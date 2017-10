(VIDEO) Milioane de la Chişinău pentru tratament de lux la Sergheevca

Centrul de Reabilitare pentru Copii „Sergheevca”, aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al R. Moldova, este singura instituţie de acest gen pe care R. Moldova o are pe malul Mării Negre, în Ucraina. Anual, în schimbul reabilitării copiilor cu diverse boli cronice, sanatoriul primeşte din bugetul de stat al R. Moldova peste 20 de milioane de lei. Beneficiind de banii veniţi de la Chişinău, instituţia medicală de la Sergheevca a fost renovată aproape în totalitate în ultimii ani, condiţiile de cazare şi tratament oferite fiind, în prezent, net superioare oricărei instituţii medicale de stat din R. Moldova.

În august, când echipa ZdG a vizitat Sergheevca, curtea centrului de reabilitare era plină cu copii de toate vârstele. Potrivit medicului-şef, Veaceslav Madonici, care este şi administratorul sanatoriului, aici sunt trataţi anual până la 3500 de copii, majoritatea din R. Moldova. „În perioada toamnă-iarnă-primăvară tratăm câte 160 de copii pe lună. Vara sunt câte 240, dar capacitatea maximă este de până la 300 de copii. Cam 95% din copii sunt din Moldova. Din 2014, de când în Ucraina s-a început războiul, noi am început a primi şi copii din zona de conflict. Au fost deja peste 500 de copii de acolo. Acesta este un ajutor umanitar al R. Moldova pentru Ucraina”, spune medicul-şef.

20 de milioane anual pentru „Sergheevca”

Condiţiile de cazare şi tratament pe care le-am găsit la acest centru de reabilitare pentru copii l-ar face invidios pe orice manager al unei instituţii medicale de stat din R. Moldova. În ultimii ani au fost renovate aproape toate încăperile sanatoriului, au fost mobilate şi utilate cu aparate electronice de ultimă generaţie. Camerele de cazare sunt dotate cu televizoare LCD (cu ecran plat), frigidere şi aparate de aer condiţionat, iar sălile de proceduri au fost înzestrate cu utilaje medicale noi. La fel, au fost renovate şi mobilate cu mobilier nou holurile şi cantina. O altă aripă este, în această perioadă, în proces de renovare. În curtea sanatoriului a fost instalat pavaj nou, bănci, felinare şi sistem de supraveghere video. Tot în curte regăsim monumentul lui Ştefan cel Mare, dar şi al poetului naţional al Ucrainei, Taras Şevcenko.

Potrivit unui răspuns primit de ZdG de la noul Minister al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS), format în urma comasării fostului Minister al Sănătăţii şi celui al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în 2016, din bugetul de stat al R. Moldova, Centrul de reabilitare pentru copii „Sergheevca” a beneficiat de o finanţare în valoare de 20,8 milioane de lei, iar în 2017 au fost alocate 21,3 milioane.

„În ultimii 5 ani probleme cu banii nu avem”

Născut la Soroca şi cu studii la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Chişinău, medicul-şef al sanatoriului, care se află în această funcţie de 34 de ani, spune că a avut o conlucrare bună cu Ministerul Sănătăţii de la Chişinău, indiferent de persoana care deţinea funcţia de ministru, şi că niciunul dintre aceştia nu i-a refuzat vreodată finanţarea. „Datorită finanţării din R. Moldova, în ultimii 5 ani, noi nu avem probleme cu banii. Ne-a avantajat şi diferenţa de curs valutar. Leul cât de cât se menţine faţă de dolar, dar grivna a scăzut şi această diferenţă ne-a permis nu doar să supravieţuim, dar şi să facem reparaţie capitală”, explică directorul. Asta pentru că, spune el, finanţarea din R. Moldova vine în dolari, iar datorită devalorizării valutei naţionale a Ucrainei, administraţia sanatoriului a încasat mai multe grivne. Cele mai importante lucrări de reparaţie, spune Madonici, au fost făcute în 2015, 2016 şi 2017. Doar în 2016, din banii primiţi din bugetul R. Moldova, au fost făcute reparaţii de 3 milioane de grivne (aproximativ 2 milioane de lei). În prezent au loc lucrări de construcţie a unor noi săli pentru proceduri cu apă (băi curative, hidromasaj, hidroterapie etc.), care urmează a fi date în exploatare în 2018, atunci când sanatoriul va împlini 70 de ani.

