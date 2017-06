Regu­la­men­tul care pre­ve­de sis­ta­rea acti­vi­tă­ţii gră­di­ni­ţe­lor nu a intrat în vigoa­re, insti­tu­ţi­i­le preş­co­la­re însă vor ieşi în vacanţă în aceas­tă vară. Auto­ri­tă­ţi­le dau asi­gu­rări că acest lucru se va întâm­pla de comun acord cu părinţii, iar toţi copi­ii vor fi asi­gu­ra­ţi cu locuri în alte insti­tu­ţii. De cea­lal­tă par­te, mai mulţi părinţi sem­na­lea­ză că nu au fost con­sul­ta­ţi des­pre peri­oa­da vacanţei, ci doar au fost infor­ma­ţi, în alte cazuri fiind anu­nţa­ţi că nu exis­tă posi­bi­li­tă­ţi de trans­fer al copi­i­lor în alte gră­di­ni­ţe, invocându-se lip­sa locu­ri­lor.

Insti­tu­ţi­i­le preş­co­la­re din R. Mol­do­va acti­vea­ză în teme­iul unui regu­la­ment care nu pre­ve­de, sub nicio for­mă, sis­ta­rea acti­vi­tă­ţii. Dar, la Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei (ME), de mai bine de un an, se află „Regulamentul-tip de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re a insti­tu­ţi­ei de edu­ca­ţie tim­pu­rie” care admi­te aceas­tă posi­bi­li­ta­te. După mai bine de opt luni în care nume­roşi părinţi au pro­tes­tat şi au scris peti­ţii, ME a accep­tat să facă public docu­men­tul, în care era scris că timp de 42 de zile gră­di­ni­ţe­le pot să-şi sis­te­ze acti­vi­ta­tea în peri­oa­da de vară. Acest lucru a revol­tat mulţi părinţi, care au decla­rat că nu au posi­bi­li­ta­te, dar nici legea nu le per­mi­te, să-şi ia con­ce­diu pen­tru a sta aca­să cu odra­sle­le lor. În aprilie-mai, Minis­te­rul a anu­nţat con­sul­tări publi­ce, iar la 20 mai a decla­rat că a ajuns la un numi­tor comun, care sti­pu­lea­ză:

„Vacanţa în insti­tu­ţi­i­le de edu­ca­ţie tim­pu­rie va fi sta­bi­li­tă de APL (auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le, n.r.), admi­nis­tra­ţia insti­tu­ţi­ei, după con­sul­tări cu părinţii/reprezentanţii legali ai copi­i­lor sau ai comi­te­tu­lui de părinţi, după caz, până la 1 decem­brie, anul în curs, şi va fi adu­să la cunoş­tinţa părinţi­lor, cu afi­şa­rea, la loc vizi­bil, cu cel puţin 30 de zile îna­in­te de înce­pe­rea aces­te­ia.

În peri­oa­da vacanţei, APL şi con­du­ce­rea insti­tu­ţi­ei, la nece­si­ta­te, vor asi­gu­ra copi­ii neîn­ca­dra­ţi, con­tac­tând insti­tu­ţii apro­pi­a­te, din raza uni­tă­ţii administrativ-teritoriale, care vor găz­dui copi­ii sau vor oferi părinţi­lor alte alter­na­ti­ve: cen­tre comu­ni­ta­re, tabe­re cu sejur de zi, gru­pe de ser­vi­ciu”.

ME: „Lucrurile nu sunt noi”

Valen­tin Cru­du, şeful Dire­cţi­ei învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar a ME, afir­mă că „toa­te gră­di­ni­ţe­le în R. Mol­do­va se află în ges­tiu­nea APL, care sunt fon­da­tori şi cei care anga­jea­ză direc­to­rii. Aces­tea împre­u­nă tre­bu­ie să deci­dă. Dacă nu au nevo­ie de vacanţă, înseam­nă că, după un anu­mit orar, să ple­ce peda­go­gii în con­ce­dii sau să efec­tu­e­ze repa­ra­ţii. Lucrul aces­ta tre­bu­ie coor­do­nat cu părinţii”.

Res­pec­tiv, ora­rul de vacanţe al gră­di­ni­ţe­lor pen­tru 2018 tre­bu­ie coor­do­nat cu părinţii şi sta­bi­lit până în decem­brie 2017, ast­fel încât aceş­tia să-l cunoas­că din timp şi să-şi poa­tă coor­do­na peri­oa­da de con­ce­diu. Tot­o­da­tă, ter­me­nul de 42 de zile nu va mai figu­ra, spu­ne Valen­tin Cru­du, pre­ci­zând că nu va fi sta­bi­li­tă o anu­mi­tă dura­tă a vacanţei, acest aspect fiind lăsat la dis­creţia con­du­ce­rii gră­di­ni­ţe­lor.

Valen­tin Cru­du mai spu­ne că nu deţi­ne infor­ma­ţii des­pre cazuri în care părinţi­lor li s-ar fi spus că nu exis­tă locuri pen­tru trans­fe­rul copi­lu­lui în altă insti­tu­ţie, dar zice că subiec­tul va fi dis­cu­tat în curând, deo­a­re­ce pe inter­net sunt sem­na­la­te mai mul­te situ­a­ţii în acest sens.

