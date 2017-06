De aproa­pe un dece­niu, în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, la un pas de stra­da pie­to­na­lă, un com­plex de clă­diri cu cinci nive­luri şi o supra­fa­ţă de aproa­pe 6 mii m.p. este bân­tu­it de uita­re şi de nepă­sa­rea auto­ri­tă­ţi­lor. Com­ple­xul de imo­bi­le a fost cum­pă­rat de Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă în 2006, iar până în 2010, pen­tru repa­ra­ţia şi recon­stru­cţia aces­tu­ia au fost chel­tui­ţi aproa­pe 20 de mili­oa­ne de lei. De pes­te 7 ani, însă, auto­ri­tă­ţi­le nu au mai alo­cat bani pen­tru fina­li­za­rea lucră­ri­lor, dar nici nu l-au înstră­i­nat.

Clă­di­ri­le din peri­me­trul stră­zi­lor Ale­xan­dru cel Bun şi Eugen Doga din Chi­şi­nău au fost cum­pă­ra­te de stat şi tre­cu­te la balanţa Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG) în apri­lie 2005. Până la achi­zi­ţie, Vale­riu Bala­ban, pro­cu­ro­rul gene­ral din acea peri­oa­dă, anu­nţa Guver­nul, printr-o scri­soa­re, că „rezol­va­rea pro­ble­mei ampla­să­rii sub­di­vi­ziu­ni­lor PG cu chel­tu­ieli mini­me şi în ter­meni res­trânşi e posi­bi­lă doar în cazul achi­zi­ţio­nă­rii clă­di­rii de pe str. Ale­xan­dru cel Bun. 100, ampla­sa­tă lân­gă PG”. În acea scri­soa­re se pre­ci­za că „imo­bi­lul cu 4 eta­je şi cu o supra­fa­ţă de 5600 m.p., grad de pre­gă­ti­re 76%, avea un preţ de 116 USD per m.p.” şi că achi­zi­ţio­na­rea aces­tu­ia ar cos­ta sta­tul 7,8 mili­oa­ne de lei, iar repa­ra­ţia, alte 6,6 mili­oa­ne. Ulte­ri­or, însă, aşa cum au con­sta­tat pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie într-un dosar penal des­chis la înce­pu­tul aces­tui an, des­pre care ZdG a scris în edi­ţia tre­cu­tă, în repa­ra­ţia clă­di­rii s-au inves­tit pes­te 18 mili­oa­ne de lei, imo­bi­lul nefi­ind însă fina­li­zat. Din 2009, deşi pe la con­du­ce­rea PG s-au perin­dat mai mulţi pro­cu­rori gene­rali, clă­di­rea a rămas un şan­ti­er împân­zit de copaci şi altă vege­ta­ţie.

Gurbulea: „Ea, în genere, nu trebuia să fie procurată”

„Nu cunosc de ce clă­di­rea nu a fost fina­li­za­tă după ple­ca­rea mea din fun­cţie, dar, din câte ştiu, atunci fuse­se depă­şit devi­zul de chel­tu­ieli. Per­so­nal, nu cunosc prea mul­te deta­lii des­pre achi­zi­ţio­na­rea clă­di­rii pen­tru că, deşi eram adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, de tranza­cţie s-a ocu­pat dl Bala­ban. Ştiu că, ulte­ri­or, a fost demo­lat un bloc, des­pre care s-a aflat că era ava­ri­at abia după ce a fost cum­pă­rat. Res­pec­tiv, a fost scos aco­pe­ri­şul şi s-au mai ridi­cat 2 eta­je. Vă daţi sea­ma, aces­te chel­tu­ieli nu erau pre­vă­zu­te în devi­zul apro­bat, iar suma alo­ca­tă de Guvern nu per­mi­tea fina­li­za­rea clă­di­rii. După veni­rea mea în fun­cţie, aco­lo prac­tic au fost daţi bani doar pen­tru con­ser­va­rea clă­di­rii, pen­tru ca ea să nu fie dete­ri­o­ra­tă de fac­tori cli­ma­te­rici. Guver­nul nu a mai dat bani pen­tru că fuse­se­ră depă­şi­te devi­ze­le de chel­tu­ieli şi sume­le de bani alo­ca­te. Păre­rea mea e că ea, în gene­re, nu tre­bu­ia să fie cum­pă­ra­tă, deo­a­re­ce PG nu avea nevo­ie de un sediu atât de mare, mai ales că noi pri­meam în ges­tiu­ne de la Can­ce­la­ria de Stat o par­te din clă­di­rea de pe str. Şte­fan cel Mare 73”, susţi­ne Vale­riu Gur­bu­lea, fost pro­cu­ror gene­ral al R. Mol­do­va în anii 2007-2009.

