuţie cu ZdG. Intervine însă un apel telefonic şi totul se schimbă: „Nu este colegial faţă de alţi jurnalişti. Avem un plan. Vom răspunde la toate întrebările într-o conferinţă de presă”. Urmează un dialog în contextul căruia vicepreşedinta Partidului Şor se tot eschivează de la răspunsuri.

Marina Tauber: Noi vrem să anunţăm şi să prezentăm răspunsurile tuturor reprezentanţilor presei.

ZdG: Presa vine să facă subiectul, nu trebuie să aştepte ca cineva…

M.T.: Da, dar dvs. aţi văzut că eu nu am făcut interviu cu nimeni. (…) Da, m-au căutat şi eu tuturor am spus că noi vom face conferinţă de presă. Eu cred că aşa e colegial.

ZdG: Acum 5 minute eraţi dispusă să discutaţi.

M.T.: Eu şi sunt dispusă, vorbesc cu dvs. Doar că noi aşteptăm deja anunţarea rezultatelor finale. Când vor fi anunţate, atunci noi discutăm.

ZdG: Da, dar la întrebarea de ce aţi ales să candidaţi aici, puteţi răspunde şi până la validarea rezultatelor alegerilor.

M.T.: Eu ştiu, dar noi avem planul nostru şi e normal că noi avem să discutăm toate întrebările împreună cu toţi reprezentanţii presei şi va fi aşa eu cred că colegial, dacă nu am dat interviu nimănui încă, nu va fi frumos să vă dau dvs., dar altora nu.

ZdG: Dar noi facem asta pentru cititori…

M.T.: Eu înţeleg, dar altor colegi am spus fix acelaşi lucru.

ZdG: Măcar în 2-3 cuvine aţi putea să ne spuneţi de ce aţi decis să candidaţi aici.

M.T.: Eu de mai multe ori deja am răspuns şi am postat pe Facebook. Haideţi noi deja la toate întrebările o să vă răspundem când va fi toată lumea, bine?

ZdG: Dvs. apăreţi ca beneficiar al Băncii de Economii, în Raportul Kroll…

M.T.: Asta nu-i legat de Jora.

ZdG: Dar puteţi să ne spuneţi, oamenii v-au reproşat sau nu asta?

M.T.: Despre asta trebuie să-i întrebaţi pe oameni.

ZdG: Dvs. probabil ştiţi mai bine, pentru că aţi candidat aici.

M.T.: Eu nu am de unde să cunosc aşa ceva.

ZdG: Dar despre problemele satului ce ştiţi?

M.T.: Eu v-am rugat ca noi să dăm toate comentariile deja la conferinţa de presă.

ZdG: Bun, dar noi tot încercăm să ne facem munca şi credem că aşa e corect faţă de oameni…

M.T.: … faţă de oameni, e şi corect faţă de colegii dvs. să dăm toate detaliile şi eu o să vă răspund şi dvs., şi tuturor la toate întrebările.

„Baba nu se duce la concerte”

Două femei sfătuiesc lângă poarta şcolii din sat. Lilia Gaiduc şi Ludmila Gondiu spun că alegerile pentru funcţia de primar al comunei au avut loc în mod corect şi că, de la noul edil, îşi doresc mai întâi de toate să repare drumurile.

„Alegerile au fost, din punct de vedere legitim… s-a respectat legea. Au fost alegeri democratice, aşa cum trebuie să fie. Părerea mea e că totul a decurs normal. Nu vă pot spune despre cheltuieli, eu nu am fost prezentă la concerte”, menţionează Lilia Gaiduc, cu referire la contestaţia Maiei Sandu.

Ludmila Gondiu punctează că ea nu a observat vreo abatere. Ambele femei cad de acord că prioritatea noului primar ar trebui să fie repararea drumurilor, care sunt „cea mai mare durere a jorenenilor”. Despre noua primară femeile nu cunosc decât foarte puţin – „dacă va lucra ca primar la noi, o să cunoaştem mult mai multe”, spun ele.

Pe drumul din comună apare purtând un halat, cu faţa luminoasă şi cu o sapă în spate, altă femeie. Din câte ştie, alegerile s-au petrecut „normal”, la concerte nu a fost pentru că „baba nu se duce la concerte, eu şăd acasă”. Şi Liza Cucu nu o cunoaşte pe noua primară a localităţii, dar zice să „facă ce-o vrea” şi completează cu „fie ce-o fi”, în drumul său de la prăşit spre casă.

Alte câteva femei de la Lopatna, sat care face parte din comuna Jora de Mijloc, împreună cu Jora de Sus, Jora de Mijloc şi Jora de Jos, se adună sub un copac la umbră. Spun că au fost la votare, dar că nici ele nu o cunosc pe Marina Tauber – „Da’ de unde s-o ştim, dacă ea este de la Orhei şi noi de la Lopatna?”