Până la apli­ca­rea nou­lui Regu­la­ment, expli­că şeful de la ME, vacanţe­le vor fi orga­ni­za­te ca şi ante­ri­or. „Insti­tu­ţi­i­le din Chi­şi­nău, în peri­oa­da de vară, în ulti­mii cinci ani, s-au închis, câte 100 din 150. Au fost închi­se şi în septembrie-octombrie. Asta nu înseam­nă că părinţii nu şi-au dus copi­ii în altă par­te. De 20 de ani, în Chi­şi­nău se închid gră­di­ni­ţe, fie inte­gral, fie după un calen­dar”, spu­ne Cru­du, pre­ci­zând că ME a încer­cat doar să regle­men­te­ze vacanţe­le în inter­va­lul 1 iunie-31 august.

Cât des­pre loca­li­tă­ţi­le rura­le, aco­lo unde este doar o gră­di­ni­ţă, Cru­du afir­mă că ME a pro­pus APL mai mul­te alter­na­ti­ve, reieşind din infras­truc­tu­ra loca­li­tă­ţii.

„Dacă loca­li­ta­tea are Casă de Cul­tu­ră sau un cen­tru pen­tru copii, să orga­ni­ze­ze edu­ca­ţie pe o anu­mi­tă peri­oa­dă, mai scur­tă, 3-4 ore, ast­fel încât copi­ii să fie sub supra­ve­ghe­re. Poa­te în şcoa­lă să ame­na­je­ze un loc în care copi­ii ar putea să vină pe peri­oa­de res­trân­se de timp”, expli­că fun­cţio­na­rul.

21 de grădiniţe şi-au luat deja vacanţă

De cea­lal­tă par­te, Ange­la Mona­co, şefa ser­vi­ci­u­lui mana­ge­ment preş­co­lar din cadrul DETS, afir­mă că, la nivel de fie­ca­re gru­pă din gră­di­ni­ţe, se orga­ni­zea­ză şedinţe cu părinţii, în cadrul căro­ra aceş­tia sunt infor­ma­ţi la subiect şi li se soli­ci­tă să indi­ce dacă au nevo­ie sau nu de trans­fer în altă insti­tu­ţie în peri­oa­da res­pec­ti­vă, toţi copi­ii fiind asi­gu­ra­ţi cu locuri în alte gră­di­ni­ţe. Fun­cţio­na­ra spu­ne că, de la 1 iunie, nu a exis­tat nicio adre­sa­re a părinţi­lor în care să sem­na­le­ze lip­sa locu­ri­lor.

La acest moment, din cele 158 de insti­tu­ţii preş­co­la­re din Chi­şi­nău, 21 şi-au sus­pen­dat deja acti­vi­ta­tea, iar luni, 19 iunie, alte trei gră­di­ni­ţe ies în vacanţă. Peri­oa­de­le dife­ră, susţi­ne Ange­la Mona­co, în fun­cţie de nece­si­tă­ţi­le insti­tu­ţi­ei.

Sunt argu­men­te pre­cum: igie­ni­za­re, repa­ra­ţie capi­ta­lă a blo­cu­lui ali­men­tar, intro­du­ce­re în pro­iec­tul FISM, adi­că nece­si­tă repa­ra­ţie capi­ta­lă, deci şi sus­pen­da­re, lip­sa cadre­lor didac­ti­ce, etc. Fie­ca­re insti­tu­ţie are argu­men­te­le sale. La nivel de gru­pă sau insti­tu­ţie se ia o deci­zie, iar pache­tul de docu­men­te, însoţit de sem­nă­tu­ri­le părinţi­lor, este trans­mis spre exa­mi­na­re şi apro­ba­re la DGETS.

„Dacă este vor­ba des­pre repa­ra­ţia capi­ta­lă a blo­cu­lui ali­men­tar, evi­dent, se închid pen­tru o peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă, deo­a­re­ce nu se ştie cât va dura”, expli­că Ange­la Mona­co.

„Abia la sfârşit de mai a fost apro­bat buge­tul. Acum insti­tu­ţi­i­le tre­bu­ie să anu­nţe desfă­şu­ra­rea lici­ta­ţi­i­lor pen­tru con­trac­ta­rea ser­vi­ci­i­lor de repa­ra­ţii. Pro­ce­du­ra durea­ză 45 de zile până la ale­ge­rea câş­ti­gă­to­ru­lui, stabilindu-se peri­oa­da de repa­ra­ţie. Câş­ti­gă­to­rul nu poa­te fi desem­nat mai devre­me de jumă­ta­tea verii. Deci, cum să închizi la data de 17 gră­di­ni­ţa, dacă nu ştii când vei înce­pe repa­ra­ţia? Aceas­tă ches­tie se face intenţio­nat pen­tru a pre­lungi ter­me­nul. Lucră­ri­le ar putea înce­pe în august, dar gră­di­ni­ţa va fi închi­să din iulie, pe motiv că „tre­bu­ie să facem repa­ra­ţie”, susţi­ne Ala Reven­co, lide­ra gru­pu­lui părinţi­lor soli­dari, cu refe­ri­re la situ­a­ţia dintr-o gră­di­ni­ţă din Chi­şi­nău.