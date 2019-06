De ce atât de scump? Despre formarea tarifelor la apă

Prețurile pentru apa potabilă de la robinet variază în funcție de localitate. Dacă chișinăuienii achită pentru un metru cub de apă puțin peste opt lei, locuitorii din municipiul Edineț plătesc pentru aceeași cantitate livrată un preț de aproape 20 de lei. Despre cauzele acestor discrepanțe, am aflat de la specialiști în domeniu.

Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) spune că tarifele la apa de la robinet se formează din toate cheltuielile pe care le suportă întreprinderea de distribuție a apei: cheltuieli de întreținere a sistemelor, de procurare a apei, pentru energia electrică, cele administrative sau de personal. Suma acestor cheltuieli, raportată la volumul de apă furnizat, formează tariful la apă. Diferențele de preț de la o localitate la alta apar din motiv că fiecare localitate furnizează un volum de apă diferit, dar și procesul de pompare, tratare, filtrare, transportare și distribuire a apei sunt diferite de la un operator la altul. Distanța localităților în raport cu sursele de apă contribuie direct la extinderea rețelelor prin care aceasta ajunge la consumatori. Costurile mai sunt influențate și de numărul stațiilor de pompare; de materialele folosite în procesul de producție; de consumul tehnologic și de pierderile de apă din rețea.

Prețul apei la Edineț este unul dintre cele mai mari din republică. Vitalie Solocan, directorul ÎM „Apă-Canal Edineț”, ne spune că apa este pompată dintr-un bazin de acumulate de pe malul râului Prut, de la o distanță de 35 km. Atunci când apa se pompează dintr-o sursă care se află în nemijlocita apropiere a localității, costurile apei furnizate consumatorilor nu sunt atât de mari. Apa este pompată prin țevi cu diametrul de 630 mm. Aceste țevi au capacitatea de a pompa 32 000 metri cubi de apă în 24 de ore, pe când acum se pompează doar 5000-6000 metri cubi de apă în acest interval de timp. „Avem pierderi colosale și din cauza uzurii rețelelor”, mai spune directorul. Chiar dacă localitatea a trecut la pompe eficiente energetic, rețelele de alimentare cu apă oricum necesită o reconstrucție integrală. „După reabilitarea rețelelor din oraș, vom reduce consumul de apă la jumătate. Astfel vor fi evitate pierderile de apă, nu va mai exista uzura rețelelor, iar cheltuielile de întreținere și reparație a conductelor vor fi mai mici”, spune Vitalie Solocan.

Constantin Cojocari, primarul municipiului Edineț, susține că, anterior, prin aceste rețele era pompată apă și pentru fabricile din localitatea vecină, Cupcini. „Acum fabricile s-au închis, dar apa se pompează tot prin aceste rețele. Pentru reconstrucție avem nevoie de peste 50 de milioane de Euro. Conductele trebuie înlocuite cu țevi de calibru mai mic, dar este foarte greu să reconstruiești un sistem care a fost construit inițial pentru producere masivă”, spune primarul. În luna octombrie, 2014, primăria a înaintat către Fondul Ecologic două proiecte pe domeniul apă și canalizare, dar instituția încă nu s-a expus asupra lor. În parteneriat cu Uniunea Europeană, primăria lucrează la reconstrucția sistemului de alimentare cu apă.

„Noi am observat o relație directă dintre mărimea tarifului la apă și pierderile de apă în rețea pe care le înregistrează o localitate. Această apă nu ajunge la consumatorii finali, dar pentru pomparea, filtrarea, distribuirea ei se cheltuie resurse care se reflectă în tariful achitat de către cetățeni. Pentru a evita acest fenomen, sunt necesare niște reparații capitale în rețea”, spune Polina Panainte, directoare de programe la Asociaţia pentru Democraţie Participativă “ADEPT”, după analiza datelor de pe site-ul www.serviciicomunale.md.

Locuitorii din orașul Râșcani achită pentru un metru cub de apă puțin peste 13 lei. Lilian Salagor, directorul ÎM „Gospodăria Comunală Râșcani”, spune că, de facto, costul de producere al apei în oraș este cu mult mai mare decât prețul pe care îl plătesc locuitorii. Gospodăria acoperă deficitul care se formează prin acordarea serviciilor adiționale populației. Atunci când întreprinderea nu poate achita costul pentru energia electrică consumată, uneori intervine primăria, care alocă bani pentru acoperirea acestor cheltuieli, spune directorul. „Noi pompăm apa din fântâni arteziene de la o adâncime de 200 metri, iar tariful la apă depinde mult de costurile la energia electrică, dar și de mărimea impozitelor, prețul la combustibil, sau salariile angajaților”, spune Lilian Salagor.

Polina Panainte, directoare de programe la „ADEPT”, spune că sunt primării care aplică un supracost de 10-12 lei peste costul de producere al apei, dar există și localități în care tariful nici măcar nu acoperă cheltuielile de producere. „Acest fapt nu indică neapărat că primăria sau întreprinderea municipală încearcă să stoarcă bani de la consumator”, concretizează Panainte. Teoretic, tariful la apă ar trebui să acopere în totalitate costul de producere plus un mic profit pentru întreprinderea municipală ca să își permită întreținerea și renovarea sistemului, mai adaugă ea.

Polina Panainte spune că ar fi „corect să avem tarife care corespund costurilor reale pentru servicii. Întreprinderile ar trebui să folosească pompe care au consum mic de energie și să îmbunătățească rețelele de distribuție pentru a reduce pierderile de apă”, precizează directoarea de programe. Mai spune că acolo unde sunt mulți consumatori, prețurile sunt mai reduse. O altă soluție ar fi ca mai multe localități mici să fie deservite de o singură întreprindere. Astfel s-ar diminua costurile de administrare și s-ar extinde rețeaua de consumatori.

ANRE spune că pentru a avea tarife mici la apă, e necesar ca întreprinderile să investească în utilaje și instalații performante care consumă puțină energie electrică. În acest mod s-ar diminua consumul tehnologic de apă și pierderile în rețea; Crearea operatorilor regionali ar permite asigurarea unor tarife uniforme pe arii extinse în funcție de regiunea în care se află.

Portalul www.serviciicomunale.md este un instrument de comparare a performanței administrațiilor publice locale şi oferă indicatori pentru măsurarea eficienţei, accesibilității, calității și rentabilității serviciilor furnizate locuitorilor oraşelor și municipiilor.