„Partid сказал, aşa trebu’ înseamnă că”

Ion Maler tencuieşte gardul pe partea dinspre curtea sa. De după gratiile acestuia, continuând să muncească, povesteşte că a fost şi la alegeri, şi la concertele partidului. Despre noua primară spune că „e o femeie bravo”.

„Sunt diferite păreri. Alţii spun că-i rea, alţii spun că-i… dar pentru noi îi bună. A scris public şi a dat foaia cu angajamentul la toţi oamenii, despre ce o să facă timp de-un an. Dacă nu o să îndeplinească, la revedere! Cred că numaidecât o să se mute aici, altfel nici nu poate fi”, spune bărbatul.

Întrebat de ce consideră că Marina Tauber a ales să candideze anume în acest sat, Ion Maler opinează că a fost decizia entităţii a cărei vicepreşedintă este. „Cred că partidul a trimis-o, de asta a şi venit. Partid сказал (a spus, rusă, n.r.), aşa trebu’ înseamnă că”, conchide Maler.

După câtva timp, drumul se umple de capre. În urma lor apare un bărbat slab cu un ciomag în mână. Şi el nu cunoaşte prea multe despre cea care este noua primară. La vot nu a fost, pentru că era la lucru. Nici la concerte nu s-a dus, că nu-i plac. „Da’ ce să ştiu? O zis că-i primar, dar cine-i şi cum… nici n-am văzut-o”, afirmă bărbatul. Dintre cele ce trebuie făcute în sat, Slavic Mârzac spune, arătând spre drumurile sparte: „Iaca aicea, măcar s-avem unde dansa la hramul nostru”.

De pe un drum lăturalnic, zâmbeşte un bărbat urcat pe o bicicletă. Se opreşte să discute cu noi. În grija sa se află liniile telefonice din toate cele patru sate. „Deocamdată nu cunoaştem nimic despre noul primar. A fost ea prin sat, s-a prezentat, a spus ce vrea să facă. Aşa că s-o vedea. A promis c-o să facă drumul, c-o să lumineze străzile. Dar, până nu vedem, nu putem vorbi nimic. Ei toţi promit când intră în post, dar vom vedea noi”, zice Grigore Sava.

Cât despre concerte, bărbatul spune că nu are când să meargă la ele. „Vii târziu de la lucru, după care şi pe-acasă trebuie să faci una-alta. Nu dovedesc. Poate alţii care n-au lucru, mai ştiu… dar dacă te duci dimineaţa şi vii seara, nu ai când”, chicoteşte bărbatul, arătând spre o cunoştinţă de-a sa. „Ia, întrebaţi-o şi pe dânsa”.

„Chiar dacă a furat miliardul, face ceva pentru lume”

Femeia, Angela Savin, tot a primit pe hârtie angajamentul Marinei Tauber. „Chiar dumneaei s-a iscălit”, zice femeia. De altfel, Angela crede că Tauber e o femeie deşteaptă. A mers împreună cu aceasta la Curtea de Apel pentru protestul împotriva Maiei Sandu – că „ce are Maia Sandu să se vâre-n satele noastre?” şi consideră că chiar dacă şeful lui Tauber, Ilan Şor, este învinuit de furtul miliardului, „măcar face ceva şi pentru lume”.

„Aşa, mi se pare că e o femeie deşteaptă (Marina Tauber, n.r.) şi lumea toată în sat a susţinut-o. Toţi locuitorii de rând sunt de partea ei, din câte ştiu. Sunt convinsă că va face ceva – e tânără, are energie. Mai ales, sunt convinsă pentru că ea e din Partidul lui Şor, prima primăriţă din raion şi din republică. Noi am ales-o pentru un an, şi cred că în acest timp ea va vrea să arate lumii, la toată Moldova, că poate face ceva. (…) Eu sunt de părere că chiar dacă, cum spun, a furat miliardul (Ilan Şor, n.r.), că naiba ştie ce… chiar dacă l-a furat, face ceva şi pentru lume, dar alţii care fură chiar nu mai fac nimic. Numai pentru dânşii. Dna Marina am văzut că are studii, mi-a făcut impresia unei femei deştepte”, susţine Angela Savin.

De sub câţiva brazi, în apropiere de un magazin, răsar doi bărbaţi. Unul are într-o mână un geamantan vechi, negru şi în cealaltă un şomoltoc de ierburi. Ambii sunt profesori.

„De corectitudine nu pot să vă spun. Am fost, am votat, am plecat acasă. Am vorbit cu dumneaei, programul l-am studiat. Promisiunile sunt frumoase, ca atare. Vom vedea rezultatul. E vicepreşedintă a Partidului Şor, după cum am înţeles”, spune unul dintre cei doi bărbaţi, care se prezintă ca fiind profesorul Ştirbu. În acelaşi context, bărbatul se declară nemulţumit de a treia putere în statul nostru, cea juridică. „Nu e supremaţia legii. Asta e toată chestiunea. Adică, legea se încalcă. Am păţit-o şi eu – mi-au calculat incorect pensia. Am înţeles un lucru – aici nu se teme nimeni. Dacă eşti la putere… sunt un fel de structuri, direct să spunem, mafiote. Nu este în cazul de faţă un sistem într-adevăr democratic. Ar trebui o schimbare radicală, începând de la vârful piramidei. Dacă nu va fi această schimbare, nu va fi nimic nou. La noi e manipulare, se vorbeşte una, se face alta. Mi-aş dori ca programul care este să fie îndeplinit. Adică, promiţi – faci, dacă nu – pleci, şi gata”, spune el.

