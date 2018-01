[SONDAJ] Școlile românești din Transnistria

În ziua de 25 noiembrie 2017 Chişinăul şi Tiraspolul semnau la Tighina patru decizii protocolare care vizau buna funcționare a școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului, accesul liber al țăranilor la terenurile agricole de după traseul Rîbniţa-Tiraspol, libera circulație, restabilirea comunicării telefonice fixe şi mobile, apostilarea diplomelor universitare din stânga Nistrului şi a numerelor transnistrene de înmatriculare pentru transportul rutier. Tiraspolul a bătut din palme, s-a bătut din palme și la Chişinău, iar OSCE a declarat evenimentul drept cel mai important de la încheierea conflictului armat.

De aplaudat, s-a aplaudat. Ce s-a schimbat?

Ion Leahu, fost reprezentant al R. Moldova la CUC

Practic, la acest moment, nu avem nimic realizat, cu excepția podului de la Gura Bâcului-Bâcioc, dar şi aici Tiraspolul a creat un nou terminal din structurile sale de control: vamă, grăniceri, poliție… Ne înțelegem una, facem alta. Aşa-i în toate, pentru că Tiraspolul şi Chişinăul înţeleg în mod diferit libertatea circulaţiei. Chişinăul vrea ca cetățenii R. Moldova să nu mai fie percheziționați şi vămuiți pe la posturile transnistrene de control, pe când Tiraspolul pretinde libertăți pentru emisarii Rusiei trimiși în Transnistria. Şi, din momentul în care părțile au viziuni diferite asupra problemelor, clar că problemele rămân nesoluţionate, ori soluționate în varianta pretinsă de Tiraspol. Până în februarie, Chişinăul trebuie să rezolve problema cu plăcuțele de înmatriculare pentru transportul din regiunea transnistreană. Şi va trebui s-o facă, pentru că OSCE stă cu ochii pe Chișinău. Problema este aceeași şi cu apostilarea diplomelor universitare din Transnistria. Paradoxul cel mare știți care e? Că la Tighina sau Viena ne înțelegem una, dar dincolo de ele, Tiraspolul face ce vrea. Știți cu ce indicații şi-a trimis Kasnoselski delegația la reuniunea Subcomitetului pe probleme speciale al CE la Paris? Să evite discuțiile în problema statutului politic al Transnistriei și să pună problema suveranității Transnistriei. Şi atunci, despre ce schimbări poate fi vorba?

Raisa Pădurean, Liceul „Lucian Blaga”, Tiraspol, vicedirectoare

Protocoalele s-au semnat, dar lucrurile au rămas pe vechi. Cum eram discriminați, aşa şi suntem. Avem colegă de serviciu care stă la Hagimus (Căinari) şi care are elev în clasa a opta la Liceu. Dacă până acuma copilul putea trece „vama” transnistreană cu certificatul de naștere, acum i se cere buletin sau pașaport. Doar însoțit de mamă poate ajunge la școală şi de la școală. Nici un grup de elevi nu poate intra sau ieși din Transnistria fără liste de însoțire. De Crăciun, ni s-au trimis cadouri pentru copii din partea unui sponsor de la Chişinău. Ce credeți? Interzise la vamă. Iar de la Reintegrare ni s-a spus că toate problemele trebuie rezolvate prin ei. Chiar pentru tot fleacul trebuie deranjat guvernul? Singurul lucru care ni s-a promis, deocamdată, e că vor fi micșorate taxele de chirie pentru localuri. Dar când va fi şi cât va fi, nu ştim.

Anatol Țăranu, comentator politic

Întrebarea, pe care și-au pus-o mulți și acum două luni, rămâne: de ce anume acum au fost semnate acele protocoale, pentru că problemele pe care le vizează există de mai mulți ani. Același pod de la Gura Bâcului, care e gata de prin 2012. De ce acum? Pentru că a apărut un interes comun, și la Moscova, și la Chișinău, ca să se creeze această aparență de soluționare a conflictului. Suntem în an electoral. Interese electorale are și Putin. Interese electorale are și Chișinăul. Și nu contează dacă s-a rezolvat ceva sau nu s-a rezolvat. Există partea formală a lucrurilor, s-au semnat 4 protocoale, care dau bine și în exterior… În ce măsură vor schimba ele situația, încă nu e clar. Dar, propagandistic, ele și-au atins scopul.

Andrei Covrig, Asociația Drept Umanitar

De schimbat, nu s-a schimbat nimic și puțin probabil să se schimbe, ținând cont că Rusia comandă muzica la Tiraspol, iar ce fel de „muzică” îi place Rusiei la Nistru, noi cunoaștem deja. Pe cât de loial va fi Tiraspolul în raport cu școlile de limbă română din stânga Nistrului sau cu proprietarii de terenuri agricole, greu de spus. Tiraspolul are acum două interese: recunoașterea pe plan internațional a diplomelor universitare și a plăcuțelor de înmatriculare pentru transportul transnistrean, ca să își croiască drum spre Europa, pentru că Rusia nu îi mai poate hrăni. Libera circulație? Nu va fi liberă circulație pentru populație. Tiraspolul se hrănește din vămile și din contrabanda de pe Nistru. Iar Moscova va continua să își antreneze grupul operativ de trupe din Transnistria și să-l pregătească de război.