„Clă­di­rea, în sta­rea în care se află, nu este oport­un să fie ţinu­tă la balanţă. Cred că ea tre­bu­ie fina­li­za­tă sau tre­bu­ie vân­du­tă, dacă exis­tă un inte­res din par­tea cui­va”, zice Gur­bu­lea. Aces­ta nu a putut să ne spu­nă de ce, în peri­oa­da în care con­du­cea PG, nu a fost des­chis un dosar penal pen­tru fap­te­le pro­du­se la achi­zi­ţio­na­rea ace­lui com­plex de imo­bi­le. „Nu cunosc sub­ti­li­tă­ţi­le dosa­ru­lui şi ce s-a aflat acum refe­ri­tor la latu­ra pena­lă. La momen­tul res­pec­tiv, nu s-a efec­tu­at o eva­lu­a­re a volu­mu­lui lucră­ri­lor, deo­a­re­ce s-a pur­ces la con­stru­cţie fără pro­iect şi fără deviz de chel­tu­ieli. Din acest motiv, Inspe­cţia de Stat în Con­stru­cţii nu a putut face o eva­lu­a­re a volu­mu­lui lucră­ri­lor efec­tu­a­te la eta­pa demo­lă­rii, scoa­te­rii aco­pe­ri­şu­lui şi con­stru­cţi­ei celor două eta­je”, pre­ci­zea­ză fos­tul pro­cu­ror gene­ral.

Harunjen: „Nu înţeleg pentru ce îi trebuiesc PG 5600 m.p.”

Edu­ard Haru­n­jen, actu­a­lul pro­cu­ror gene­ral, susţi­ne că ar fi ini­ţi­at pro­ce­du­ra de trans­mi­te­re a clă­di­rii „pro­ble­mă” de la balanţa PG în cea a altor auto­ri­tă­ţi ale sta­tu­lui. „Să o pre­ia sta­tul. Guver­nul ne-a dat-o, Guver­nul s-o ia îna­poi. Noi nu putem face nimic cu ea. Ca să repari aşa o clă­di­re, cu o supra­fa­ţă de 5600 m.p., în halul în care ea este acum, e impo­si­bil pen­tru noi. Clă­di­rea nu degra­dea­ză. Ea are aco­pe­riş, fiind con­ser­va­tă, doar că în ea cresc copaci. Pen­tru ca ea să fie fun­cţio­na­lă, eu nu-mi ima­gi­nez de câţi bani mai este nevo­ie, din moment ce s-au chel­tu­it deja pes­te 20 de mili­oa­ne de lei şi prac­tic nimic nu se vede ce s-a făcut”, menţio­nea­ză pro­cu­ro­rul gene­ral. „Plus că, eu nu înţe­leg pen­tru ce îi tre­bu­iesc PG 5600 m.p.. Nu mi-i clar cum poţi popu­la o ase­me­nea clă­di­re. Dar, poa­te eu sunt un gos­po­dar rău şi ceva nu pri­cep. Poa­te pro­cu­ro­rul gene­ral cu ade­vă­rat tre­bu­ie să aibă un birou de pes­te 100 de m.p.? Nu m-am gân­dit la asta. De când sunt în fun­cţie, reca­pi­tu­lez toa­te pro­ble­me­le pro­cu­ra­tu­rii. Aşa am înce­put să mă ocup şi de aceas­tă pro­ble­mă. Dacă se va găsi o altă insti­tu­ţie, poa­te mai boga­tă, care s-o repa­re…, sau poa­te sta­tul vrea s-o vân­dă. Banii ori­cum nu revin la PG, ci în buget”, expli­că Haru­n­jen. El susţi­ne că „nu cunosc ce au făcut pre­de­ce­so­rii mei la acest subiect”.