Colegul său nu se abţine de la o glumă – „dacă vine aici, în sat, o mărităm şi gata”, spune acest bărbat în vârstă, cu chipiu roşu pe cap şi ochelari cu ramă groasă. Apoi, râde cu poftă şi se îndepărtează.

„Cum să nu ştiu despre noul primar, dacă-s în legătură cu dânşii?”

Vera Stăvilă vine în întâmpinare, purtând o haină albastră şi o căldare goală în mână. A fost la votare, se bucură de victoria Marinei Tauber la alegeri şi este nedumerită de contestaţiile Maiei Sandu.

„Despre dumneaei (Tauber, n.r.) aşa nu prea ştim, dar ce a propus ea să facă, iată prin Orhei a făcut şi va face şi aici, prin sat. Avem încredere în Partidul Şor, că vedem că schimbări sunt. Am văzut că Maia Sandu nu ştiu ce voia, dar voturile au fost peste 60% câştigate. Am fost şi eu la Orhei, la Curtea de Apel. Nu ştiu de cheltuieli, dar e corect că lumea a ales să fie schimbări. Dna Sandu nici nu ştie unde-s Jorele, dar ce caută ea şi ce vrea? N-o înţelegem. La concerte nu am fost că-s bătrână, dar lumea s-a dus, care-s mai tineri, că la oraşe mai sunt, dar aici numai când aduc”, povesteşte aproape supărată femeia. Apoi, indică spre un bărbat despre care spune că tot a mers la protestele „împotriva” Maiei Sandu.

Acesta spune că a primit pachete de la partid cu „leacuri din astea şi dulciuri”. Bărbatul are faţa roşie şi ochii albaştri, tulburi. Încearcă, pe unde mai reuşit, pe unde nu prea, să se ţină drept cât vorbeşte. „Cum să nu ştiu despre noul primar, dacă-s în legătură cu dânşii? Am biletul de la Partidul lui Şor. Despre Ilan Şor ştiu că e un băiat de treabă. Am fost şi la Curtea de Apel să-l scăpăm de închisoare. El ce bani a furat, dar oraşul Orhei l-a făcut curat, l-a făcut cum trebuie”, opinează Ion Mihail, desenând între timp, indignat, cu mâinile în aer mici semne de protest cu mănunchiul de buruieni din mână.

Post-scriptum

Pe 28 mai, curent, Marina Tauber a ieşit în faţa Curţii de Apel Chişinău să anunţe că alegerile au fost validate. Contestaţiile înaintate de lidera PAS, Maia Sandu, privind încălcările înregistrate în acest scrutin, legate de depăşirea plafonului maxim de cheltuieli de către Partidul Şor, au fost respinse.

În turul doi al prezidenţialelor din 2016, Maia Sandu câştigase peste 60% din voturile locuitorilor din Jora de Mijloc.

În acest an, pentru fotoliul de primar în Jora de Mijloc şi-au depus candidaturile Tauber Marina (Partidul Şor), Serghei Morozan (PSRM) şi Lucia Terenti (PDM).

Anterior, Tauber a deţinut funcţia de preşedintă a Federaţiei de Tenis din R. Moldova. Pe parcursul şedinţelor de judecată în dosarul „Şor”, Marina Tauber a fost foarte activă, chemând de nenumărate ori oamenii la protestul pentru susţinerea primarului de Orhei. Totodată, Tauber figurează în Raportul Kroll. Ea este menţionată ca unul dintre beneficiarii banilor dispăruţi din cele trei bănci la sfârşit de 2014. Banii furaţi urmează a fi restituiţi de cetăţeni, timp de 25 de ani.

Maia Sandu, despre încălcările legislaţiei electorale care au avut loc în cadrul scrutinului din comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei:

„Încălcarea de bază se referă la faptul că, deşi plafonul maxim de cheltuieli stabilit pentru alegerile din comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei, a fost de 93 504 lei, Partidul Şor a cheltuit, conform estimărilor Promo-Lex, cel puţin 294 505 lei, adică cu peste 200 de mii de lei mai mult decât suma maximă prevăzută potrivit legii. Şi asta fără a lua în calcul coruperea alegătorilor din ziua votării, transportarea organizată a acestora, filmarea ilegală a scrutinului, dronele care au survolat cerul Jorei de Mijloc în ziua alegerilor, precum şi alte încălcări grave”.