Pe lângă finanţarea din bugetul de stat al R. Moldova, în schimbul căreia reabilitează copiii ce beneficiază de bilete de tratament gratuite, centrul de reabilitare pentru copii de la Sergheevca poate presta şi servicii contra cost celor care se adresează direct. „Nouă ne-au permis să prestăm şi servicii contra-plată. Sunt care au bilet gratuit pentru un copil şi mai vor unul pentru un frate sau o soră. O zi costă 400 de grivne (aproximativ 270 de lei, n.r.) şi include cazarea, procedurile, mâncarea, toate cheltuielile de transport cu vaporaşul la mare şi înapoi”, explică medicul-şef.

Proces de judecată câştigat împotriva autorităţilor ucrainene

În 2004, autorităţile ucrainene au acuzat conducerea sanatoriului „Sergheevca” de neplata unor taxe în valoare totală de 2,5 milioane de grivne (aproximativ 1,67 milioane lei). În urma unui proces de judecată, care a trecut prin toate instanţele, într-un final, Curtea Supremă de Justiţie de la Kiev a dat dreptate sanatoriului, care a scăpat, astfel, de acea datorie. „Noi am câştigat acest proces şi nu am mai plătit acest impozit. În 2005 s-a terminat procesul. Avem ultimul document de la Curtea Supremă de Justiţie a Ucrainei”, afirmă directorul. De atunci, spune el, nu au mai existat probleme cu autorităţile. „Pământul este al Ucrainei, iar noi îl arendăm. Avem un contract cu Sergheevca prin care noi am luat pământul în arendă pentru 49 de ani. Am făcut acest contract după ce am câştigat procesul de judecată. Avem toate documentele pe acest pământ”, susţine Madonici. Potrivit lui, în ultimii ani, arenda terenului s-a mărit treptat, ajungând, în 2016, până la 432 de mii de grivne (aproximativ 290 de mii de lei).

Tot din 2005, de când sanatoriul a câştigat procesul de judecată şi a fost înregistrat ca organizaţie non-profit, instituţia a fost scutită de plata impozitului pe imobil, care ar costa aproximativ 250 de mii de grivne anual (168 mii lei), dar şi de taxa pe valoare adăugată (TVA). „După legile Ucrainei noi suntem organizaţie non-profit. Tot venitul rămâne pe loc, banii pe care-i câştigăm din serviciile prestate îi investim numai pentru dezvoltarea bazei noastre materiale”, afirmă Madonici.

Cum sunt selectaţi copiii care pot beneficia de bilete de tratament

Centrul de reabilitare pentru copii „Sergheevca”, unicul de acest gen situat pe malul mării, care aparţine Moldovei, este destinat reabilitării şi fortificării sănătăţii copiilor ce suferă de diverse afecţiuni cronice, în special ale sistemului respirator, cardio-reumatologic, gastro-intestinal şi neuro-motor. În cadrul Centrului funcţionează şi o secţie a mamei şi copilului, cu 25 de paturi, în care sunt reabilitaţi copii de vârstă preşcolară şi copii cu dizabilităţi severe, care vin la sanatoriu însoţiţi de părinţi.

În răspunsul primit de la MSMPS ni s-a spus că principiul de bază în selectarea copiilor bolnavi pentru tratament gratuit la Sergheevca este „prezenţa pronosticului favorabil sau vindecării, ca urmare a tratamentului de reabilitare”, iar selectarea copiilor bolnavi pentru tratament de reabilitare se face de medicul de familie, inclusiv în baza recomandărilor specialiştilor de profil, cu completarea unui formular pentru fiecare copil bolnav. „Formularele respective, la finele fiecărui an calendaristic, se prezintă specialistului principal/vicedirectorului în asistenţa medicală a mamei şi copilului din teritoriu, care întocmeşte lista de aşteptare a copiilor, ţinându-se cont de: vârsta copilului, diagnostic, indicaţiile/contraindicaţiile pentru tratamentul de reabilitare, statutul social al copilului”, se spune în răspunsul MSMPS.