Vale­riu Zub­co, unul din pre­de­ce­so­rii lui Haru­n­jen, a refu­zat să dis­cu­te la subiect. „Con­tac­ta­ţi PG. Mai ales că se desfă­şoa­ră urmă­ri­rea pena­lă”, şi-a jus­ti­fi­cat refu­zul pro­cu­ro­rul gene­ral din anii 2009-2013. Cor­ne­liu Gurin, pro­cu­ro­rul gene­ral din 2013-2016, nu a răs­puns la tele­fon, iar ulte­ri­or, printr-un sms, ne-a infor­mat că „pen­tru o peri­oa­dă se află în afa­ra ţării”, iar „în caz de urgenţă” poa­te fi con­tac­tat prin sms.

Agent economic: „Am făcut tot posibilul pentru ca ea să fie conservată”

Vale­riu Bala­ban, fost pro­cu­ror gene­ral al R. Mol­do­va în 2003 — 2007, împre­u­nă cu alte şase per­soa­ne, cinci din­tre care – foşti sau actu­ali anga­ja­ţi ai PG, au ajuns după gra­tii în urmă cu două săp­tămâni, după ce pro­cu­ro­rii şi ofi­ţe­rii anti­co­ru­pţie au des­chis un dosar penal pri­vind depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu în tranza­cţia de achi­zi­ţio­na­re pen­tru sedi­ul Pro­cu­ra­tu­rii a aces­tui imo­bil şi con­trac­ta­rea lucră­ri­lor de recon­stru­cţie cu gra­ve aba­teri de la lege. ZdG a scris în edi­ţia pre­ce­den­tă des­pre acest dosar, menţionând că Roman Balan, fiul lui Ion Balan, admi­nis­tra­to­rul „Biox-Comerţ”, reţi­nut în acest dosar, a acu­zat pro­cu­ro­rii de răfu­ia­lă, după ce agen­tul eco­no­mic şi PG se află într-un liti­giu inter­mi­na­bil pen­tru o dato­rie de câte­va mili­oa­ne de lei. „Biox-Comerţ” este com­pa­nia care a câş­ti­gat, în 2006, lici­ta­ţia pen­tru repa­ra­ţia clă­di­rii.

„În 2006, am câş­ti­gat lici­ta­ţia pen­tru lucrări de fini­saj la aceas­tă clă­di­re, con­form caie­tu­lui de sar­cini. Ulte­ri­or, am pri­mit o schi­ţă de pro­iect care nu avea cla­ri­ta­te. Atunci am scris la PG, ară­tând că schi­ţa nu este cla­ră. Mul­te lucruri nu coin­ci­deau. Noi am văzut pro­iec­te sla­be, dar ăsta era sub ori­ce cri­ti­că. Ime­di­at după lici­ta­ţii, am între­bat PG unde-i pro­iec­tul, unde-i auto­ri­za­ţia de con­stru­cţie. Ni se spu­nea că totul va fi, noi doar tre­bu­ie să lucrăm. Vă spun sin­cer, dacă nu insis­tam noi, azi clă­di­rea era dis­tru­să. Am făcut tot posi­bi­lul ca ea să fie con­ser­va­tă. Lumea se întrea­bă pe ce au fost chel­tu­i­te cele 18 mili­oa­ne, inves­ti­te în repa­ra­ţia clă­di­rii? Un bloc s-a dat jos şi s-a con­stru­it de la zero. Alte­le au fost reno­va­te. Am tur­nat coloa­ne­le, am făcut fun­da­ţi­i­le şi am con­stru­it încă un nivel şi jumă­ta­te. Am făcut şi aco­pe­ri­şul, gra­ţie căru­ia clă­di­rea mai rezis­tă”, pre­ci­zea­ză Roman Balan, fon­da­to­rul com­pa­niei „Biox-Comerţ”. Aces­ta ne-a ară­tat mai mul­te acte din 2006-2012, prin care comu­ni­ca cu foş­tii pro­cu­rori gene­rali des­pre pro­ble­me­le cu care s-au con­frun­tat în pro­ce­sul de reno­va­re a clă­di­ri­lor. „Cred că PG nu a şti­ut vreo­da­tă ce vrea să facă după ce a cum­pă­rat aces­te imo­bi­le”, con­clu­zio­nea­ză Balan.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.